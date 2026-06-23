Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: "Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre"

Ilia Topuria se encuentra en pleno proceso de recuperación tras las dolencias que sufrió en su derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. El ya excampeón del peso ligero de la UFC estará de baja médica 180 días tras sus fracturas sin desplazamiento en los huesos orbitales, una en cada ojo, además de una fractura nasal. A la espera de verle de regreso sobre el octágono, los expertos en medicina deportiva ya especulan sobre su proceso de recuperación.

Pedro Gargantilla, médico internista, escritor y divulgador científico especializado en historia de la medicina, ha analizado desde una perspectiva clínica la derrota de 'El Matador' ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250. En su lectura, el combate dejó de ser solo una batalla deportiva para convertirse en un ejemplo extremo de los límites biológicos del cuerpo humano en la élite de las MMA.

Gargantilla sitúa el punto de inflexión en un uppercut de Gaethje en el primer asalto, un impacto ascendente sobre la zona periorbitaria que, según su explicación, pudo desencadenar una lesión orbital de gravedad: "Este impacto destrozó el ojo derecho de Ilia. Inmediatamente, la cascada inflamatoria se activó con rotura de capilares, extravasación de sangre y acumulación de líquido linfático (edema masivo). El resultado visible fue una hinchazón desfigurante que cerró por completo el párpado, sin embargo, el verdadero peligro no era estético, sino funcional", explica.

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

El especialista subraya que competir con un ojo prácticamente cerrado o sin visión funcional supone un riesgo médico muy elevado: el peleador pierde visión binocular, referencias espaciales y protección frente a ataques laterales. En ese escenario, la resistencia de Topuria durante varios asaltos se explica por la descarga de adrenalina y endorfinas propia del combate, pero no elimina el peligro de agravamiento ocular o neurológico: "A pesar de no ver absolutamente nada por el lado derecho, la mente de un guerrero de élite opera bajo umbrales neurobiológicos distintos al resto de los mortales", aclara.

Para Gargantilla, la decisión de detener la pelea tras el cuarto asalto fue médicamente acertada. Su teoría es que la esquina protegió a Ilia de sí mismo en un momento en el que el instinto competitivo podía empujarle a asumir un riesgo desproporcionado: "Como médico debo aplaudir esa decisión. El ego del peleador siempre querrá morir de pie en el octágono, pero el papel de la esquina es salvar al deportista de sí mismo. Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre", apunta.

En cuanto al pronóstico, el análisis médico apunta a una recuperación larga y prudente: "Si hay atrapamiento muscular o riesgo para el nervio óptico Ilia tendrá que someterse a una cirugía reconstructiva para colocar una pequeña malla de titanio que repare el suelo de la órbita. Si la fractura es limpia y no compromete la movilidad ni la visión a largo plazo, el tratamiento puede ser conservador, basado en un reposo absoluto, corticoides para reducir la inflamación y antibióticos profilácticos.

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"Lo que es una realidad médica ineludible es que el año 2026 ha terminado deportivamente para Ilia Topuria. Este tipo de lesiones óseas y de tejidos blandos craneofaciales requieren un mínimo de seis meses de curación biológica antes de que el hueso recupere su densidad y resistencia original. Cualquier impacto menor en la zona durante la fase de remodelación ósea podría ser catastrófico".