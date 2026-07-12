Paddy Pimblett eclipsa a McGregor en el UFC 329 y abre la puerta a Ilia Topuria: "Ganaré, no te puedes escapar"

Más allá del desastre de pelea entre Conor McGregor y Max Holloway, marcada por la lesión del peleador irlandés en los primeros compases del asalto, el UFC 329 de Las Vegas tuvo grandes momentos como la espectacular victoria de Paddy Pimblett ante Benoit Saint-Denis en el peso ligero.

El peleador inglés se llevó el bono de la pelea de la noche tras su espectacular actuación con una finalización en el primer asalto: "Sabía que estaba inconsciente. Le he puesto la cabeza contra la lona. Soy como una maldita araña, no te puedes escapar, es tan simple como eso", dijo el de Liverpool tras dar la campanada ante el francés Saint-Denis.

Pimblett, que venía de perder en su último combate ante Gaethje, se redimió con una actuación sobresaliente mostrando un nivel de suelo a la altura de los mejores de la división del peso ligero. Esta victoria le acerca a la posibilidad de disputar el título que posee el estadounidense desde que venció a Ilia Topuria en la Casa Blanca.

Tras el combate, en declaraciones a Joe Rogan, Paddy se creció y se mostró muy confiado de poder ganar a cualquiera que le pongan delante en su próximo combate. "Todos dudaban de mi porque me ganó Gaethje. ¿Ahora qué? ¿Quién quiere ahora? Ganaré a Ilia (Topuria), puedo ganar a Justin, al ganador de Conor (McGregor) o Max (Holloway), puedo ganar a cualquiera".

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Ya en rueda de prensa, también tuvo su momento para darle un 'recado' a Charles Oliveira, a quien aseguró que sometería sin problemas: "Está de salida. Si intentara luchar conmigo en el suelo, lo sometería". Está con la moral por las nubes; y más allá de sus palabras la realidad es que a día de hoy un enfrentamiento con Ilia Topuria no parece una posibilidad tan remota, como sí lo era antes de que el hispanogeorgiano perdiera su invicto.