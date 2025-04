El todo o nada de Volkanovski: del KO de Topuria a un posible retiro

Alexander Volkanovski (26-4) regresa a la acción en la mejor liga del mundo de MMA tras un largo y necesario parón. El que fuera campeón del peso pluma desde 2019 hasta 2024, uno de los más queridos de la UFC en la pasada década, volverá a encabezar un evento estelar en el próximo UFC 314 de Miami, Florida, en el que Diego Lopes (26-6) , número tres del ránking, lo esperará con las espadas en alto. En el Kaseya Center, 'The Great' tendrá la oportunidad de volver a adjudicarse el trono que un día fue suyo y que dominó con puño de hierro.

El australiano ha vivido una montaña rusa en el último año y medio como profesional. La última vez que lo vimos en acción fue ante nuestro Ilia Topuria en el UFC 298 de febrero de 2024, una noche aciaga para 'Volk', que vio cómo la estrella emergente de la compañía lo ponía a dormir en el segundo asalto, arrebatándole el cinturón del pluma tras una hegemonía de un lustro en la UFC. Unos meses antes de citarse con el entonces 'Matador', Volk ya había sido noqueado por una dura patada a la cabeza de Islam Makhachev (UFC 294). Dos KO de forma consecutiva en un corto periodo de tiempo obligaron al 'aussie' a tomar la decisión más sensata posible: alejarse de la jaula y recomponerse.

Pensó en el retiro

"No sé cuánto tiempo más me queda en esto", explicó Volkanovski en The Ariel Helwani Show en febrero. "Probablemente podría seguir unos cuantos años más. Estoy pensando en ganar el cinturón y luego defenderlo", dijo el de Shellharbour, que también confesó haber jugado con la idea del retiro durante este parón. "Incluso ganando, pienso: '¿Sabes qué? He terminado'. Porque, ¿cuánto tiempo más quiero hacer esto? Esto no es fácil, sobre todo para estar en un nivel en el que estoy, donde mis expectativas, mi normal, es un trabajo muy duro", explicó.

A sus 36 años y tras perder en tres de sus últimos cuatro pleitos, Volkanovski necesita una victoria para relanzar su carrera. La UFC le ha dado la oportunidad titular de forma directa. Comprensible, y es que el australiano, más allá de ser un campeón activo y fiel defensor del lema everybody at anytime, ha salvado varios eventos titulares entrando a última hora. Nadie más merecía una revancha directa por el cinturón, aunque en esta ocasión será por el título vacante que deja Ilia Topuria tras su ascenso al peso ligero.

Un GOAT de la división

Alex acumuló un impecable récord de 24-1 hasta principios de 2021, derrotando a nombres como Max Holloway (por triple partida), Brian Ortega, el Korean Zombie o José Aldo, y defendiendo el trono del pluma hasta en cuatro ocasiones. Colocado en el número uno del libra por libra de la UFC, trató de convertirse en doble campeón ante Makhachev, que justo acababa de adjudicarse el estatus de monarca de las 155 libras ante Oliveira. Volkanovski rozó el hito, aunque los jueces le dieron la decisión unánime al daguestaní. Unos meses más tarde derrotaría al por entonces campeón interino de las 145 libras, Yair Rodríguez, en la unificación de títulos: la última victoria del australiano hasta la fecha y antesala de los dos trágicos KO posteriores ante Islam y Topuria.

Volkanovski ante Yair Rodríguez en el UFC 290 / AP

Dana White le ha dado un hueso duro de roer para su vuelta a la acción. 'The Great' se mide al hambriento Diego Lopes en el combate estelar del UFC 314, un chico que ha arrasado desde su entrada en UFC, ganándose una oportunidad por el oro en menos de dos años. El brasileño, afincado en Puebla, México, debutó con corto aviso y, pese a la derrota, llevó a Movsar Evloev a la decisión. Desde entonces, cinco victorias consecutivas —tres de ellas por finalización en el primer asalto— le han valido para ganarse el billete a lo más alto. Lopes quizás no tiene la experiencia en peleas por el título (Diego tiene más combates profesionales pese a ser seis años más joven) ni la lucha del australiano, aunque a su favor están la fuerza y el poderío de KO, la juventud y el jiu-jitsu. El de Manaos cuenta con 12 sumisiones en su récord.

Miami dictará sentencia sobre el futuro del australiano. Otra fea derrota por KO o sumisión lo borraría prácticamente para siempre de otra oportunidad titular. No extrañaría a nadie verle colgar las guantillas nada más finalizar el Main Event. En el otro lado de la moneda, si Volkanovski renace de sus cenizas y vuelve a exhibir el talento que un día lo convirtió en el mejor peleador del mundo, podríamos hablar de él como el 'GOAT' del peso pluma de la UFC, por delante de Aldo.