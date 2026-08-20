OKTAGON, la promotora de MMA que reunió a 60.000 personas en un estadio y tiene a España en el radar: “Veo muchas similitudes entre WOW y nosotros”

OKTAGON MMA se ha convertido en una de las grandes historias del deporte europeo en la última década. Nacida en Chequia y Eslovaquia, la promotora cofundada por Pavol Neruda y Ondřej Novotný ha pasado de ser un proyecto local a llenar grandes pabellones, crecer con fuerza en Alemania, cerrar acuerdos televisivos de primer nivel y situarse como una de las organizaciones de MMA más ambiciosas del continente.

El próximo gran paso llegará en Frankfurt, donde OKTAGON celebrará su décimo aniversario con otro evento en un estadio de 60.000 espectadores. Un escenario simbólico para una compañía que ya no es solo centroeuropea y que mira cada vez más hacia nuevos mercados. Entre ellos, España. En conversación con Diario SPORT, Pavol Neruda habla del sueño de convertir OKTAGON en la “Champions League de las MMA”, del impacto de figuras como Lucia Szabová y Alina Dalaslan, del auge de WOW FC con Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo y de una posible llegada de la promotora a España en los próximos años.

Pavol, muchas gracias por tu tiempo con Diario SPORT. ¿Cómo estás? ¿Tienes ganas de todo lo que viene ahora para OKTAGON?

Estoy muy ilusionado. Ahora mismo estoy en Bratislava y sigo volando de un sitio a otro: Praga, Alemania… pero estoy muy emocionado. Hace poco me reuní con nuestro equipo de producción de vídeo, que ya está trabajando en documentales sobre algunos de los protagonistas del evento de Frankfurt. Se nota que se acerca, porque cada vez hay más reuniones sobre el evento, el espectáculo del descanso, las luces, las pantallas LED, los escenarios y todos los elementos del show. Ahora ya se siente de verdad que está cada vez más cerca.

Volvéis a Frankfurt con otro evento en un estadio de 60.000 espectadores. ¿Qué representa para OKTAGON diez años después de su fundación?

Si hace diez años alguien me hubiera dicho que íbamos a llenar un estadio de 60.000 personas y batir un récord mundial, por encima incluso de la UFC y de otras promotoras, habría sido algo increíble de imaginar. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y de todos los que han estado con nosotros en este camino.

Este evento es una señal para todo el mundo. Somos una promotora grande por venta de entradas, por plantilla de peleadores y por cobertura mediática, pero seguimos siendo una realidad europea, centroeuropea, muy fuerte en Alemania. Todavía hay muchos países en el mundo que no nos conocen y se sorprenden cuando escuchan que vendemos pabellones de 20.000 personas de forma regular cada pocas semanas.

Frankfurt es el evento que manda un mensaje: “Aquí hay una promotora que vende esta cantidad de entradas y que hace grandes eventos”. Es como nuestra Super Bowl. La gente lo va a ver porque es un gran espectáculo. Y ojalá también nos ayude a llegar más a España. Antes emitíamos allí en DAZN y queremos volver. Estamos muy cerca de que los eventos de OKTAGON sean accesibles de nuevo para la audiencia española. Eso también abriría más oportunidades para peleadores españoles si quieren unirse a OKTAGON. Estamos más que abiertos a ello.

EL CRECIMIENTO DE LAS MMA EN CENTROEUROPA

Para el público español sorprende ver a una promotora europea llenar un estadio de 60.000 personas. ¿Cómo de grande es la cultura de MMA en Chequia, Eslovaquia y Alemania?

Lo que está haciendo WOW FC en España lo sigo y creo que están haciendo un gran trabajo. Poco a poco están llegando a ese punto en el que llenar pabellones de 10.000 personas puede convertirse en algo regular, y eso es fantástico.

OKTAGON metió 57.000 personas en Frankfurt en 2024 / Kikinder

En Chequia y Eslovaquia pasaba algo parecido hace diez años. Era un deporte desconocido antes de que empezáramos a construir historias. Nosotros somos más contadores de historias que una simple promotora deportiva. Gracias a eso ganamos popularidad muy rápido. Tres años después de fundar OKTAGON ya llenamos el O2 Arena de Praga, con 20.000 personas. Fue una locura. Desde entonces ha ido creciendo y la cultura de MMA ha crecido con nosotros.

Ahora mismo, en Chequia y Eslovaquia, las MMA son el deporte más popular después del fútbol. Somos la cuenta más grande en redes sociales, la marca más grande… Suena irreal, pero es así. En Alemania estamos creciendo muy rápido gracias al acuerdo con RTL, que es la televisión más grande del país. Eso nos ha llevado a muchos hogares y nos ha dado legitimidad. Diría que somos una de las cosas que más rápido está creciendo en el deporte alemán.

