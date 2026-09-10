Pepe Torres: “No quiero obsesionarme tanto con la UFC que pierda la vida detrás”

Pepe Torres vuelve a sonreír. Después de más de un año complicado, en el que varias circunstancias ajenas a él le han impedido tener la actividad que buscaba, ‘El Sabor de la Ciudad’ ya tiene una nueva fecha marcada en rojo: el próximo 26 de septiembre regresará a la jaula para enfrentarse a Jefferson Vargas en WOW 32, en Sevilla.

Su última experiencia fue especialmente dura. Torres viajó hasta Phoenix para competir en LFA, una de las principales plataformas de acceso a UFC en Estados Unidos, pero un falso positivo en un control previo provocó la cancelación de su combate cuando estaba prácticamente preparado para salir. Una situación posteriormente aclarada, pero que dejó al español sin una oportunidad que podía resultar determinante para su carrera.

Ahora vuelve a WOW, una promotora en la que ya compitió anteriormente, con una mentalidad diferente. UFC continúa siendo su gran sueño, pero Torres reconoce que ha aprendido a no vivir permanentemente pendiente de una llamada que no depende exclusivamente de él. Su prioridad vuelve a ser mucho más sencilla: pelear, ganar y disfrutar.

APRENDER A DISFRUTAR DEL CAMINO

Después de todo lo que has vivido durante este último año, ¿cómo llegas a este regreso?

Estoy bien, muy contento y alegre de haber podido cerrar una pelea tan rápido después de todo lo que me pasó. Ha sido un año difícil, con muchas cosas. Todo el mundo me decía: “Esto te va a hacer más fuerte”. Y yo pensaba: “No quiero estar más fuerte, solo quiero subirme a la jaula a pelear. Dejadme en paz”. Estaba un poco rayado con eso. Pero han ido pasando los días y sí que empiezas a pensar que, quizá, todo pasa por algo. Ahora volvemos a pelear en WOW, en Sevilla, se ha cerrado todo muy rápido y estoy súper emocionado.

¿Qué es lo principal que has aprendido de todo lo sucedido?

A disfrutar de todo el proceso. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Cuando cortas peso, viajas fuera y estás pensando continuamente en la pelea, muchas veces no disfrutas de nada de lo que hay alrededor. Yo quería salir fuera, probarme, tener oportunidades grandes... y estaba obsesionado con la pelea, la pelea y la pelea. Después pasa algo y no puedes competir. Por eso he aprendido que también tengo que disfrutar del entrenamiento, del viaje e incluso del corte de peso, aunque eso sea difícil disfrutarlo. A mí me encanta subirme a la jaula. Me lo paso muy bien ahí dentro y he pasado mucho tiempo sin poder hacerlo. Ahora quiero disfrutar también de todo lo demás.

LA PESADILLA DE LFA

Lo ocurrido en LFA fue especialmente duro porque era una oportunidad que podía abrirte muchas puertas. ¿Cómo lo ves ahora con perspectiva?

Era una gran oportunidad. Para mí podía ser una puerta de entrada. Mi idea era salir fuera, pelear y abrir esa puerta desde allí. Era un mensaje también de fuerza: ir fuera, demostrar y tumbar la puerta. Pero después de todo lo que ocurrió pensé: tengo WOW aquí, en casa, una plataforma grande y puedo intentar hacer exactamente lo mismo desde aquí. Me costó muchísimo trabajo y mucho dinero llegar hasta Estados Unidos, preparar todo y viajar hasta allí, y de repente se cayó la pelea por algo externo a mí. Así que ahora estoy con las pilas nuevas. Quiero llegar al 26 de septiembre, dar un golpe encima de la mesa y pensar: si no ha sido desde fuera, pues que sea desde dentro. No importa.

WOW vuelve a lo grande en Sevilla y Vitoria: cinturón femenino histórico, fichaje de Pepe Torres y la ‘Batalla por el Norte’ / WOW

Has contado que lo que viviste aquel día fue completamente surrealista.

