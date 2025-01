Movsar Evloev pide la "cabeza" de Topuria: "Iré a por él"

Movsar Evloev (19-0), actualmente número 4 del ranking del peso pluma de la UFC, tiene un objetivo claro para este 2025: destronar a Ilia Topuria (16-0) y proclamarse nuevo campeón del mundo en las 145 libras. El ruso, considerado uno de los mejores wrestlers de la división, es un viejo enemigo del hispanogeorgiano y no pierde oportunidad de avivar su rivalidad mediante constantes declaraciones. Conoce muy bien como funciona este negocio y no desaprovecha ninguna ocasión para lanzarle dardos a Topuria.

Evloev fue uno de los nombres destacados del pasado UFC 310, donde derrotó a Aljamain Sterling, excampeón del peso gallo, en uno de los combates más anticipados de la cartelera preliminar. El ruso se impuso por decisión unánime en un duelo técnico y de alto nivel en el suelo, enfrentando a dos de los mejores grapplers del panorama.

Con esta victoria, Evloev acumula ya 9 triunfos consecutivos desde su debut en la UFC en 2019, todos logrados por decisión. Sin embargo, este historial sin finalizaciones es un punto que genera críticas hacia su estilo, ya que no despierta el mismo entusiasmo que otros strikers o sometedores de la división.

Evloev pide la cabeza de Ilia

A pesar de ello, Evloev no escatima en palabras cuando se trata de su objetivo. En una entrevista con MMAFighting, afirmó con contundencia: "Incluso si sube de categoría, tomaré el cinturón primero porque ese es mi objetivo principal. Después iré tras él, incluso si sube al peso mediano. No importa, no es un tipo grande. No necesito bajar de peso para vencer a este tipo. Necesito su cabeza en mi lista".

La historia entre Evloev y Topuria viene de lejos. Ambos debían enfrentarse a principios de 2022 en el UFC 270, pero el combate nunca se llevó a cabo debido a un positivo por COVID-19 del ruso apenas diez días antes del evento. Desde entonces, la enemistad entre ambos ha ido creciendo, con Ilia acusando a Movsar de evitar enfrentarlo. En la rueda de prensa posterior al UFC 308, El Matador no dudó en responder: "Venga ya. Es buen peleador, pero necesita finalizar a alguien. Quizás puede pelear con su padre y finalizarlo".

Aunque Evloev tiene todas las credenciales para convertirse en un futuro retador al título, parece que todavía está por detrás de Alexander Volkanovski en la lista de contendientes. Según se rumorea, la UFC podría emparejarlo próximamente con Diego Lopes, otra de las grandes promesas del peso pluma. Este enfrentamiento tendría potencial para ser un evento coestelar en cualquier PPV.