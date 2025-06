Oliveira calienta su combate ante Topuria: "Soy mejor que él y vendo mucho"

Charles Oliveira (35-10) está ante una de las peleas más importantes de su carrera en la UFC. Enfrentarse a Ilia Topuria por el cinturón del peso ligero en el combate estelar del UFC 317 en Las Vegas es un gran reto para un peleador más que acostumbrado a besar la gloria. En la antesala de la gran noche de las MMA en la ciudad del pecado, el brasileño ha confesado cuáles son sus sensaciones y sus expectativas de cara a la pelea.

Esta vez, el brasileño llega con un papel distinto, siendo mucho menos favorito que su rival: será el hombre a batir para Ilia Topuria, uno de los luchadores más queridos y mediáticos del momento, con la posibilidad de impedirle al hispano-georgiano la gloria de convertirse en campeón del peso ligero. Las casas de apuestas lo tienen claro: Ilia es el gran favorito para hacerse con el cinturón de las 155 libras y convertirse así en doble campeón. De lograrlo, sería el décimo en la historia de la compañía, uniéndose a un olimpo reservado a leyendas como Jon Jones, Georges St-Pierre y Conor McGregor.

De cara a esta pelea y sobre su papel de 'underdog', Oliveira ha confesado en una entrevista a 'MARCA' que "voy a hacer ganar mucho dinero a los que sí creen en mí. Me ha pasado otras veces, me da igual. Yo soy un tipo de peleador que siempre va al frente, mi carrera es la que es. Puede pasar de todo".

Sobre las declaraciones de Topuria en la previa del combate, el brasileño llegó a afirmar que "no me ha tratado con el mismo respeto", disgustado con las palabras del hispanogeorgiano para 'calentar' la pelea estelar. En ese mismo sentido, Oliveira ha aclarado que "no me gusta hablar mucho pero entiendo que cada peleador vende su combate como quiere, el objetivo únicamente es ganar más dinero. Nosotros nos respetamos”.

“Yo estoy en un gran nivel físico, también a nivel mental y espiritual. Me encuentro tremendamente preparado para esta pelea. Sé lo que hemos entrenado y no me importa mucho lo que opinen fuera”, añadió Oliveira.

El brasileño se muestra confiado y preparado para la batalla: "Estoy en un gran momento y soy mejor que mi rival (Ilia). Soy un peleador que vende mucho, a la gente le gusta verme, tengo muchos seguidores. Todo puede ser… pero no pienso en perder, no pienso en eso”. Pase lo que pase, se avecina un peleón histórico en Las Vegas. A poder ser, con Ilia de nuevo con un cinturón bajo el brazo.