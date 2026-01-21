O'Malley, de una 'super pelea' con Topuria a campeón olvidado: "Podría ser mi último año"

Cuanto más grande es la subida, peor es la caída. Sean O'Malley (18-3), peleador de 31 años de la UFC, ha vivido en sus propias carnes lo que significa pasar de ser una de las mayores superestrellas de las artes marciales mixtas a saborear la amargura de la derrota y, por qué no decirlo, la indiferencia.

‘Suga’, que protagonizó un ascenso meteórico en la promotora de Dana White entre 2022 y 2024 —etapa en la que fue claramente mimado por la empresa— afronta ahora un reto mayúsculo. En el próximo UFC 324 de Las Vegas, el estadounidense, actual número 3 del ránking del peso gallo, se medirá al número 5, Yadong Song (22-8-1), un púgil que persigue un objetivo histórico: convertirse en el primer campeón chino en toda la historia de la compañía.

SONG, RIVAL DURO

Más que por su rival —un Yadong que entrena en Team Alpha Male y posee un arsenal completo—, el resultado del combate podría marcar el futuro de la carrera de O’Malley. En septiembre de 2024 encabezó el Noche UFC celebrado en la Esfera de Las Vegas, un evento único en el que Dana White lo eligió como rostro principal. Venía de defender exitosamente su cinturón del peso gallo con una exhibición ante Chito Vera meses atrás, actuación que lo catapultó definitivamente al estrellato.

PIDIÓ A TOPURIA EN SU 'PRIME'

Era tal su momento de forma que incluso se atrevió a pedir a Ilia Topuria en un duelo entre campeones del gallo y el pluma. Recordemos que el ‘Matador’ se había proclamado monarca tan solo unas semanas antes.

“¡Dana! Ponme un jet a España, voy a por Ilia Topuria. Quiero a Ilia. ¡Dadme a Ilia! Él es el tipo que más miedo da. Si queréis que noquee a Merab lo haré, pero la gente quiere la pelea con Topuria”, dijo Sean a los micrófonos de Joe Rogan aquella noche en Miami. Unas declaraciones que no han envejecido nada bien.

Fue aplastado en la Esfera por Merab Dvalishvili, quien lo dominó durante cinco asaltos para arrebatarle su bien más preciado: el cinturón. Y por muy dura que resultara aquella derrota, la situación empeoró en la revancha. El pasado mes de junio, el georgiano perfeccionó su actuación con una sumisión que terminó de hundir anímicamente a O’Malley, quien llevaba meses anunciando una nueva versión que nunca llegó. Incluso sus seguidores más fieles dieron por muerta aquella versión divertida del chico de Arizona, que parecía haber perdido la sonrisa dentro de la jaula.

TODO O NADA PARA 'SUGA'

Más de medio año después de ese fatídico desenlace en Newark, el ‘Suga Show’ vuelve a la acción de forma inesperada. Tras la cancelación del combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el peso gallo femenino, el duelo entre O’Malley y Yadong pasa a convertirse en el coestelar de una noche histórica para la UFC: el primer evento numerado de la era Paramount+, nuevo dueño de los derechos televisivos con un contrato faraónico de 7.700 millones de dólares.

Todos los focos apuntarán al octágono. Una victoria por KO podría devolver a O’Malley a la órbita titular, donde ahora reina Petr Yan, a quien ya venció en su ascenso con una decisión polémica. El ruso ha pedido su nombre como posible primera defensa y las piezas podrían encajar. Aunque todo dependerá también de lo que ocurra horas antes entre Umar Nurmagomedov y Deiveson Figueiredo: un triunfo del daguestaní podría adelantarlo en la fila.

“Este podría ser el último año de Suga”, dijo semanas atrás en una entrevista a 'The Independent'."El futuro es incierto; cada pelea puede cambiarlo todo”.