Ahora me río, pero ese día no. Estaba prácticamente agarrado al responsable de la comisión suplicándole: “Déjame pelear, por favor”. Fue surrealista. Cuando lo pienso parece una pesadilla. Ahora ha pasado el tiempo y puedes verlo como una anécdota, incluso reírte un poco, pero al principio fue durísimo. Ya estoy más tranquilo y hay que mirar hacia delante. Mis maestros siempre me dicen que soy un cabezón, y es verdad. No voy a rendirme. Me pasó aquello y mi pensamiento fue: reservad otra pelea y seguimos adelante. Ahora eso ya es pasado. El objetivo es el 26 de septiembre.

EL REGRESO A WOW

¿Cómo se produce tu regreso a WOW después de más de dos años?

Ha sido todo súper cálido y muy cómodo. WOW siempre me había hecho saber que tenía las puertas abiertas. Cuando me ocurrió todo también me lo dijeron enseguida: “Pepe, cuando quieras, tienes las puertas abiertas”. Entonces les dije que quería pelear cuanto antes. Sabía que la cartelera de Sevilla estaba prácticamente cerrada, pero pregunté si podían hacerme un hueco y enseguida me dijeron que sí. Estoy muy agradecido a todo el equipo. Todo ha sido muy fácil y estoy muy contento.

Después de haber buscado oportunidades fuera, ¿valoras todavía más poder competir ahora en España?

Muchísimo. Ahora voy a Sevilla y quiero ir incluso en coche. Serán seis o siete horas. Cuando has hecho viajes de 20 horas en avión, después taxis, desplazamientos y acabas acumulando casi 30 horas viajando hasta que no sabes ni en qué día estás, valoras muchísimo tenerlo todo cerca. Como ya he vivido lo otro, ahora aprecio todavía más poder tener esto aquí. Y además el trato que recibo es increíble.

Pepe Torres / INSTAGRAM

Has competido también fuera de España. ¿Notas diferencia en el trato al peleador?

Sí. Cuando he peleado fuera, por ejemplo en Polonia, no he sentido ese trato tan especial. También competí en iKON, la promotora de Jorge Masvidal, fuera de España. Cuando estás fuera todo puede ser algo más frío. En cambio, aquí en WOW siento que está todo muy estructurado y muy bien organizado. Te hacen sentir como un atleta profesional de verdad. Como pasa con un futbolista, un ciclista o cualquier deportista profesional. Eso me encanta.

EL CRECIMIENTO DE LAS MMA EN ESPAÑA

¿También notas que ha cambiado la percepción hacia los peleadores de MMA en España?

Cien por cien. Ahora todo el mundo conoce el deporte y sabe el esfuerzo que hacemos. Y creo que los medios también han sabido comunicar que no somos simplemente dos personas que se meten en una jaula a pegarse. Detrás hay nutrición, fisioterapeutas, médicos, descanso... Todo es una ciencia. Hay muchísimo detrás de esto. Gracias a que se ha sabido transmitir, la gente empieza a verte realmente como un atleta y no simplemente como alguien que se sube a pegar puñetazos. Eso está increíble.

UFC, EL SUEÑO SIN PERDER EL PRESENTE

Llegas con una buena racha de victorias y desde hace tiempo estás cerca de UFC. ¿Cuál es ahora tu hoja de ruta?

Con mis mánagers hablamos de muchas cosas. Tengo el visado preparado para poder pelear en Estados Unidos y podría aparecer una oportunidad a corto aviso allí, en Europa o incluso en Abu Dhabi. Pero cuando tengo una pelea cerrada, como ahora el 26 de septiembre, me centro completamente en ella. Si aparece una oportunidad de UFC, obviamente me iría. Pero ya no quiero estar continuamente hablando y pensando en eso. Después de todo lo que me ha ocurrido he aprendido que puedes montarte muchas películas en la cabeza, pero al final lo que yo quiero es subirme a una jaula y pelear. Mi plan para terminar el año es competir todas las veces que pueda y ganar. Obviamente, primero hay que ganar las peleas. Si UFC me tiene que llamar, que me llame. Y si aparece otra gran liga, también se verá. Pero yo quiero pelear.

¿Has cambiado entonces tu manera de afrontar esa espera por UFC?

Sí. Yo quiero estar activo. Quiero pelear y ganar porque eso es lo que me hace feliz y también lo que me puede mantener en el foco de UFC. Cuando empiezas a pensar demasiado en que tienes que estar aquí, tener el visado preparado, no aceptar esto por si aparece aquello, cuidar una pelea porque quizá salga otra... son paranoias mentales. Yo quiero estar activo y pelear donde esté a gusto. Ahora mismo mi camino ideal es seguir peleando en WOW todo lo que pueda, seguir escalando y, si me tienen que llamar, que me llamen. Y si no, seguir peleando y disfrutando.

