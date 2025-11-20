Cuándo pelea Aleksandre Topuria, hermano de Ilia Topuria, contra Bezkat Almakhan: Horario del UFC Qatar y dónde ver en España

La UFC apunta a su primera gran noche en tierras qataríes con uno de los mejores Fight Night de los últimos tiempos. Doha recibe un UFC Qatar que tendrá como gran protagonista a Arman Tsarukyan, el armenio que se enfrenta a Dan Hooker en el Main Event con una misión clara: volver a colocarse primero en la fila para disputar el título del peso ligero.

En el co-main event, la acción sube de revoluciones con un duelo de alto voltaje en el wélter: el excampeón Belal Muhammad regresa por primera vez tras su dolorosa derrota en Montreal para medirse a Ian Machado Garry, un púgil que podría estar a un paso de la oportunidad de su vida. Para el público español, sin embargo, el gran reclamo será el regreso de Aleksandre Topuria, hermano de Ilia.

Tsarukyan pone la mira en Topuria

Tsarukyan concentra todas las miradas. En enero debía pelear contra Islam Makhachev por el cinturón de las 155 libras, pero una lesión de espalda frustró los planes del UFC 311. Renato Moicano aceptó un aviso de menos de 24 horas y, pese a ello, Arman fue “castigado” por la empresa de Dana White, que le denegó una nueva oportunidad titular directa a pesar de ser el número uno del ránking.

Tras rechazar oponentes en verano y ver cómo Ilia Topuria le adelantaba para coronarse campeón del ligero, el armenio vuelve al octágono tras año y medio de parón. Su última aparición fue en el histórico UFC 300 del mes de abril. Enfrente tendrá a un striker temible como Dan Hooker, con enorme experiencia ante la élite de la categoría y que podría colarse de nuevo en la conversación si sale de Qatar con un triunfo. No obstante, lo tendrá complicado frente al abrasivo wrestling de Tsarukyan, uno de los atletas más completos de toda la promotora.

Unos minutos antes, subirán a la jaula dos de los mejores wélter del mundo. Ian Machado Garry dio el campanazo hace unos meses al derrotar por decisión a Carlos Prates, uno de los pegadores más explosivos de toda la UFC. Ahora, a un paso del combate por el cinturón, el irlandés formado en la ‘Chute Boxe’ brasileña quiere asestar otro golpe de autoridad ante Belal Muhammad, el palestino que fue arrasado por Della Maddalena en el UFC 315 de Canadá, donde defendía el título de las 170 libras por primera vez.

Para los aficionados españoles, este Fight Night será especial y, además, en un horario muy cómodo. Aleksandre Topuria disputará su segundo combate dentro de UFC enfrentándose al kazajo Bezkat Almakhan en las preliminares. ‘El Conquistador’ debutó en febrero con un soberbio triunfo ante Colby Thicknesse y aspira a repetir actuación frente a un rival con el doble de experiencia profesional y 10 KO’s en 12 victorias.

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC QATAR

El UFC Qatar se celebrará en Doha el sábado 22 de noviembre. La cartelera preliminar comenzará a las 16:00 horas de España (a las 17:00 horas en MAX) y la cartelera estelar arrancará a las 19:00 horas CET. La pelea entre Aleksandre Topuria y Bezkat Almakhan está programada para las 17:30 horas. El UFC Qatar se podrá seguir a través de la app o web de MAX en directo. Otra opción, especialmente para los preliminares, es UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.

CARTELERA COMPLETA UFC QATAR

#2 Arman Tsarukyan (22-3-0) vs. #7 Dan Hooker (24-12-0)

#1 Belal Muhammad (24-4-0) vs. #6 Ian Machado Garry (16-1-0)

#9 Volkan Oezdemir (20-8-0) vs. #14 Alonzo Menifield (17-5-1)

Jack Hermansson (24-9-0) vs. Myktybek Orolbai (14-2-1)

#7 Serghei Spivac (17-6-0) vs. #11 Shamil Gaziev (14-1-0)

#8 Alex Perez (25-9-0) vs. #9 Asu Almabayev (22-3-0)

Prelims

Bogdan Grad (15-3-0) vs. Luke Riley (0-0-0)

Abdulrakhman Yakhyaev (1-0-0) vs. Rafael Cerqueira (11-3-0)

#12 Tagir Ulanbekov (17-2-0) vs. Kyoji Horiguchi (18-2-0)

Bekzat Almakhan (12-2-0) vs. Aleksandre Topuria (6-1-0)

Ismail Naurdiev (24-8-0) vs. Ryan Loder (8-2-0)

Nurullo Aliev (10-0-0) vs. Shem Rock

Nicolas Dalby (23-6-1) vs. Saygid Izagakhmaev

Marek Bujlo vs. Denzel Freeman