¿Sientes que Alemania es ahora el mercado más importante para explotar el crecimiento de OKTAGON?

Sí. Alemania es un mercado enorme y muy interesante. Al principio nosotros éramos mucho más populares en Chequia y Eslovaquia. Teníamos peleadores alemanes, irlandeses o ingleses que venían a pelear allí y, cuando caminaban por la calle, la gente les pedía fotos o los paraba en el aeropuerto. Eran celebridades, casi como estrellas de fútbol. Luego volvían a sus países y nadie los conocía.

Ahora en Alemania eso está cambiando. Nuestros peleadores caminan por la calle y la gente los reconoce. Es increíble.

DIEZ AÑOS DE OKTAGON

OKTAGON cumple diez años. Mirando atrás, ¿de qué estás más orgulloso?

Sobre todo de nuestro equipo. Es muy duro. Hay una presión constante, siempre queremos más, crecer más y hacerlo todo más grande. Pero también estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido.

Creo que en 2019 hubo un momento muy importante cuando llenamos el O2 Arena de Praga. Hicimos pelear a la mayor estrella checa contra la mayor estrella eslovaca. Fue tan grande que ambos países lo vieron casi como si fuera una final o un campeonato. No exactamente igual que el fútbol, pero sí con una sensación parecida: todo el país estaba mirando. Fue una locura.

Después, sin duda, me enorgullece mucho haber expandido con éxito OKTAGON a Alemania. Ahora vamos a Polonia, Austria y probablemente añadiremos otro país más el próximo año. También estar en RTL es algo enorme. Cuando empezamos en Alemania, recuerdo que estábamos felices simplemente porque Bild, el periódico más grande del país, aceptaba hablar con nosotros. Pensábamos: “Es Bild”. Y ahora tenemos un acuerdo con RTL, nuestros eventos se emiten allí, hemos batido récords dos veces en su plataforma con 1,3 millones de espectadores, y la CEO de RTL se sienta a mi lado junto a la jaula. A veces pienso: “¿Cuándo ha pasado todo esto?”. Pero seguimos con hambre. Siento que aún estamos al principio. Como si hubiéramos terminado el instituto y ahora quisiéramos ir a la universidad.

También habéis conseguido entrar en medios tradicionales que antes no hablaban de MMA.

Exacto. Al principio, tanto en Chequia y Eslovaquia como en Alemania, los medios nos miraban con cierta distancia. Pero después el deporte se hizo tan popular que empezaron a crear secciones de MMA en sus menús. Son pequeños detalles, pero cuando ves eso piensas: “Lo hemos conseguido”.

LA “CHAMPIONS LEAGUE DE LAS MMA”

Has hablado varias veces de convertir OKTAGON en la “Champions League de las MMA”. Diez años después, ¿cómo de cerca estáis de esa visión?

Diría que estamos a mitad de camino. No porque ya lo tengamos todo hecho, sino porque estamos construyendo o reconstruyendo una base muy fuerte. Tenemos millones de fans, los eventos más grandes, récords mundiales… Eso es una base muy potente para ese proyecto de ser la Champions League de las MMA.

Pavol Neruda en un evento de OKTAGON / Marek Kikinder

Con esa base podemos empezar a hacer cosas como un evento en Barcelona o Madrid que vea toda España, porque OKTAGON está en España y eso genera conversación. Luego, dos semanas después, hacer algo en París o Estocolmo. Esa es mi visión. Creo que estamos a mitad de camino y que ahora todo debería ir más rápido.

Europa es muy específica y España es un buen ejemplo. Me encantaría ir a España. Llevo tres años buscando la forma de hacer un torneo allí, pero si no tenemos peleadores españoles, es normal que el fan español no tenga tanto interés. Para tener peleadores españoles tienes que fichar a varios. La escena está creciendo, eso es bueno, y dentro de dos años será mucho mejor. Pero todavía no hay tantos peleadores de nivel OKTAGON, y los que están a ese nivel muchas veces ya están en UFC. Es más complicado, pero vamos llegando poco a poco.

ESPAÑA EN EL RADAR

¿Cómo de importante es para OKTAGON llegar a países como España o Francia?

Para mí es muy importante. España y Francia son mercados a los que me encantaría ir, sobre todo por la gente. Entiendo el idioma, he vivido allí cerca de un año si sumo todo el tiempo que he pasado, conozco a la gente y es muy amable. Son países con buena economía, seguros, con mercados enormes y cerca de nosotros.

Además, si estás en España, también estás hablando con Latinoamérica. Eso es una ventaja en patrocinadores, televisión y todo lo demás. España sería un logro muy importante para nosotros.

