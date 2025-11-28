Pimblett y Gaethje, los guardianes del trono de Topuria

Golpe significativo para la división del peso ligero de la UFC. Su campeón y número dos libra por libra, Ilia Topuria, anunció el jueves que no peleará en el primer cuatrimestre de 2026 alegando motivos personales. Este parón mantendrá el cinturón absoluto en pausa hasta, como mínimo, bien entrada la primavera o incluso inicios de verano.

La última vez que estuvo en acción fue en el UFC 317, donde ‘El Matador’ noqueó a Charles Oliveira para proclamarse flamante nuevo monarca de las 155 libras. Al tratarse de una de las divisiones más talentosas y con mayor expectación de toda la promotora, la UFC no puede permitirse que permanezca estancada durante el periodo de inactividad del hispanogeorgiano. Por ello, Dana White anunció la celebración de un combate por el título interino, protagonizado por Paddy Pimblett y Justin Gaethje.

Ambos contendientes encabezarán el UFC 324 del próximo 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, la sede de las grandes noches de la promotora. Esa cartelera también contará con otro cinturón en juego: el de peso gallo femenino. Kayla Harrison, exmedallista olímpica en judo y vigente campeona, defenderá su trono ante la considerada mejor peleadora de todos los tiempos, Amanda Nunes, quien regresa tras un periodo de retiro.

El ganador de Pimblett - Gaethje se enfrentrá a Topuria en la unificación

Con el duelo entre ‘Baddy’ y Gaethje, la UFC consigue matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, calma al equipo del estadounidense, que llevaba meses reclamando la oportunidad titular y amagando con la retirada si no se concretaba. Es probable que la presión pública ejercida en ‘X’ por Ali Abdelaziz, el agente más influyente del deporte, haya tenido peso en las negociaciones. ç

Por otro lado, Dana White continúa impulsando una de sus figuras más rentables: Pimblett, que pese a no haber sido nunca campeón es uno de los peleadores con más tirón mediático gracias a su personalidad fuera de la jaula. Además, todos saben que es la pelea ideal para programar contra Topuria cuando este regrese, ya que el inglés y el hispanogeorgiano mantienen una rivalidad personal que se remonta al altercado físico que protagonizaron en Londres durante una ‘Fight Week’.

Topuria y Pimblett se podrían enfrentar en la unificación / UFC

De cara al choque, muchos ven a Gaethje, con 37 años, como un rival ‘ideal’ para que el de Liverpool —en plena madurez física con 30— pueda coronarse campeón interino y obligar definitivamente a un enfrentamiento contra Topuria. La última vez que vimos a Pimblett en acción fue en el UFC 314 de Miami, donde logró la mayor victoria de su carrera al derrotar por nocaut técnico en el tercer asalto a Michael Chandler, firmando una auténtica exhibición de su juego de suelo y de su peligrosísimo ground and pound.