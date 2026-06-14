Topuria vs Gaethje: horario de la pelea y dónde ver el combate de la UFC en la Casa Blanca por TV y en directo en España

Escenario inmejorable para una cita irrepetible. Los jardines sur de la Casa Blanca ya respiran artes marciales mixtas del más alto nivel para albergar el UFC Freedom 250, un evento histórico que tendrá a Ilia Topuria como gran protagonista. El campeón absoluto del peso ligero pondrá su cinturón en juego ante Justin Gaethje, monarca interino y gran esperanza estadounidense, que intentará obrar el milagro y convertirse en el primer hombre capaz de derrotar al hispanogeorgiano en el profesionalismo.

UFC en la casa de Trump

La UFC ha tirado la casa por la ventana para una velada sin precedentes. Dana White y su equipo han diseñado un espectáculo a la altura de la ocasión para conmemorar el 80 cumpleaños de Donald Trump y el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La impresionante estructura "The Claw", valorada en unos 60 millones de dólares, preside el recinto con un techo de 27 metros de altura que protege la zona de espectadores mientras el mítico octágono permanecerá al aire libre. Un detalle que podría cobrar importancia, ya que las previsiones apuntan a posibles tormentas eléctricas entre las 21:00 y las 23:00 horas locales en Washington, algo que podría alterar el desarrollo de la cartelera.

La tensión también ha ido creciendo entre los protagonistas. "No le voy a mostrar respeto al acabar el combate, no se lo merece", aseguró Topuria a un grupo reducido de medios españoles, entre ellos SPORT, después de las declaraciones realizadas por Gaethje durante la última semana. El estadounidense cuestionó públicamente la actitud del campeón e incluso dejó comentarios que fueron interpretados como una referencia a los problemas personales que han mantenido a Ilia alejado de la competición durante el último año.

El campeón llega especialmente motivado. Topuria quiere sumar otra finalización de prestigio a una racha que ya es histórica. Si consigue derrotar a Gaethje antes del límite, añadiría otro nombre legendario a una lista que ya incluye a Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira. Cuatro excampeones consecutivos y cuatro de las figuras más importantes de la UFC moderna.

En la esquina opuesta estará un peleador que afronta la cita sin presión. Gaethje, dos veces campeón interino del peso ligero y uno de los luchadores más espectaculares que han pasado por la organización, llega a Washington con la que probablemente sea su última gran oportunidad de convertirse en campeón absoluto. Khabib Nurmagomedov primero y Charles Oliveira después le cerraron las puertas del título indiscutido. Ahora, a sus 37 años, intentará completar la misión más complicada de toda su carrera frente a un Topuria que atraviesa el mejor momento de su vida deportiva.

Los jardines de la Casa Blanca en Modo UFC / EFE

Pese a partir como claro favorito, el hispanogeorgiano sabe perfectamente quién tendrá delante. Gaethje es el hombre con más bonos por actuación en la historia de la UFC y un especialista en convertir cada pelea en una guerra. Su estilo agresivo, su resistencia al castigo y su capacidad para generar caos lo convierten en un rival siempre peligroso, incluso cuando las apuestas lo sitúan varios pasos por detrás.

Más allá del combate estelar, la cartelera contará con otro gran atractivo. Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el cinturón interino del peso pesado en el evento coestelar. Para el brasileño, la pelea representa una oportunidad histórica: acercarse al sueño de convertirse en el primer triple campeón de la historia de la UFC.

Cartelera completa del UFC Freedom 250 / UFC

¿Cuándo pelea Topuria? Fecha y hora en España

El evento está programado para la noche del 14 de junio, lo que en España se traduce en madrugada del domingo 15. Los prelimInares arrancan aproximadamente a las 00:00 horas (CEST).

La cartelera principal comienza sobre las 03:00 horas (CEST). El combate estelar entre Topuria y Gaethje está previsto para las 04:00-04:30 horas (CEST).

¿Dónde ver la pelea de Topuria por televisión y en directo?

En España, las peleas del hispano-georgiano pueden seguirse en Eurosport y HBO Max. Ambas plataformas emitirán el evento en directo. Quien quiera seguirlo en streaming tendrá en Max su mejor aliado, con la posibilidad de revisionarlo después si el horario se hace cuesta arriba

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En Sport, te contaremos todo lo que suceda en el evento de la Casa Blanca que enfrentará a Topuria y Gaethje.