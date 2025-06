Pimblett, la próxima amenaza de Topuria: "Quiero desfigurarle”

Se sabe Ilia Topuria la gran joya de la corona de la UFC de Dana White, quien, con una sonrisa entre oreja a oreja, va cincelando su espectáculo a partir del carisma del peleador hispanogeorgiano, ya doble campeón después de su triunfo en el primer asalto ante Charles Oliveira en el peso ligero.

Estaba Topuria ofreciendo sus primeras declaraciones en el ring cuando le invitaron a que se refiriera a otra de las estrellas de la compañía, el luchador de Liverpool Paddy Pimblett, presente en la grada del T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Tenemos aquí a algunos pringados delante de mí. Una 'rubia' que no me gusta [refiriéndose a Pimblett]", se arrancó Topuria antes de que las cámaras de televisión acudieran raudas a enfocar a su enemigo, que sonreía y golpeaba su puño, pendiente de que le invitaran a subir al octógono. Como así fue.

Ya enfrente uno del otro, todo acabó con empujón de Topuria a Pimblett, con enfado incluido del mandamás de la UFC, Danna White, y nuevo cruce de palabras ya fuera del recinto. “Ilia me dijo en el octágono que va a finalizarme, y no lo hará. Él sabe que no puede noquearme. Pondré a esa putita en su lugar. Resérvalo” aseguró Pimblett horas después, desafiando a Topuria ya mismo.

Lejos de rebajar la tensión, Pimblett compareció en los micrófonos de ESPN y volvió a despacharse a gusto con el hispanogeorgiano: “Le odio. Ni siquiera querría acabar con él rápido. Quiero acabar con él cuando quede un minuto de pelea, después de haberle dado 700 codazos. Quiero desfigurarle”.