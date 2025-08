Paul Felder, sobre Topuria: "Si eres el mejor y él no está a tu nivel, entonces demuéstralo"

Paul Felder, exluchador de la UFC y actual comentarista, ha sido muy crítico con la actitud del artista marcial mixto, Ilia Topuria. En el podcast Believe You Me, Felder ha hecho unas declaraciones opinando sin tapujos sobre la negativa del hispano-georgiano de batirse con un rival que pueda estar al mismo nivel.

Hace algo más de un mes que el 'Matador' consolidó su dominio en la división de peso ligero en Las Vegas y una vez Topuria se hizo con la victoria, enseguida se abrió el debate sobre quién debe ser su próximo rival. Muchos nombres han sonado como posibles contrincantes para Ilia: Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan, Justin Gaethje o Max Holloway.

Una de las figuras que sin duda más se ha repetido ha sido la del armenio Arman Tsarukyan, actual número dos de la división del peso ligero. Aunque Topuria ha reiterado su desinterés en luchar contra Tsarukyan, llegando incluso a declarar que preferiría dejar vacante el cinturón de campeón que defenderlo contra él.

Unas declaraciones que se convirtieron en polémica y a las que Felder respondió siendo muy claro durante el podcast: "En esta generación de peleadores, cuando llegan a la cima, están tan dispuestos a cambiar de categoría de peso e intentar negar peleas. Así no funciona. Si eres el mejor y él no está a tu nivel, entonces demuéstralo. Simplemente, sal y demuéstralo, odio eso", recalcaba el estadounidense.

Además, Paul considera que este tipo de reticencias no son nada propias de un campeón. Durante la grabación del programa expresó lo siguiente: "Ese tipo es el contendiente número uno y decir que preferirías renunciar al cinturón antes que pelear con él es... vamos, nos estamos dejando llevar un poco", decía Felder.

La justificación de Ilia por no querer luchar contra el armenio surgen de la repentina retirada de Tsarukyan antes de la pelea por el título contra Islam Makhachev en UFC 311 el pasado mes de enero. Arman se retiró del combate alegando una supuesta lesión en la espalda, aunque más tarde se confirmó que el motivo por el que el armenio no competía era porque no había dado el peso. Un comportamiento por el que la UFC ha castigado al luchador durante varios meses.

Un motivo que le generó a Ilia recelo sobre el profesionalismo de Tsarukyan, aunque, para Felder, esa polémica queda en segundo plano. Para el exluchador el protagonista es el propio Topuria y este no necesita a nadie que tenga atención mediática porque él mismo es quien la genera.

"Creo que estás llegando a una posición, Ilia, donde eres el centro de atención, no necesitas que el otro sea necesariamente el centro de atención. Eres el tipo que la gente quiere ver", concluía Paul, dando a entender que el 'Matador' debe de asumir los desafíos sin buscar excusas