La nueva amenaza de la UFC habla argentino: Kevin Vallejos, el noqueador que todos comparan con Topuria y apunta a campeón

A Kevin Vallejos (17-1) le está pasando todo muy rápido, quizá más rápido de lo que él mismo había imaginado. Hace no tanto estaba dando sus primeros pasos en UFC y hablando de crecimiento, de ir “poco a poco”, de sumar experiencia sin quemar etapas. Hoy, en cambio, el panorama es otro: con 24 años, uno de los noqueadores más prometedores de la compañía afronta ante Josh Emmett (19-6) su primer main event (segundo argentino en estelarizar un evento tras Santiago Ponzinibbio) en UFC, una cita de máxima exigencia que puede colocarlo de golpe a las puertas de una eliminatoria por el título.

Su ascenso en la división pluma, dominada ahora por 'The Great' Volkanovski, responde a resultados. Vallejos viene de firmar uno de los nocauts más impactantes del último año en la promotora al detener a Giga Chikadze en el segundo asalto, una victoria que lo disparó en el ranking y confirmó lo que muchos ya intuían: UFC no le ve como un proyecto a medio plazo, sino como un nombre al que conviene acelerar. Él mismo lo entiende así. “Obviamente, creo que también por los resultados. Vengo bastante bien, vengo dando buenos desempeños y capaz que le interesa que yo esté más arriba y peleando contra los más grandes para la compañía”, dijo en una entrevista a SPORT días atrás. Su puesta en escena en UFC fue en marzo de 2025. Desde ahí, dos de tres victorias por KO lo colocaron dentro del Top-15 en cuestión de meses.

Primer 'Main Event' argentino desde Santiago Ponzinnibio en 2018

Ese salto tiene ahora una imagen muy concreta: un póster, el suyo, como protagonista de un evento principal. “Fue una emoción terrible, sinceramente”, explicó. “Hoy en día ya es el mío, así que muy contento de poder llevarlo a mi casa, a mi gimnasio, poder encuadrarlo… es hermoso”. Pega como un camión pero la ilusión del 'Chino', su apodo dentro de la jaula, es palbable a simple vista. Se le iluminan los ojos cuando ve su cara en un poster de UFC, aquellos que hace años veía de lejos casi como una utopía.

Pero si la noche tiene un componente de premio, también lo tiene de examen. Delante estará Josh Emmett, uno de los pegadores más respetados que ha dado esta división en los últimos años. Un veterano curtido, con experiencia en combates grandes, con cinco asaltos en el cuerpo y con una capacidad de nocaut que obliga a tomárselo en serio desde el primer segundo hasta el último. Vallejos no lo disimula. “Impone mucho Emmett”, reconoce. “Es una pelea que se sabe que tiene un poder muy fuerte de knockout y también te puede noquear de una forma muy fea”. Recordemos que Emmet fue el único en aguantar las manos de Topuria: el 'Matador' le dio una paliza e incluso se llevó un asalto por 10-7, pero no pudo finalizar.

Emmet, un rival al que Topuria no pudo noquear

Sabe perfectamente a quién tiene delante y sabe también que esta pelea puede exigirle algo más que su explosividad habitual. “No me voy a confiar”, avisó. “Voy a ser precavido, pero no voy a respetarlo como tal, porque cuanto más lo respete más cancha va a generar”. Vallejos entiende que ante un golpeador como Emmett no basta con sobrevivir, también hay que imponer presencia, y quitarle espacio. Cierto es que el estadounidense ya está en las últimas. Tiene 41 años y viene de dos derrotas seguidas, la última de ellas de forma muy clara ante Youssef Zalal, que lo sometió con una llave de brazo. El marplatense no tendrá la experiencia a su favor pero sí partirá como amplio favorito.

Vallejos tras noquear a Chikadze / UFC

Hasta ahora, su irrupción en UFC ha estado marcada por una idea muy clara: cuando encuentra el momento, no perdona. Su último KO ante Chikadze fue la demostración perfecta. Sin embargo, él mismo se encargó de quitarle algo de épica improvisada para llevarlo al terreno del trabajo y la lectura de combate. “El KO, sinceramente, vino solo. Se fue armando y pude resolverlo en el momento”, explicó. “Creo que también es un poco de inteligencia de pelea: mucho tiempo haciendo sparring o practicando y el cuerpo a veces se mueve solo”. En esa naturalidad hay una clave importante: Vallejos no quiere que se le reduzca a un simple cazador de highlights. Quiere que se entienda que detrás del golpe hay estudio,. "De tantos asaltos, de tanto sparring, a veces el cuerpo responde solo", confesaba a este medio.

Cerca de una oportunidad titular

Eso también explica por qué este main event puede ser un punto de inflexión tan serio. No solo por el rival ni por el escaparate, sino por lo que una victoria significaría a nivel competitivo. Si gana, habrá vencido a uno de los nombres más duros y respetados del peso pluma. Si además lo hace por KO, el mensaje a la división sería rotundo. Estaríamos hablando de un peleador de 24 años, rookie del año en UFC en 2025, capaz de noquear a un especialista del peligro instantáneo en su primera pelea estelar. En una compañía como UFC, eso no te acerca: te coloca de lleno en la conversación.

Kevin Vallejos quiere poner Argentina en lo más alto de UFC: “Josh Emmet impone, pero voy a salir a noquearlo" / ufc

Vallejos será el segundo argentino en protagonizar un main event en UFC tras Santiago Ponzinibbio. Y él lo vive exactamente como cabría esperar de alguien consciente del sitio que ocupa. “Un orgullo”, dijo a SPORT. “Representar mi bandera y que la gente empiece a reconocer el deporte… eso me llena de orgullo”. No es una cuestión menor. Vallejos no solo está peleando por sí mismo; está peleando también como uno de los rostros de una generación que quiere seguir agrandando el espacio del MMA argentino en la élite mundial.

Tiene delante a un veterano peligrosísimo, a un hombre de manos históricas y experiencia de sobra. Pero también llega en el mejor momento de su carrera, con confianza, con impulso y con la convicción de que pertenece a este escenario. “Lo principal, si se puede, es noquearlo: sería un lujo para mí”, confesó.