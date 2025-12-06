Cuándo pelean Merab Dvalishvili, Brandon Moreno y Alexandre Pantoja en el UFC 323: Cartelera completa y dónde ver en directo

Merab Dvalishvili vuelve a ponerse a prueba ante la historia este fin de semana. Este sábado en Las Vegas (de madrugada), el campeón se mide de nuevo a Petr Yan en el combate estelar del UFC 323, una revancha que puede dejarle con cuatro defensas en un mismo año natural y con una racha de 15 victorias consecutivas dentro de la compañía. Unos puestos más abajo en la cartelera, el mexicano Brandon Moreno se juega su lugar en la élite del peso mosca frente al japonés Tatsuro Taira, en un duelo que perfila al próximo gran aspirante al trono de Alexandre Pantoja, que se jugará el título.

Para Merab, esta puede ser una cita legendaria en su carrera. Dvalishvili llega a Las Vegas después de un año perfecto, en el que ha defendido el cinturón del peso gallo tres veces. Si vence este fin de semana, será el primer campeón en las tres décadas de historia de la UFC capaz de defender un título cuatro veces en un mismo año natural, superando los ciclos de nombres como Demetrious Johnson, Alex Pereira, Matt Hughes, Tito Ortiz o Kamaru Usman, que se quedaron en tres defensas en doce meses. Además, igualaría las 15 victorias consecutivas de Islam Makhachev y Usman, sólo por detrás del récord absoluto de Anderson Silva.

Si en el peso gallo se habla de legado, en el peso mosca tenemos a otro de los favoritos del público hispanohablante. Brandon Moreno, primer campeón de la UFC nacido y criado en México, vuelve a una cartelera numerada para enfrentarse a Tatsuro Taira en una pelea de tres asaltos que debería dejar al ganador como el siguiente gran aspirante al título que se disputan Pantoja y Van.

Moreno llega como número dos del ranking y en un momento dulce tras dos victorias que le devolvieron la confianza: primero frenó al prospecto Amir Albazi y después se impuso a Steve Erceg en México, mostrando una versión más madura, con mejor gestión de ritmo y mucho más ordenado en defensa que en sus últimas noches como campeón. Antes de esa racha, había sufrido dos derrotas consecutivas —incluida la que le costó el cinturón ante Pantoja en 2023 y se tomó un tiempo fuera para resetear su carrera. Desde entonces, parece que estamos volviendo a ver a un futuro campeón.

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 323 EN DIRECTO EN ESPAÑA

Entre el intento de récord histórico de Merab Dvalishvili, el regreso a todo o nada de Brandon Moreno y la defensa del título mosca de Alexandre Pantoja frente a Joshua Van, el UFC 323 cierra el año con una velada pensada para marcar el futuro inmediato de dos divisiones. Para la afición española, la cita exige café y trasnoche: la velada se disputa en el T-Mobile Arena de Las Vegas, por lo que será de madrugada en horario peninsular.

Desde las 00:00 del domingo habrá acción con los early prelims, arrancando la cartelera preliminar a partir de las 02:00 horas. Lo interesante vendrá a partir de las 04:00 horas, a la espera de ver si "The Machine" completa su año perfecto y si "The Assassin Baby" sigue vivo en la carrera por reconquistar el cinturón. El mexicano podría pelear entorno a las 04:30-05:00 aproximadamente, mientras que el georgiano saldría a partir de las 05:30-06:00 siendo prudentes, justo después de la coestelar entre Alexandre Pantoja y Joshua Van.

En España, el UFC 323 se podrá seguir en directo y en exclusiva a través de Eurosport dentro de la plataforma Max, que ofrece la señal de la cartelera principal y los combates preliminares. Será imprescindible contar con una suscripción activa a Max para poder ver la velada completa en streaming. Eurosport, que posee los derechos de emisión de la UFC en el país, emitirá el evento desde las 02.00 con las preliminares y prolongará la retransmisión hasta el final del evento.