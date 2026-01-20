Pimblett desvela la fecha para enfrentarse a Topuria: "Tendrá que esperar"

La UFC regresa a la acción tras un eterno parón de seis semanas y lo hace poniendo sobre la mesa una de sus cartas más jugosas: Paddy Pimblett. El inglés, una de las personalidades más excéntricas de la compañía y un activo mediático de primer nivel para Dana White, opta a convertirse en campeón interino del peso ligero ante Justin Gaethje el próximo 24 de enero en el UFC 324.

Ambos peleadores buscan adjudicarse la corona de la división hasta el regreso a la actividad del campeón absoluto, Ilia Topuria, actualmente alejado de la jaula por problemas de índole personal relacionados con su separación. El hispanogeorgiano, en un limbo competitivo, arrojó algo de luz días atrás confirmando una fecha aproximada para su vuelta. "Entre abril y junio. Será el ganador de Pimblett - Gaethje", afirmó en X, un mensaje que causó furor entre sus seguidores, ansiosos por volver a ver al monarca noquear rivales en el octágono.

Pimblett y Gaethje, evento estelar del UFC 324 / AGENICAS

Con esa hoja de ruta sobre la mesa, rápidamente se dibujó un posible escenario de regreso. En abril, la UFC celebrará un evento numerado en Miami, uno de los más ‘golosos’ del año para cualquier peleador de habla hispana por la estrecha conexión del territorio con el público latino. En Florida, que ya fue opción en 2025, Topuria encajaría a la perfección. Si saltamos un mayo en el que la promotora viajará a Canadá, llegamos a un junio cargado de citas: el día 14 tendrá lugar el esperado UFC Casa Blanca y, a finales de mes, la siempre especial International Fight Week en Las Vegas. Dos escenarios casi perfectos para que Ilia y el campeón interino unifiquen sus respectivos cinturones.

Paddy no da margen a Topuria

En plena Fight Week de su combate ante Gaethje, Pimblett fue preguntado por el mensaje del ‘Matador’ en redes sociales. El de Liverpool no se mordió la lengua: "Tendrá que esperar. Me hizo esperar, puede esperar unos meses. Abril no será, muchacho. Él puede comer mierda. Pelearé en junio/julio", declaró en una entrevista con TMZ Sports.

Parece casi imposible que, en caso de salir victorioso de lo que se espera sea una auténtica guerra ante Gaethje, Paddy pueda recuperarse en tiempo récord y comenzar un Training Camp para medirse a Topuria en apenas unas semanas. Tan solo podría descansar durante febrero, y sería un reposo activo, ya que en marzo debería volver a la rutina de entrenamientos. Y como todos sabemos, la dieta del scouser tras finalizar sus compromisos dentro de la jaula no deja mucho margen: puede llegar a superar los 90 kilos, pese a competir en el peso ligero, categoría en la que debe marcar 70,3 kg.