Has dicho también que UFC busca victorias contundentes y peleadores disponibles para cualquier oportunidad.

Exacto. Hay que ganar y ganar de manera rápida. Eso es lo que quiere UFC. Puedes preguntarte: “¿Por qué no estoy ya allí si llevo seis victorias consecutivas y tengo un buen récord?”. Pero hay muchísimos peleadores en esa misma situación. Al final tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y poder dar el peso si aparece una oportunidad a corto aviso. También tiene que coincidir que tu mánager esté ahí en ese momento y pueda decir: “Tengo a mi chico preparado”. Hay muchísimas cosas que no dependen únicamente de ti. Por eso ya no quiero hacerme más paranoias mentales. Quiero pelear, disfrutar y subirme a la jaula todas las veces que pueda.

Pero UFC continúa siendo tu gran sueño.

Claro. Yo soy un cabezón y quiero entrar en UFC. Lo sé. Quiero cumplir mi sueño. ¿Quién no quiere cumplir su sueño? Todo el mundo lucha por conseguirlo. Te pueden llegar ofertas de otras promociones grandes y buenas y te lo piensas, porque dices: “Mi sueño es UFC. Yo quiero UFC”. Y sigues luchando para conseguirlo. Lo que no quiero es obsesionarme tanto que pierda la vida detrás de ello. Quiero pelear y disfrutar de pelear. Ese es mi plan.

Pepe Torres / INSTAGRAM

¿Te gustaría volver a competir otra vez antes de que termine el año?

Mínimo. Mi idea es hacer dos combates como mínimo y recuperar un poco el año. Pero tampoco quiero vender la piel del oso antes de matarlo. Primero estoy centrado en el 26 de septiembre. Hay que ganar y hacer un buen papel. Después veremos qué viene.

JEFFERSON VARGAS Y EL REGRESO A LA JAULA

Tu rival será Jefferson Vargas, con récord de 5-2. ¿Qué ves en él?

Veo un peleador guerrero. Es peligroso con las manos, con las rodillas, con las piernas... Es un buen striker y tampoco se intimida si la pelea va al suelo. Si le invitas a luchar, lucha. Me parece un peleador completo y guerrero. Creo incluso que su récord no refleja lo bueno que es, porque ha ganado a gente buena y ha perdido contra gente muy buena. No voy nada confiado. Sé que tengo un reto delante y voy con todo. Ni un paso atrás.

Después de tanto tiempo esperando, ¿qué versión de Pepe Torres quieres mostrar en Sevilla?

Creo que esta pelea va a ser un choque de trenes. Puede ser candidata a pelea de la noche. Sé que mi rival es un guerrero que va hacia delante y yo también. De Pepe Torres pueden esperar mucha presión, mucho ritmo, mucha intensidad y ni un paso atrás. Además, llevo mucho tiempo preparando cosas picantes. Espero fuegos artificiales.

EL MOMENTO DEL CLIMENT CLUB

También estáis viviendo un momento especial en el Climent Club, con muchos compañeros dando pasos hacia grandes escenarios. ¿Cómo se vive desde dentro?

Nosotros empezamos todos juntos, desde abajo, siguiendo obviamente los pasos de Ilia y Aleksandre. Veíamos lo que ellos hacían y nosotros íbamos detrás. Y según hemos ido creciendo, en lugar de desacelerar hemos acelerado todavía más. Entrenamos más, somos más profesionales y nos exigimos más entre nosotros. Si tiene pelea un compañero hay que ayudarle, hay que estar ahí. No puedes llegar tarde, tienes que cumplir. Vamos creciendo juntos y ahora mismo hay un nivel y una experiencia brutales dentro del gimnasio. Estamos muy contentos.

Si algún matchmaker de UFC está viendo tu combate en Sevilla, ¿qué quieres que piense cuando termine?

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Quiero que piense: “Qué obra de arte”. Vamos a intentar hacer una obra de arte. Quiero que cuando la vean digan: “Wow, a este chico tenemos que firmarlo. No podemos dejarlo escapar más”. Eso es lo que me gustaría que pensaran cuando termine mi pelea.