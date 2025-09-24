UFC
Pimblett desafía a Topuria en el Bernabéu: “Me encantaría reventarte la cara en ese antro de mierda”
Tras retarlo en Las Vegas después de derrotar a Charles Oliveira, el luchador inglés sigue provocando a Topuria
Ilia Topuria se ha convertido en el gran rival a batir en la UFC. Se mantiene invicto con un espectacular balance de 17-0, con un último triunfo logrado el pasado mes de junio en el UFC 317 celebrado en Las Vegas.
Allí se convirtió en campeón del mundo del peso ligero tras derrotar al brasileño Charles Oliveira, al que noqueó en el primer round. Un primer triunfo en esa categoría tras atesorar un impresionante 16-0 en el peso pluma.
Todos quieren pelear con Topuria, y él mantiene ese sueño vivo de poder hacerlo algún día en el Santiago Bernabéu ante más de 80.000 espectadores. Contendientes no le faltan, como un Paddy Pimblett que, de una manera muy provocadora, ha retado al hispano-georgiano.
Ha sido en el canal de Youtube 'ElDoberdannMMA', en un desafío en el que también ha tenido palabras para el Bernabéu.
"El Bernabéu es un antro de mierda"
“Me encantaría ir al Bernabéu y reventarte la cara. Quiero medirme contigo en España, delante de tus paisanos falsos porque tú eres alemán. Me encantaría venir a España y aplastarte la cara delante de 90.000 personas en el Bernabéu. Es territorio enemigo para mí porque el Bernabéu es un antro de mierda”.
Así pretende derrotar a Topuria
Un Pimblett que también explicó cuál es su plan para noquear a Topuria: “Una vez que me ponga encima de Topuria, no se va a poder levantar. Le voy a dar tantos codazos que va a parecer el hombre elefante”.
Por último, y sobre ese nacimiento en Alemania de Topuria, Pimblett también hizo referencia a esa nacionalidad, en otra provocación tanto para él como para su público.
“Yo debería tener más aficionados españoles que Topuria, porque él es alemán. Vuelve con tus seguidores alemanes, tío. Debe decidir de dónde es. Sale con una bandera de Georgia, por lo que no es español. España, apoyadme a mí”, concluyó.
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- El Ayuntamiento contradice al Barça y tumba la vuelta al Camp Nou
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- Levante - Real Madrid en directo: alineaciones, horario y dónde ver
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Levante - Real Madrid
- Lamine lideró la 'operación Hamburguesa
- El parte médico de la operación de Gavi
- El Spotify Camp Nou es el estadio más seguro de España