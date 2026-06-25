Pimblett aviva su guerra con Topuria: "No volverá a ser el mismo"

Paddy Pimblett no ha tardado en aprovechar la primera derrota de Ilia Topuria para volver a cargar contra el hispanogeorgiano. El inglés, que arrastra desde hace años una rivalidad muy marcada con el ‘Matador’, considera que la dura derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca puede cambiar por completo la carrera del excampeón invicto.

Topuria perdió por primera vez como profesional después de que su esquina detuviera el combate antes del quinto asalto. Gaethje le hizo daño pronto, resistió el mejor momento del hispanogeorgiano y fue acumulando castigo hasta dejar una de las imágenes más duras de la carrera de Ilia. Para Pimblett, al problema físico y deportivo se le añade también el mental.

PIMBLETT, DURO CON TOPURIA

“Ilia nunca ha tenido que volver de la adversidad”, aseguró Pimblett en una conversación con Demetrious Johnson en YouTube. “Ilia siempre ha sido el martillo. Nunca ha sido el clavo. Después de la pelea que yo tuve con Justin, sabía que podía volver más fuerte y mejor porque ya lo había hecho antes. No creo que Ilia Topuria vuelva a ser el mismo”.

El inglés insistió en que buena parte de la figura de Topuria se había construido alrededor de su invicto y de esa confianza absoluta que le ha acompañado durante toda su carrera. Precisamente por eso cree que esta derrota puede afectarle más que a otros peleadores.

“Toda su mentalidad, todo su ego, es como: ‘Estoy invicto. Nadie puede ganarme’. Celebrando cosas la noche antes de la pelea. No creo que vuelva a ser el mismo. Nunca ha tenido que volver de algo así. Yo sí he tenido que afrontar adversidades antes. Así que estaría encantado de ser su primera pelea de regreso”, añadió.

La rivalidad entre ambos viene de lejos, aunque nunca han llegado a enfrentarse dentro del octágono. Sí lo hizo Pimblett contra Gaethje, con quien perdió por decisión en enero por el cinturón interino del peso ligero. Ahora, el británico utiliza esa experiencia para comparar su propio paso por el castigo de ‘The Highlight’ con lo que acaba de vivir Topuria.

"Veremos qué tipo de hombre es si vuelve"

“Nada puede prepararte para eso, ese es el tema. Y por eso no creo que vuelva igual. Nada puede prepararte. Pero veremos qué tipo de hombre es si vuelve, y cuando vuelva”, dijo Pimblett. “Yo ya he estado ahí. Me han ganado. He tenido que volver más fuerte cada vez, y lo he hecho. A él nunca le habían ganado. Nunca ha tenido que hacer esto antes”.

El de Liverpool fue todavía más duro al analizar el proceso que, según él, deberá afrontar Topuria durante su recuperación. “Va a tener que mirarse al espejo y decir: ‘Me acaban de destrozar la cabeza. Tengo que volver’. Y nunca se sabe, quizá no tenga los cojones para hacerlo”, lanzó.

Pimblett / UFC

Pimblett también apuntó al factor psicológico del combate y a la advertencia previa de Gaethje, que había avisado de que Topuria podía empezar a venirse abajo si la pelea superaba los primeros asaltos.

“Lo que dijo Justin antes creo que fue perfecto. Básicamente dijo: ‘Se te va a caer la cabeza cuando llegue el segundo asalto, cuando llegue el tercero, cuando llegue el cuarto’. E Ilia decía: ‘No va a pasar del primero’. Entonces, cuando pasa del primero y luego del segundo, eso ya está en la cabeza de Ilia. ‘Dios mío, tenía razón’. No creo que Ilia sea tan fuerte mentalmente como cree”, afirmó.

El inglés volvió entonces a alimentar un posible cruce con Topuria, una pelea que durante años ha estado sobre la mesa por la tensión entre ambos. Aunque ahora ya no tendría un cinturón de la UFC en juego, Pimblett sostiene que el emparejamiento le sigue favoreciendo. “Por eso siempre dije que le ganaría, y todavía sé a día de hoy que le ganaría. Esto me demuestra todavía más que le ganaría”, insistió.

EL PESO, UN PROBLEMA

Pimblett también volvió a cuestionar la adaptación de Topuria al peso ligero, una de las críticas que más ha repetido en los últimos meses. “Es un peso pluma. Por eso existen las categorías de peso. Siempre lo he dicho cuando la gente decía: ‘Ilia te noqueará’. No. Es un peso pluma gordo. Cree que es un peso ligero, pero no lo es. Yo soy un peso ligero. Él es un peso pluma gordo, aguantaría sus golpes todo el día, me reiría en su cara, le pegaría y se enteraría”, sentenció.

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Antes de pensar en Topuria, Pimblett tendrá que atender sus propios asuntos. ‘The Baddy’ se enfrentará a Benoit Saint Denis en el combate coestelar del UFC 329, una cita que puede marcar su posición real dentro de una división del peso ligero que vuelve a moverse tras la caída del invicto de Ilia.