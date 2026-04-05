Moicano somete a Duncan y mantiene su estatus en el peso ligero de UFC

Renato Moicano volvió a reivindicarse en el evento principal del UFC Vegas 115 con una actuación convincente ante Chris Duncan. El brasileño dominó de principio a fin y cerró su victoria en el segundo asalto con un mataleón, firmando un triunfo que le permite cortar su mala racha y frenar el ascenso de un rival que llegaba lanzado.

Desde el inicio, Moicano impuso su ritmo en los intercambios. Trabajó con inteligencia el jab —afilado y constante— y fue acumulando daño hasta encontrar el momento clave. En el segundo asalto conectó una combinación que descolocó por completo a Duncan, lo llevó a la lona y, ya en su terreno, no perdonó. Tras unos instantes de castigo con ground and pound desde la espalda, cerró la sumisión a los 3:14, sin dar opción de escape.

La victoria cobra aún más valor si se tiene en cuenta el contexto. Duncan afrontaba su primera pelea estelar en la UFC con una racha de cuatro triunfos consecutivos y la oportunidad de meterse de lleno en los rankings. El escocés apenas había conocido la derrota en la promotora, pero se topó con un Moicano experimentado, que dejó claro que sigue teniendo mucho que decir en las 155 libras.

El brasileño llegaba en una situación delicada tras caer ante Islam Makhachev en combate por el título y frente a Beneil Dariush por decisión. Dos derrotas que parecían situarlo en la rampa de salida, pero que ha sabido revertir con una actuación sólida y autoritaria. Moicano manda así un mensaje claro a la división: aún es un nombre a tener muy en cuenta.

En el combate coestelar, Virna Jandiroba dio un paso importante en el peso paja al imponerse por decisión unánime a Tabatha Ricci (30-27, 29-28 y 29-28). La brasileña volvió a demostrar su superioridad en el grappling, controlando gran parte del combate y marcando el ritmo en todo momento. Un triunfo que la devuelve a la zona alta de la división tras su ajustada derrota meses atrás ante Mackenzie Dern por el cinturón vacante.

Más allá de los combates principales, la velada dejó varias actuaciones destacadas que confirman la llegada de nuevo talento. Abdul Rakhman Yakhyaev mantuvo su invicto con una sumisión en el primer asalto sobre Brendson Ribeiro, sumando su segunda victoria en UFC, ambas por finalización temprana. En el peso semipesado, su nombre empieza a sonar con fuerza.

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También brilló Ethyn Ewing, que volvió a sorprender con un TKO en el tercer asalto ante Rafael Estevam, consolidándose como uno de los prospectos a seguir tras su sonado triunfo meses atrás. Por su parte, Tommy McMillen debutó con victoria al finalizar a Manolo Zecchini en el primer round.