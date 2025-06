¿Quién es Paddy Pimblet? El luchador que retó a Topuria

Paddy Pimblet, un artista marcial mixto británico, saltó al T-Mobile Arena de Las Vegas tras la victoria del 'Matador' y protagonizó un tenso cara a cara contra el luchador hispano-georgiano. Después de proclamarse como el nuevo campeón de Peso Ligero y vencer a Charles Oliveira con un KO en la primera ronda, Ilia Topuria dejó claro contra a quien le gustaría enfrentarse en su siguiente combate.

A pocos instantes de acabar el encuentro le preguntaron a Topuria quién le gustaría que fuera su próximo rival para pelear por el título. A lo que respondió lo siguiente: "Tenemos algunos 'pussys' en esta arena". "Hay una perra rubia (refieriéndose a Paddy Pimblett), hay un chico que cuando va a pelear le duele la espalda (haciendo alusión a Arman Tsarukyan), así que no se, cualquiera que esté listo, aquí estoy", declaró.

A lo que el de Liverpool, que se encontraba entre los asistentes en el pabellón del evento, respondió enseguida saltando al octágono, provocando un intenso altercado que fue subiendo de nivel hasta llegar a las manos, tras un empujón del ganador. "Su empujón lo he sentido débil, es pequeño", dijo Pimblet para enfatizar la estatura de Ilia con la que ya se burló de este atributo en su careo sobre la lona. "Eres un pussy", respondió Topuria. "Te voy a meter las bolas por el agujero".

"Ilia dijo en la jaula que me va a someter". "Él no va a hacer eso". "Él sabe que no me va a noquear, yo le voy a poner en su lugar", sentenció de manera brusca Paddy a la cámara de la UFC.

Esta tensión entre los dos luchadores se remonta a años atrás. Todo empezó en 2022 en Londres, durante un evento de la UFC, donde Paddy le lanzó un bote de desinfectante y comenzó a burlarse con apodos provocadores. Posteriormente, el británico añadió leña al fuego tras hacer unos comentarios fuera de lugar sobre el conflicto de Rusia y Georgia, de donde es el matador.