Pero queremos elegir bien el momento y hacerlo con respeto hacia la gente española y también con respeto hacia WOW FC, que está haciendo un gran trabajo. No queremos llegar y actuar como si fuéramos los más grandes y no nos importara nada. Queremos llegar con humildad y con un único objetivo: entretener a la gente y hacer que disfrute del deporte. Creo que quizá hablamos de unos cinco años.

Si OKTAGON llegara a España, ¿Madrid o Barcelona?

Si pudiera desear cualquier cosa, elegiría Barcelona, sin duda. Amo esa ciudad. Voy cada año y tiene algo especial, algo único en Europa. Pero el problema, o más bien la solución, es que necesitamos un buen peleador catalán, un héroe local.

Una tarde en OKTAGON MMA / t

Tienes que hacer que a la gente de Barcelona le importe. Y creo que la mejor manera sería tener a su propio héroe. Además, por la dinámica específica entre España y Cataluña, podría ser una gran oportunidad construir una pelea entre un gran peleador español y un gran peleador catalán. Ese podría ser el combate capaz de llenar cualquier pabellón en Barcelona.

En España la escena está creciendo muy rápido. Quizá en dos, tres o cuatro años el panorama sea totalmente distinto.

Seguro. Por eso estamos intentando volver a DAZN en España y por eso ya tenemos desde hace tiempo una cuenta de OKTAGON España, con la que intentamos hablar con los fans. Si estamos de nuevo en DAZN y somos accesibles para el público español, la comunicación será mucho mejor.

También tenemos peleadores mexicanos o latinoamericanos firmados, y eso siempre puede ser interesante para los fans españoles. Vamos poco a poco. Lo que más estamos esperando es que la escena crezca un poco más.

Te diré una cosa: tengo en la cabeza un proyecto especial que creo que podría ser el primer paso para llegar a España. Ya lo hemos lanzado aquí y ha sido un gran éxito. Creo que podría encajar perfectamente con la escena española tal y como está ahora, con el nivel actual de los peleadores. No puedo contar más todavía, pero hay gente muy influyente de España que vendrá al estadio de Frankfurt para ver lo que hacemos. Espero que les guste y que con ellos podamos lanzar esto.

LOS OBJETIVOS DE OKTAGON

Si tuvieras que elegir una prioridad clara, ¿cuál es el gran objetivo de OKTAGON para los próximos doce meses?

En los próximos doce meses, lo principal es hacer crecer bien nuestra llegada a Polonia, Austria y un país más. También queremos hacer un evento perfecto en el estadio de Frankfurt.

Después celebraremos OKTAGON 100 el 29 de diciembre, como hacemos siempre con nuestro último torneo del año en el O2 Arena de Praga. Será una gran celebración y creo que a la gente le va a encantar.

También estamos firmando nuevos acuerdos televisivos que nos harán mucho más accesibles para fans de todo el mundo. Eso puede ser un cambio muy importante.

¿Y dónde quieres ver a OKTAGON dentro de tres años?

Estamos preparando una especie de Super Bowl cada año, un gran evento anual en un estadio de fútbol. Ya hemos reservado un estadio para el próximo año y es enorme. También queremos volver internamente a ser mejores contando historias, crecer y, ojalá, lanzar este proyecto en España.

Dentro de tres años me gustaría haber duplicado nuestra base de fans. Es un objetivo ambicioso, pero posible.

LUCIA SZABOVÁ Y EL SUEÑO DE LA UFC

Lucia Szabová deja OKTAGON después de convertirse en campeona invicta de dos divisiones. ¿Cómo de difícil es perder a una peleadora de ese nivel?

Lucia es un gran prospecto. Empezó en OKTAGON en el reality OKTAGON Challenge. Venía del judo y del Muay Thai, y al principio ni siquiera quería hacer MMA. Pero Ondřej, mi socio, vio su talento y prácticamente la empujó a probarlo: “Ven al programa, ya verás”. Y empezó a amar este deporte.

Ahora está 12-0, que en las MMA femeninas es algo muy importante. Ha peleado con algunas de las mejores dentro de nuestro roster, ha sido doble campeona de OKTAGON y se va a la UFC. Yo siempre digo lo mismo a nuestros peleadores: ve a la UFC si de verdad tienes posibilidades de estar en el top 10. Si es así, es mejor que estar en OKTAGON, porque puedes convertirte en una estrella global. Y seamos honestos: la UFC es el Olimpo de nuestro deporte.

Pero si quieres ir solo por tener ese sello en tu currículum, quizá no es buena idea. Puedes acabar peleando a las cuatro de la mañana en el Apex, en una arena pequeña, sin que nadie te conozca, desapareciendo de los ojos de patrocinadores y grandes pabellones. En cambio, aquí puedes pelear en una arena de 20.000 personas, en tu horario, delante de tus patrocinadores, tu familia y tu público.

