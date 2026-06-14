Todo lo que necesitas saber del Topuria vs Gaethje: qué es la UFC, cómo se puntua un combate y qué hay en juego en la Casa Blanca

Todo preparado para una de las noches más especiales de la historia reciente de la UFC. Ilia Topuria (17-0), actual campeón del peso ligero, defenderá su cinturón ante Justin Gaethje (27-5), campeón interino de la división, en el combate estelar del UFC Freedom 250.En SPORT te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de un evento que va mucho más allá de una pelea.

¿Qué es la UFC y las artes marciales mixtas?

La UFC, siglas de Ultimate Fighting Championship, es la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. Fue fundada en 1993 en Estados Unidos y reúne diferentes disciplinas de combate como boxeo, jiu-jitsu, kickboxing, lucha, muay thai o grappling.

Los peleadores compiten dentro de un octágono y se dividen por categorías de peso. Una pelea normal suele tener tres asaltos de cinco minutos, mientras que los combates por título y los estelares de grandes eventos se disputan a cinco asaltos. Se puede ganar por nocaut, sumisión, decisión de los jueces o interrupción médica, entre otras formas.

La UFC organiza eventos durante todo el año, pero sus grandes noches suelen concentrarse en los llamados eventos numerados, donde aparecen los cinturones, las grandes estrellas y las carteleras más potentes.

¿Cómo se puntúa un combate?

Si no hay nocaut ni sumisión, el combate se decide por puntuación. Tres jueces valoran cada asalto con el sistema conocido como 10-Point Must. El ganador del round recibe 10 puntos y el perdedor 9 o menos, dependiendo de la diferencia entre ambos.

Strickland celebra su triunfo ante Chimaev / UFC

Los criterios principales son el daño efectivo, los golpes significativos, el grappling efectivo, el control del octágono y la actividad general. Si un asalto es muy dominante, puede puntuarse 10-8. En casos muy extremos, aunque no es habitual, incluso podría verse un 10-7.

Al final de la pelea, se suman las tarjetas de los tres jueces. Si todos ven ganador al mismo peleador, la victoria es por decisión unánime. Si dos jueces dan ganador a uno y el tercero ve empate o victoria del otro, puede ser decisión dividida o mayoritaria.

¿Quién es Ilia Topuria dentro de la UFC?

Ilia Topuria es actualmente uno de los grandes nombres de la UFC. El hispanogeorgiano, apodado ‘El Matador’, llega invicto con un récord profesional de 17 victorias y ninguna derrota. Criado deportivamente en España, se ha convertido en una de las grandes estrellas del deporte de combate mundial.

Topuria fue campeón del peso pluma tras noquear a Alexander Volkanovski en febrero de 2024 y defendió después ese trono ante Max Holloway, al que también derrotó por KO. Más tarde dio el salto al peso ligero y conquistó una segunda corona al noquear a Charles Oliveira en el primer asalto. Tres leyendas, tres nocauts y un ascenso que le ha colocado en la élite absoluta.

Ilia Topuria afirma que no ha recibido ninguna oferta de contrato por parte de la UFC / UFC

Aunque en los últimos años se ha hecho famoso por su boxeo y su poder de KO, Ilia es mucho más que un pegador. Tiene una base de lucha grecorromana, es cinturón negro de jiu-jitsu y cuenta con recursos para ganar en todas las áreas. Precisamente por eso se le considera uno de los peleadores más completos de la compañía. Es el actual número dos del prestigioso ranking del libra por libra de la UFC que evalúa a todos los peleadores, tan solo por detrás de Islam Makhachev.

¿Quién es Justin Gaethje?

Justin Gaethje es el campeón interino del peso ligero y uno de los peleadores más espectaculares de la UFC. Su apodo, ‘The Highlight’, define bastante bien su carrera: casi siempre que pelea pasa algo. El estadounidense tiene un récord profesional de 27 victorias y 5 derrotas, con 20 triunfos por KO o TKO.

Gaethje no es un rival cualquiera. Ha sido campeón interino en dos etapas y también conquistó el cinturón BMF tras noquear a Dustin Poirier con una patada a la cabeza. Es un veterano de guerras ante nombres como Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Max Holloway o Rafael Fiziev.

Gaethje finalizó a Poirer con una patada / UFC

Su gran peligro está en el caos. Gaethje presiona, castiga con low kicks, acepta recibir golpes para poder conectar los suyos y convierte muchas peleas en guerras. No llega como favorito ante Topuria, pero sí como un rival con experiencia, pegada y capacidad para arruinar cualquier plan.

¿Por qué es un combate histórico?

El Topuria-Gaethje es histórico por varios motivos. El primero, por lo deportivo. Topuria defenderá el cinturón absoluto del peso ligero ante Gaethje, campeón interino, en una pelea de unificación. Es decir, el ganador saldrá de la Casa Blanca como el campeón indiscutido de la división.

