Pablo Motos actualiza el estado de salud de Ilia Topuria: "Todavía no puede abrir los ojos"

Ilia Topuria perdió el invicto en la Casa Blanca. El peleador hispanogeorgiano cayó derrotado ante Justin Gaethje y rompió su buena dinámica, pues iba 17-0, un dato más que demoledor y que quería aumentar delante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una de las personas que tampoco quiso perderse el combate de ninguna de las maneras fue Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero'.

El estado de salud de Topuria preocupa, pero el luchador no tendrá que pasar por una intervención quirúrgica inmediata, ya que sufrió fracturas sin desplazamiento en ambos huesos orbitales, con especial afectación en el ojo derecho.

Ayer, el presentador de 'El Hormiguero' explicó cómo se encuentra el peleador hispanogeorgiano. "He estado con Ilia y está bien, aunque lleva una avería seria, lleva fracturas en los orbitales, en la nariz... la fractura es lo que le hizo todo", empezó diciendo.

Motos desveló el motivo por el que se quedó sin visión durante el combate: "Cuando tienes una fractura en el ojo, se te mete hacia adentro y pierdes toda la visión y eso se inflama mucho, por eso tenía la cara tan inflamada... es un recurso que tiene el cuerpo humano".

Justin Gaethje and Ilia Topuria m / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Desde el primer asalto, Topuria ya perdió gran parte de visión: "No veía por el ojo derecho y empezó a ponerse por el izquierdo y le pasó exactamente lo mismo, entonces hizo dos asaltos ciegos, esa es la cosa". El presentador valenciano aseguró que "todavía no puede abrir bien los ojos".

Ilia Topuria, en el combate ante Justin Gaethje / SPORT

A pesar de estar 'hundido' por perder ante Gaethje, Topuria le gastó una broma a Motos: "Cuando me vio me dijo: '¿Cómo estás? Bueno, mejor que yo estás'. Ha estado haciendo varios chistes".

Una de las cosas que más le sorprendió fue cuando el hispanogeorgiano le dijo: "Se me queda así con los ojos cerrados y dice: 'Los campeones cuando nos caemos, nos caemos fuerte'".

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Por esta razón, Topuria ya está pensando en el futuro y en una posible revancha contra Gaethje, pero en España, según desveló Motos en 'El Hormiguero'.