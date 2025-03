Lo nunca visto: Neymar inspiró el KO del año en la UFC: "Me ayudó a noquearlo"

La UFC nos dejó el pasado fin de semana con una de las acciones del año: el nocaut por patada giratoria de Mauricio Ruffy a King Green en el UFC 313, celebrado en Las Vegas, Nevada, y que tuvo como gran sorpresa la caída de Alex Pereira ante Magomed Ankalaev. El ruso le robó el cinturón y ya es el nuevo campeón del peso semipesado.

El evento estelar fue la guinda del pastel en una noche mágica de artes marciales mixtas, aunque el highlight de la velada tuvo nombre y apellido: Ruffy, el peleador brasileño que maravilló a toda la UFC con una acción más propia de un videojuego que de la vida real. Tal y como declaró el lunes por la noche, se inspiró en el exazulgrana Neymar para completar este movimiento.

NEYMAR, EL SECRETO DE UNO DE LOS NOCAUTS DEL AÑO

Mauricio, miembro de los Fighting Nerds, el gimnasio de moda en la UFC, la mayor liga de MMA del mundo, y compañero de otras joyas como Carlos Prates, Caio Borralho o Jean Silva, tardó poco más de dos minutos en fulminar a King. Y lo hizo como si de una película de Karate Kid se tratara.

Tras una serie de fintas y controlar el centro de la jaula, arrinconando a su contrincante contra la reja, Ruffy lanzó una brutal patada giratoria con su pierna derecha que impactó de lleno en Green, quien cayó fulminado al suelo y se le apagaron las luces.

Precisamente fueron las ya míticas fintas de Neymar, uno de los grandes dribladores del fútbol en la pasada década, las que inspiraron a Ruffy para este KO. Fan declarado de Ney desde sus inicios en el Santos, declaró: "Tenía que fintar ahí. Me gusta decir que Neymar me ayudó con eso, con 'cazar' a mi rival, porque esas eran sus fintas", dijo en una entrevista con Ariel Helwani.

"No veo mucho futbol, pero me gusta ver movimientos, sobre todo a Neymar porque es muy habilidoso", afirmó el púgil apodado como 'One Shot' que todavía no conoce la derrota en UFC. Ya son tres victorias dentro de la promotora, dos por finalización y otra por decisión. Ruffy es ya una de las grandes joyas del peso ligero en el que figura, por el momento, el español Joel Álvarez.

Estas declaraciones sobre el astro brasileño no sorprenden, y es que días atrás, antes de la pelea ante Green, Ruffy ya dijo haber "creado un movimiento llamado Neymar". «El estilo de guardia baja, algunos golpes diferentes. Y todo esto lo tomé del anime y de Neymar. Neymar es un tipo muy imprevisible. Le he visto varias veces hacer un movimiento encima de otro, regateaba, cuando el tipo iba a por el balón estaba listo para hacer otro regate y desaparecía. Me preguntaba qué podía hacer yo para crear algo así, para ser imprevisible, para hacer un movimiento encima de otro. Entonces incluso creé un movimiento que yo llamo Neymar»