Paddy Pimblett sigue obsesionado con Topuria: "El 'Chorizo', voy a por ti"

El 'pique' Paddy Timblett - Ilia Topuria ha vuelto a activarse. Pero solo por parte del inglés. 'Paddy The Baddy' vive obsesionado con el hispanogeorgiano y ya no puede esconder de ninguna forma las ganas que tiene de subir al octágono a pelear contra él. Esta vez, ha sido a través de su perfil de Instagram, donde ha subido una foto en la que ha dejado el siguiente mensaje: "Solo estoy esperando eso. 'El chorizo', voy a por ti".

Ilia Topuria es el hombre del momento en la UFC. Tras proclamarse campeón del mundo de peso ligero, son innumerables los peleadores que quieren enfrentarse a Topuria. Las principales opciones de cara a la defensa del título de las 155 libras libras en la UFC son Justin Gaethje (26-5) y Arman Tsarukyan (22-23), y más remota es la del propio Paddy Pimblett (23-3). El británico juega sus cartas sabedor de que su pelea sería la más vendible de todas. Sin embargo, la mayoría de analistas y peleadores opinan que a 'The Baddy' le queda una victoria más, pues apenas es el #9 clasificado en el ránking del peso pluma. Tsarukyan (el #1 si quitamos a Makhachev) y Gaethje (#5) deberían estar por delante.

Cabe recordar que Pimblett apareció en el octágono a retar a Topuria después de que este venciera a Charles Oliveira. Se vivió una escena muy caliente, con el contendiente demasiado crecido y con un exceso de protagonismo, donde ya pidió pelear contra el hispanogeorgiano.

Topuria ni se inmuta

Mientras los rivales le cambian el apodo de 'El matador' por 'El chorizo', Ilia Topuria disfruta de sus merecidas vacaciones de verano en Ibiza junto a los suyos. El mejor peleador actual ya dijo que finales de año sería un buen momento para pelear, pero debe ser la UFC la que determine quién será el rival en su primera defensa por el título del peso ligero.