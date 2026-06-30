Pedro Gargantilla, médico, sobre la lesión de Ilia Topuria: "Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente"

Ilia Topuria atraviesa un proceso de recuperación tras las lesiones sufridas en su derrota frente a Justin Gaethje en la Casa Blanca. El que fuera campeón del peso ligero de la UFC permanecerá 180 días de baja médica a causa de fracturas sin desplazamiento en ambos huesos orbitales —una en cada ojo— junto a una fractura nasal. Mientras se espera su regreso al octágono, distintos especialistas en medicina deportiva ya analizan cómo será ese camino de vuelta.

Es el caso de Pedro Gargantilla, médico internista, escritor y divulgador científico centrado en historia de la medicina, quien ha repasado desde el punto de vista clínico el combate de 'El Matador' frente a Gaethje en el UFC Freedom 250. Para Gargantilla, lo ocurrido sobre el octágono trascendió lo puramente deportivo y se convirtió en un caso extremo que ilustra hasta dónde puede llegar el cuerpo humano en la élite de las MMA.

El especialista identifica el momento clave en un uppercut que Gaethje conectó en el primer asalto, un golpe ascendente sobre la zona periorbitaria que, a su juicio, pudo originar una lesión orbital severa: "Este impacto destrozó el ojo derecho de Ilia. Inmediatamente, la cascada inflamatoria se activó con rotura de capilares, extravasación de sangre y acumulación de líquido linfático (edema masivo). El resultado visible fue una hinchazón desfigurante que cerró por completo el párpado; sin embargo, el verdadero peligro no era estético, sino funcional", explica.

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

El especialista subraya que competir con un ojo prácticamente cerrado o sin visión funcional supone un riesgo médico muy elevado: el peleador pierde visión binocular, referencias espaciales y protección frente a ataques laterales. En ese escenario, la resistencia de Topuria durante varios asaltos se explica por la descarga de adrenalina y endorfinas propia del combate, pero no elimina el peligro de agravamiento ocular o neurológico: "A pesar de no ver absolutamente nada por el lado derecho, la mente de un guerrero de élite opera bajo umbrales neurobiológicos distintos al resto de los mortales", aclara.

Para Gargantilla, la decisión de detener la pelea tras el cuarto asalto fue médicamente acertada. Su teoría es que la esquina protegió a Ilia de sí mismo en un momento en el que el instinto competitivo podía empujarle a asumir un riesgo desproporcionado: "Como médico debo aplaudir esa decisión. El ego del peleador siempre querrá morir de pie en el octágono, pero el papel de la esquina es salvar al deportista de sí mismo. Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre", apunta.

En cuanto al pronóstico, el análisis médico apunta a una recuperación larga y prudente: "Si hay atrapamiento muscular o riesgo para el nervio óptico Ilia tendrá que someterse a una cirugía reconstructiva para colocar una pequeña malla de titanio que repare el suelo de la órbita. Si la fractura es limpia y no compromete la movilidad ni la visión a largo plazo, el tratamiento puede ser conservador, basado en un reposo absoluto, corticoides para reducir la inflamación y antibióticos profilácticos.

"Lo que es una realidad médica ineludible es que el año 2026 ha terminado deportivamente para Ilia Topuria. Este tipo de lesiones óseas y de tejidos blandos craneofaciales requieren un mínimo de seis meses de curación biológica antes de que el hueso recupere su densidad y resistencia original. Cualquier impacto menor en la zona durante la fase de remodelación ósea podría ser catastrófico".