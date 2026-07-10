Pimblett no perdona a Topuria: "La gente se ríe de él"

Paddy Pimblett no deja pasar ocasión para hablar de Ilia Topuria. Con el UFC 329 a la vuelta de la esquina, donde Conor McGregor y Max Holloway coparán todos los focos mediáticos, el británico ha vuelto a cargar contra el peleador hispanogeorgiano, esta vez a raíz de su derrota ante Justin Gaethje.

Pimblett y Benoît Saint Denis protagonizarán el combate coestelar de la velada, con la vista puesta en disputar el cinturón del peso ligero al propio Gaethje. Saint Denis marcha quinto en el ranking de la división, mientras que Pimblett ocupa la novena posición. En los actos de promoción previos al combate, el de Liverpool no ha esquivado preguntas sobre Topuria y ha vuelto a mostrarse duro con él.

"No es un verdadero luchador", aseguró Pimblett en declaraciones a Eurosport, en referencia a la decisión de Topuria de no salir al último asalto de su pelea contra Gaethje. "Se quedó en el taburete, se sentó y dijo que no seguía. Los verdaderos luchadores no hacen eso", añadió, cuestionando abiertamente la actitud del excampeón en el momento decisivo del combate.

El británico fue más allá y habló de las consecuencias que esa derrota tendrá en la carrera de Topuria. Según Pimblett, perder el invicto supone un golpe del que le costará recuperarse. "Toda su aura se basaba en ser invicto. Lo vencieron, ahora está perdido, ya no tiene ese aura", explicó. "La gente se ríe de él. Va a tener que luchar para salir de eso", sentenció, dejando claro que el golpe anímico puede pesar tanto como el físico.

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Pese al tono de sus críticas, Pimblett no esconde su interés por compartir octágono con Topuria en algún momento. "No podemos terminar nuestras carreras sin luchar", reconoció, dando por hecho que ese cruce llegará tarde o temprano. Eso sí, admitió que le habría gustado enfrentarse a él en su etapa de invicto, cuando la presión y el morbo alrededor de esa pelea habrían sido todavía mayores.

Con Gaethje ya asentado como número uno de la categoría tras superar a Topuria, el peso ligero de la UFC entra en una fase de máxima competencia, con nombres como Pimblett, Saint Denis o el propio hispanogeorgiano peleando por hacerse un hueco en la conversación por el título.