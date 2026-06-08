Momento Topuria: así será la 'Fight Week' de Ilia hasta el día del combate en la Casa Blanca

Llegó la semana. Tras casi un año alejado de la competición, Ilia Topuria vuelve a entrar en una Fight Week. Son los días más intensos para cualquier campeón: entrevistas, compromisos mediáticos, el esperado cara a cara con su rival y, por encima de todo, la batalla más exigente antes de la pelea, el recorte de peso. El próximo 14 de junio, en los jardines de la Casa Blanca, el hispanogeorgiano defenderá el cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje en el combate estelar del histórico UFC Freedom 250.

El Topuria Team, instalado desde hace dos meses en Miami, su nueva base de operaciones, aterriza esta semana en Washington D.C. para afrontar los últimos días antes del combate. Será la primera vez que Ilia pelee en la capital estadounidense tras haber protagonizado grandes noches en ciudades como Las Vegas, Jacksonville o Abu Dabi. Washington no suele formar parte del calendario habitual de la UFC, pero durante unos días respirará artes marciales mixtas por los cuatro costados gracias a un evento sin precedentes.

Primeras declaraciones ante los medios

La primera parada del campeón llegará el miércoles 10 de junio, cuando participe en el tradicional Media Day. A partir de las 10:00 de la mañana, hora local, todos los protagonistas del Freedom 250 pasarán por la sala de prensa para atender a los medios.

Se espera una enorme expectación alrededor de Topuria, una de las figuras más mediáticas de toda la compañía. Con una amplia representación de medios españoles, incluido SPORT, el campeón podrá responder a las últimas declaraciones de Gaethje y seguir alimentando una rivalidad que ha ganado temperatura en las últimas semanas.

Topuria responderá preguntas en el Media Day / UFC

Paralelamente, Ilia ya habrá iniciado la fase definitiva de su preparación física. Desde el mismo lunes arrancará el protocolo final de ajuste de peso diseñado por Jesús Gallo y Aldo Martínez, los responsables de que llegue al combate en las mejores condiciones posibles.

Conferencia de prensa y primer gran cara a cara

Tras una jornada de relativa calma el jueves, el viernes llegará uno de los momentos más esperados de cualquier semana de UFC: la conferencia de prensa abierta al público.

Los protagonistas de la cartelera volverán a compartir escenario, como ya hicieron hace unas semanas en Newark, en un acto que suele dejar titulares, cruces de declaraciones y algún momento viral. Habrá especial atención sobre Topuria, que en la anterior comparecencia protagonizó uno de los momentos más comentados al encararse con Josh Hokit.

El primer careo de Gaethje e Ilia en la Casa Blanca / UFC

También será la oportunidad de ver nuevamente frente a frente a Ilia y Justin. Ambos han mantenido una relación respetuosa durante meses, aunque las últimas declaraciones del estadounidense han elevado ligeramente el tono de la promoción. El viernes tendrán la oportunidad de decirse las cosas cara a cara por primera vez desde entonces. Nada más terminar el acto comenzará para Topuria la fase más dura del recorte de peso.

La recta final hacia las 155 libras

El viernes por la mañana tendrán lugar los pesajes oficiales. Todos los peleadores dispondrán de dos horas para marcar el límite correspondiente de su categoría. En el caso del campeón, deberá detener la báscula en las 155 libras exactas (70,3 kg) al tratarse de una pelea titular.

Las últimas horas antes del pesaje suelen ser las más exigentes. Durante la noche previa, Topuria trabajará junto a su equipo para eliminar los últimos kilos mediante el protocolo habitual de deshidratación controlada. La diferencia respecto a sus tiempos en el peso pluma sigue siendo enorme.

La sauna portátil es uno de los métodos favoritos de Topuria / AGENCIAS

Durante años, marcar las 145 libras fue un auténtico suplicio para el campeón. El salto al ligero le permite afrontar el proceso con mucha más tranquilidad, reduciendo el castigo físico y llegando al combate en mejores condiciones. Desde hace tiempo, además, Ilia no ha tenido el más mínimo problema para cumplir con la báscula.

Báscula, recuperación y último careo

Como suele ser habitual, los campeones acostumbran a ser de los primeros en subir a la báscula. Una vez certifique oficialmente el peso, comenzará otra parte fundamental del proceso: la rehidratación.

A través de un plan milimétricamente diseñado por su equipo, el organismo irá recuperando líquidos, minerales y nutrientes para volver a funcionar a pleno rendimiento. Es una fase tan importante como el propio recorte y puede marcar diferencias importantes dentro de la jaula.

Topuria se pesa de forma oficial un día antes del combate / EFE

Horas más tarde llegará el tradicional pesaje ceremonial. Allí, ante los aficionados, los protagonistas volverán a subir al escenario para ofrecer el último gran espectáculo promocional antes de la pelea. Será el momento del último cara a cara entre Topuria y Gaethje, ya completamente recuperados del esfuerzo de la báscula y a menos de 24 horas de encerrarse en el octágono.

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El día del combate

La espera terminará el 14 de junio. Los combates arrancarán en el South Lawn de la Casa Blanca, donde la UFC ha levantado una infraestructura sin precedentes para albergar el evento. La asistencia estará formada principalmente por invitados del presidente, miembros de las fuerzas armadas, representantes políticos y numerosas personalidades del deporte y la sociedad estadounidense. Como combate estelar, Ilia Topuria y Justin Gaethje subirán a la jaula pasada la medianoche en Washington D.C. En España, eso significará aproximadamente las 05:00 horas CET de la madrugada del lunes 15 de junio.