Oliveira responde a las provocaciones de Topuria

En menos de una semana conoceremos al próximo ganador de peso ligero de la UFC 317, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, durante la madrugada del 28 al 29 de junio. Un combate entre Charles Oliveira e Ilia Topuria, en el que antes de subir al ring ya saltan chispas entre los contrincantes.

"No me ha tratado con el mismo respeto", ha manifestado disgustado Oliveira en referencia a las declaraciones que el 'Matador' está haciendo en sus redes sociales. "Ha estado hablando mucho, no sé por qué", añadió.

Ilia Topuria es el gran favorito y una gran amenaza para sus rivales, ha estado subestimando al brasileño y da por hecho que va a ser el vencedor en este combate. "Va a sufrir conmigo muchísimo, muchísimo, porque yo no soy ninguno de los que se ha enfrentado antes, no me parezco ni de cerca a ninguno. Y con los anteriores ha acumulado 10 derrotas... pues tú imagínate si yo no me parezco a ninguno de ellos, lo que le espera por delante", comentaba Topuria.

Ambos luchadores tienen diferentes estilos de boxeo y están acostumbrados a pelear con rivales muy distintos. Hace unos días el entrenador de Topuria, Javi Climent, comentaba a SPORT la dificultad que puede encontrar Oliveira en el combate. "No es un tío con mucha movilidad, es un tío al que le gusta el intercambio, pero no es ni tan rápido ni tan duro como nosotros." Además, añadía: "Así que lo tiene muy complicado, lo digo de verdad. Ilia está que corta, y le va a cortar. Le va a cortar, seguro."

Charles, considerado el mejor finalizador de la UFC, le han sorprendido mucho las declaraciones de Ilia y ha respondido ante las provocaciones de su contrincante. "Da igual lo que todos ellos digan, todo eso no me importa. Solo Dios sabe lo que va a suceder. El próximo 28 de junio vamos a enfrentarnos y ya veremos. Yo sé que soy un problema tanto para Ilia como para cualquiera con quien vaya a pelear. "Tengo mucho poder en mis manos, en mi jiu-jitsu, y lo que digan Topuria y los demás no cambia nada para mí", comentaba el brasileño.

Peleador de reserva en la recámara

Es cierto que hay un tercer integrante en este combate, ya que para un duelo de estas circunstancias necesitan a un peleador de reserva, a alguien para poder sobrellevar cualquier contratiempo o lesión inesperada de uno de los dos luchadores. En este caso será Arman Tsarukyan, número 1 del ranking de peso ligero, un luchador de físico imponente y una muy buena técnica.

El armenio empezó con buen pie el año, encadenaba 4 victorias seguidas, pero una inesperada lesión de espalda en el último momento antes de un combate, le dejó fuera del ring. Algo que supuso un compromiso para la UFC que tuvo que buscar una solución rápida ante el imprevisto. Desde ese incidente no ha tenido ninguna pelea más. Tsarukyan ya ganó a uno de los dos oponentes de este combate, su victoria en el UFC 300, ante Charles Oliveira.