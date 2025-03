Fin de la era Pereira en la UFC: Ankalaev toma el trono del peso semipesado

Se acabó el reinado de Alex Pereira (12-3) en la cima del peso semipesado. 'Poatan', el peleador más querido de toda la UFC y la mayor superestrella de las MMA, perdió en su cuarta defensa del cinturón ante un Magomed Ankalaev (21-1-1) que se corona como nuevo monarca gracias a una actuación dominante. Otro ruso que toca el oro en la mejor liga del mundo. De hecho, se convierte ya en el tercer daguestaní campeón en la UFC por detrás de Islam Makhachev y Khabib Nurmagomedov.

Era la prueba más difícil hasta la fecha para el brasileño. Ankalaev, una montaña de 190 centímetros con una mezcla perfecta entre el wrestling y el striking, aguó la fiesta de muchos aficionados en el Main Event del UFC 313 que esperaban ver a su púgil favorito con la mano alzada tras noquear a otro contendiente más al trono.

Todo lo contrario, y es que vimos quizás la actuación más pobre de Pereira desde que entró a la promotora. Tímido y aparentemente intimidado por su rival, Alex no fue 'Poatan' desde el inicio del combate. Se dedicó a conectar patadas en los primeros cinco minutos que le dieron ligera ventaja en las cartulinas, pero era el daguestaní quien andaba detrás de él y le buscaba con su directo.

Poatan se queda sin fuerzas

Pese a que el brasileño defendió exitosamente todos sus intentos de derribo, Ankalaev pisó el acelerador en el segundo round, conectando manos de poder y no estuvo lejos de noquear a su oponente. El tercero, de forma menos brillante, también se fue para el lado del retador. Pereira no reaccionaba ni tampoco acababa ninguna de sus combinaciones con su ya icónico crochet de izquierdas. Le entraron un par de patadas altas, pero no perseguía a su presa y optaba por guardar distancias cuando el combate pedía acción. Magomed, que se veía claro vencedor, fue inteligente en los últimos diez minutos y presionó al campeón contra la reja, desgastándolo, llevándose el combate al 'barro' y viendo cómo corrían los minutos a su favor. Ni en los últimos instantes, cuando ya todo estaba perdido, 'Poatan' sacó su fuego interno.

La victoria para Magomed Ankalaev tras el final fue clara y unánime. Todos los jueces le vieron vencedor (49-46, 48-47 y 48-47). El ruso, en su segunda oportunidad titular, se convertía en campeón de las 205 libras, acabando con la hegemonía del mejor striker de la división en su propio patio, de pie. "Aquí está mi sueño, en mi cintura", decía el de Makachkalá al micrófono de Joe Rogan, ya con el preciado cinturón en su poder. Arranca así una nueva era en la división del peso semipesado de la UFC. Veremos si la promotora decide darle la revancha a un Alex que lució francamente mal y superado. "Ponerme contra la reja, en verdad no hizo demasiado. Darle la victoria con un game plan como este incentiva a la gente a hacerlo" dijo el paulista, decepcionado sobre el octágono.

Gaethje y Fiziev no decepcionan

En el combate coestelar tuvimos una auténtica guerra de 'jabatos'. Justin Gaethje y Rafael Fiziev, que llegaban con 11 y 18 meses de inactividad respectivamente, no nos decepcionaron y brindaron un combate de striking espectacular que, de nuevo, volvió a decantarse en favor del estadounidense de forma unánime. Fiziev arrancó mucho mejor con las patadas al hígado y un boxeo más técnico en un primer asalto en el que incluso tuvo a su rival completamente dominado en el suelo.

No lo aprovechó; Gaethje salió vivo y lo capitalizó en el segundo asalto, desatando su striking más alocado a la par que dañino. Un uppercut de derechas lanzó a Rafael a la lona aturdido, aunque no fue capaz de rematar la faena. En el último asalto, las cosas llegaban 1-1. 'The Highlight' tiró de veteranía para cansar al kazajo y sumar un triunfo que puede acercarlo a una oportunidad titular en el peso ligero. Parece que todavía le falta otra más. Por otro lado, notable actuación para un Fiziev que no peleaba desde septiembre de 2023, cuando se rompió el ligamento de su rodilla ante Gamrot. Hizo el 'papel' de Dan Hooker de maravilla.