Noche UFC con Diego Lopes vs Jean Silva: Horario, dónde ver por TV en España y cartelera completa

Vuelve la UFC con uno de los eventos con más sabor 'latino' de toda la temporada. La Noche UFC se ha convertido en una de las fechas más especiales del calendario. Este 13 de septiembre, el Frost Bank Ceter de San Antonio, Texas, se viste de verde, blanco y rojo para celebrar la pasión mexicana por el deporte de las artes marciales mixtas, con una velada que promete emociones fuertes y un ambiente vibrante.

El combate estelar enfrentará a Diego Lopes contra Jean Silva, dos peleadores brasileños que llegan con la oportunidad de dar un golpe de autoridad en la división del peso pluma. Para Lopes es la ocasión de confirmar que está llamado a convertirse en una estrella de la UFC, mientras que Silva buscará hacerse un nombre en un escenario inmejorable. El resultado puede marcar un antes y un después en sus carreras.

DIEGO LOPES VS JEAN SILVA

En la tercera edición de 2025 de la Noche UFC, el evento tendrá como platillo principal un duelo apasionante entre dos brasileños que se medirán dentro de la división pluma.

Diego Lopes llega con un historial de 26 victorias y 7 derrotas (26-7-0, 10 KOs). Su último combate fue el pasado 12 de abril, donde cayó frente a Alexander Volkanovski, por lo que ahora busca recuperar terreno y redimirse con un triunfo que le devuelva la oportunidad de un 'title shot'.

En la esquina contraria estará Jean Silva, quien presume una marca de 16 victorias y 2 derrotas (16-2-0, 12 KOs). También vio acción en la cartelera del 12 de abril, aunque en su caso logró imponerse a Bryce Mitchell, lo que lo coloca con un envión anímico importante de cara a este choque. Es el último 'superviviente' de los 'Fighting Nerds', por lo que tiene la motivación extra de seguir ganando sus peleas.

CARTELERA COMPLETA DEL NOCHE UFC EN SAN ANTONIO

La cartelera completa contará con hasta cinco peleadores mexicanos, que contarán con el apoyo del público y buscarán devolver los ánimos con un buen espectáculo sobre el octágono:

Cartelera completa del Noche UFC en San Antonio / UFC

Cartelera principal

Diego Lopes vs Jean Silva — peso pluma

Rob Font vs David Martínez (México) — peso gallo

Rafa García (México) vs Jared Gordon — peso ligero

Kelvin Gastelum vs Dustin Stoltzfus — peso medio

Santiago Luna (México) vs Quang Le — peso gallo

Cartelera preliminar

Alexander Hernández vs Diego Ferreira — peso ligero

José Daniel Medina vs Dusko Todorovic — peso medio

Claudio Puelles vs Joaquim Silva — peso ligero

Tatiana Suárez vs Amanda Lemos — peso paja femenino

Jesús Aguilar (México) vs Luis Gurule — peso mosca

Zachary Reese vs Sedriques Dumas — peso medio

Alessandro Costa vs Alden Coria — peso mosca

Montserrat Rendón (México) vs Alice Pereira — peso gallo femenino

Rodrigo Sezinando vs Daniil Donchenko — peso welter

HORARIO Y DÓNDE VER POR TV LA NOCHE UFC EN ESPAÑA

La Noche UFC se celebrará este sábado 13 de septiembre. La cartelera preliminar arrancará a las 21:00 horas CET, hora muy agradable a la que se podrá empezar a ver en nuestro país (en televisión a partir de las 22:00 horas en Eurosport 2 y online y en streaming a través de la app o web de HBO MAX). La cartelera estelar arrancará a partir de las 00:00 horas CET. Eurosport es quien tiene los derechos televisivos del evento en España.

Otra opción, especialmente para los preliminares, es UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.