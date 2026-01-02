El origen de la leyenda de Khabib en Daguestán: "Accidentalmente me convertí en luchador"

Khabib Nurmagomedov no empezó soñando con la jaula. Lo dijo sin épica, casi con naturalidad en el arranque de la segunda jornada del World Sports Summit en Dubái: “Me encanta el fútbol. Para mí sigue siendo el número uno”. De niño explicó que su ilusión no era ser campeón de la UFC, sino futbolista. “Ese era mi sueño cuando era joven”. Lo demás vino después, por contexto y por familia. “Accidentalmente me convertí en luchador”, resumió, como quien acepta que hay caminos que no se eligen, pero te eligen.

Nació y creció en Dagestán, un lugar donde el deporte no es una actividad extraescolar, sino una forma de vida. “Nací donde nací, crecí donde crecí, y mi padre era entrenador”, explicó. Y ese detalle lo cambia todo. Abdulmanap Nurmagomedov no era solo un técnico: “Era master en muchos deportes: wrestling, judo, sambo”. Pero, sobre todo, era una figura de autoridad. “Era muy recto, muy disciplinado”. Khabib no lo dice como reproche, sino como fundamento.

La relación padre-hijo aparece en su relato como una escuela permanente. Recordó una escena que todavía le define: “Con 17 o 18 años crees que lo sabes todo. Intentas dar consejos a tus padres”. Abdulmanap le dejaba hablar. Luego llegaba la lección: “Buen consejo. Ahora ve y haz lo que te dije”. Para Khabib, ahí se condensa una idea que hoy traslada a su equipo: “No hay ‘freedom speech’ entre padres e hijos. Tenemos que aceptar y aprender”.

Nurmagomedov, a su llegada a Rusia / AP

Ese aprendizaje explica también su manera de entender el respeto, incluso en la victoria. Khabib rechaza la narrativa del espectáculo fácil y la rivalidad teatral. “¿Ser amigo de alguien contra quien has competido?”, se preguntó con media sonrisa. “Ese tipo intentó romperte la cara”. No hay postureo. Hay memoria. Y consecuencia.

Nunca pensó en volver a competir en la UFC

Su retirada, explicó, fue tan clara como su educación. “Cuando me retiré, nunca pensé en volver”. No fue un arrebato ni una decisión emocional. Fue respeto. Respeto a su padre, a su palabra y a su legado. “Ves a luchadores que hacen una pelea de más”, reflexionó. “Y eso se come su legado”. Él no quiso cruzar esa línea.

Islam Makhachev, un guerrero como su 'maestro' Khabib Nurmagomedov / INSTAGRAM

Pero retirarse no significó marcharse. Al contrario. Khabib habla hoy desde un lugar distinto, más complejo. “Como coach es mucho más difícil”, admitió. “Cuando estás dentro del octágono, todo depende de ti. Fuera, solo puedes hablar”. Y eso, confesó, le pesa más. “Después necesito una semana. Me siento exprimido”. Aun así, sigue ahí porque siente que es su turno de devolver.

Sus gimnasios en Daguestán, su vida

“Tengo conocimiento, energía”, dijo. “Y la vida es compartirlo”. Esa frase conecta directamente con el título de la mesa: el plan de un padre. Khabib ya no es el hijo que ejecuta, sino el adulto que guía. Y lo hace con la misma lógica con la que fue educado: disciplina, jerarquía y propósito.

En Dagestán, su proyecto no es pequeño. En sus gimnasios entrenan cientos de jóvenes que quieren ser como él o como Islam Makhachev. Khabib los observa con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabe que muchos no llegarán, pero también sabe que alguien tiene que enseñarles cómo intentarlo.

Al final de su intervención, Khabib no habló de títulos ni de cinturones. Habló de continuidad. De herencia. De no romper el hilo que lo trajo hasta aquí. “Todo llega cuando tiene que llegar”, dejó caer.