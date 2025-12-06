Ya es oficial el combate por el cinturón del más 'cabrón' de la UFC: Charles Oliveira vs Max Holloway

Es un hecho. Max Holloway defenderá su cinturón del 'BMF' ante Charles Oliveira en una revancha celebrada en el UFC 326 el próximo 7 de marzo en Las Vegas. Una pelea de auténtico lujo entre dos leyendas de la compañía, que seguro darán un gran espectáculo ya en la 'era Paramount' de la compañía que dirige Dana White.

La UFC lo anunció de madrugada y sin previo aviso, como dando a conocer la pelea estelar del evento numerado 326 con dos de las caras más conocidas de la división del peso ligero, precisamente las dos últimas 'víctimas' del campeón Ilia Topuria. Fue en la rueda de prensa previa al UFC 323 que se celebra esta madrugada, con el combate esperado de Merab, Pantoja o Moreno, cuando ambos peleadores protagonizaron un emocionante cara a cara para oficializar esta pelea.

"Esta es para los fans", decía el 'tuit' de la UFC que hacía oficial el combate, ya sin filtraciones erróneas ni resbalones desde Brasil. Este enfrentamiento entre Holloway y Oliveira será una revancha esperada diez años y medio después de su primer combate, todavía como peso pluma en agosto de 2015. En aquella ocasión, ganó Holloway en el primer asalto debido a una lesión de Oliveira, por lo que el brasileño tendrá ganas de arrebatarle este cinturón y de empatar en su historial. Saltarán chispas.

¿Qué es el cinturón del BMF?

Introducido en el UFC 244, el cinturón es el título del "Baddest Motherf.." (literalmente "El más hijo de p...") de la UFC. A diferencia de otros campeonatos de las divisiones regularesw, no determina al mejor peleador de una división específica, sino que es un título simbólico como reconocimiento a un peleador por su valentía y por ser un sanguinario sin escrúpulos en el octágono.