Lucia sí es el caso de una peleadora que debe ir. Tiene potencial incluso para ser campeona de la UFC algún día. Estoy muy feliz por ella. Creo que es la mejor decisión que podía tomar en este momento. Le dimos todo lo que podíamos darle y ahora espero que vaya allí y reviente la división.

ALINA DALASLAN, LA NUEVA ESTRELLA

Alina Dalaslan se ha convertido en una de las estrellas que más rápido ha crecido en OKTAGON. ¿Por qué ha conectado tan fuerte con los fans?

Tengo que decir que creo tener un sexto sentido especial para detectar futuras estrellas. Cuando vi su primera pelea, supe que iba a ser una superestrella. Después de la segunda dije: “Esta es la nueva Ronda Rousey europea”.

La promotora europea regresa a Alemania con un título pluma vacante, el regreso de Alina Dalaslan y un cartel repleto de talento internacional. / OKTAGON

Creo que tiene potencial para ser popular a nivel europeo. Es muy atractiva, habla alemán e inglés, y cuando habla parece que alguien esté grabando el mejor audiolibro del mundo: pronuncia muy claro, habla con inteligencia, tiene todo.

Lo que más miedo me daba era que se volviera loca con todo lo que le estaba pasando. Su vida cambió de cero a mil en un año. Hizo su primera pelea profesional en OKTAGON a principios de año y terminó el año con cinco combates y siendo una superestrella, haciéndose fotos con Dwayne Johnson, apareciendo en el programa de Stefan Raab, que es una de las figuras más grandes de la televisión alemana, y generando muchísimo interés de patrocinadores.

La gente la para por la calle. Eso no le habría pasado en la UFC. Allí quizá estaría peleando de madrugada y mucha gente ni la vería. En OKTAGON se ha convertido en alguien reconocible. Y lo más importante es que sigue siendo humilde. Para ir al gimnasio cada día con todo lo que te está pasando alrededor, necesitas carácter. Y ella lo tiene.

También llama la atención que OKTAGON consiga generar mucha expectación con las peleadoras femeninas, incluso al nivel de los hombres.

Sí, porque Ondřej y yo somos grandes fans de las peleas femeninas. Creo que las mujeres merecen ese espacio. Cuando pelean, muchas veces hay una energía incluso más fuerte que en los hombres.

WOW FC Y EL CRECIMIENTO DE LAS MMA EN ESPAÑA

En España tenemos ahora WOW FC, que ha crecido muy rápido en los dos últimos años y cuenta con el apoyo de figuras como Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo. ¿Sigues de cerca lo que están construyendo?

Sí. Sigo WOW desde muy pronto, quizá desde su primer evento o el tercero. Empecé a verlo bastante rápido. Y veo a sus promotores de una forma muy similar a nosotros, al menos desde la distancia. No conozco a la gente de dentro, pero sí veo un enfoque moderno y parecido: intentan hacer eventos bonitos, entretener al público y generar energía.

Si comparas algunas promotoras con OKTAGON, a veces parece un funeral frente a una fiesta. Hay organizaciones que son raras, oscuras, que no te apetece ver como espectador normal. Cuando veo WOW, siento una energía positiva parecida. Es el tipo de evento al que quieres ir.

Veo muchas similitudes entre OKTAGON hace unos años y WOW ahora. Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Si algún día la escena de MMA en España es grande, buena parte del mérito será suyo. No todo, pero sí mucho.

WOW FC dispara su crecimiento en 2026: ya iguala todas las entradas vendidas en 2025 y supera el millón de espectadores en televisión / Kirill Bashkirov

¿La inversión y tener accionistas famosos pueden acelerar un proceso que normalmente tarda muchos años?

Totalmente. Es un sueño hecho realidad. Si tienes a Cristiano Ronaldo y a Ilia Topuria dentro, no hay nadie más grande para los fans españoles. Eso es enorme.

También demuestra lo grande que es este deporte. Topuria es peleador, obviamente, pero que Ronaldo esté involucrado muestra que las MMA en España ya son algo normal y legítimo. Ya no se ven como “asesinato en directo”, por decirlo de alguna forma. Está cambiando, y eso es muy bueno.

¿El crecimiento de una promotora como WOW FC es bueno también para OKTAGON y para el resto de Europa?

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Al final, la competencia siempre es buena. A nadie le gusta tener competencia, porque te obliga a trabajar más duro, pero eso es lo que te hace más fuerte. Que otras promotoras europeas crezcan, especialmente en mercados como el sur de Europa, es bueno para el deporte. Y si es bueno para el deporte, acaba siendo bueno para todos.