El segundo motivo es el escenario. La pelea se celebrará en la Casa Blanca, en Washington, dentro del UFC Freedom 250. No será una noche normal de UFC en Las Vegas, Abu Dabi o Nueva York. La compañía ha llevado el octágono a uno de los lugares más simbólicos y protegidos del mundo, en un evento ligado a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

Para Topuria, además, la pelea puede marcar otro salto en su carrera. Ya ha sido campeón de dos divisiones, ha noqueado a tres leyendas y sigue invicto. Si derrota a Gaethje en un escenario así, su figura quedará todavía más reforzada como una de las grandes caras actuales de la UFC.

¿Por qué la UFC pelea en la Casa Blanca?

La UFC lleva años buscando escenarios cada vez más llamativos. La Sphere de Las Vegas fue una demostración tecnológica, Abu Dabi se ha convertido en una plaza habitual y Nueva York es uno de sus grandes escaparates. Pero la Casa Blanca es otra cosa.

El evento forma parte del contexto del 250 aniversario de Estados Unidos y también se entiende por la buena relación entre Dana White, presidente de la UFC, y Donald Trump. Trump fue uno de los primeros grandes nombres que abrió las puertas a la UFC cuando la compañía todavía no era el gigante actual, especialmente en los eventos celebrados en el Taj Mahal de Atlantic City. White nunca ha ocultado esa relación y ha defendido muchas veces la importancia que tuvo aquel apoyo en los primeros años de crecimiento de la promotora.

Los jardines de la Casa Blanca en Modo UFC / EFE

Ahora, la UFC lleva su producto al jardín sur de la Casa Blanca, con un formato mucho más reducido y controlado que el de un pabellón normal. Habrá invitados, militares, autoridades, celebridades, patrocinadores y prensa acreditada. Además, está previsto que The Ellipse, el parque situado al sur de la Casa Blanca, acoja actividades y pantallas para acercar el evento a más aficionados.

¿Cómo funciona un evento numerado en la UFC?

La UFC organiza dos grandes tipos de eventos: los Fight Nights y los eventos numerados. Los Fight Nights suelen tener menos carga mediática, aunque muchas veces incluyen combates muy importantes para los rankings. Los numerados, en cambio, son las grandes citas del calendario.

En estos eventos suelen aparecer cinturones, campeones, excampeones y peleadores de máximo nivel. La cartelera se divide normalmente entre peleas preliminares y main card. Las preliminares abren la noche y la cartelera principal concentra los combates más importantes, con el estelar como plato fuerte. En este caso, la Casa Blanca es una excepción ya que tan solo hay 'Main Card' por la espectacularidad de la cita.

En el UFC Freedom 250, el combate principal será Topuria-Gaethje por el cinturón del peso ligero. La cartelera también incluye otros nombres de enorme nivel, como Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Michael Chandler o Derrick Lewis, por lo que la noche no dependerá únicamente del combate de Ilia.

Islam Makhachev celebra su victoria en el UFC 322 a hombros de Khabib / Yuki Iwamura

¿Dónde es el combate?

El combate se celebrará en la Casa Blanca, en Washington D.C., concretamente en el South Lawn, los jardines situados al sur de la residencia presidencial de Estados Unidos. Es un escenario completamente distinto a lo habitual en la UFC.

No será un recinto convencional de 15.000 o 20.000 espectadores. Por motivos de seguridad y protocolo, el aforo será mucho más limitado. La UFC tendrá que montar una estructura temporal con octágono, gradas, iluminación, producción televisiva, accesos, zonas de prensa y espacios para los equipos en un lugar que no fue diseñado para acoger un evento deportivo de estas características.

¿Por qué Topuria ya no corta tanto peso?

Una de las grandes diferencias respecto a la etapa de Topuria en el peso pluma es el corte de peso. Cuando competía en las 145 libras, Ilia tenía que bajar hasta los 65,7 kilos, un proceso muy exigente que implicaba dietas estrictas, deshidratación y pérdida rápida de agua en los últimos días antes del pesaje.

En el peso ligero, el límite está en 155 libras, unos 70,3 kilos. Es decir, Topuria tiene alrededor de 4,5 kilos más de margen en la báscula. Eso no significa que no tenga que cortar peso, pero sí que el proceso es menos extremo que en el peso pluma.

Topuria sobre la báscula / EFE

Antes de sus peleas en las 145 libras, se esperaba que el efecto rebote le hiciera recuperar cerca de 10 kilos en poco más de 24 horas. Ahora, en el peso ligero, sigue habiendo corte y rehidratación, pero el margen es más natural para su cuerpo.

¿Cuánto dinero podría ganar Topuria?

Las bolsas exactas de la UFC no siempre son públicas, pero la evolución de Topuria dentro de la compañía permite imaginar un salto enorme respecto a sus primeros grandes combates. Tras su victoria ante Josh Emmett, sus ganancias rondaron una cifra mucho menor que la de sus noches posteriores. Después del KO a Alexander Volkanovski y de convertirse en campeón, su valor se disparó.

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Como campeón, estrella invicta, doble monarca y protagonista del evento más llamativo de la UFC en 2026, Topuria debería estar ya en otra escala económica. A sus ganancias garantizadas hay que sumar posibles bonos, patrocinios, puntos de pago por visión si los tiene pactados y todo el valor comercial que arrastra una pelea de este tamaño.