'MMARC', el creador que puso voz al boom de la UFC: “Cada vez que Topuria pelea es como vivir una final de Champions por diez”

Marc, conocido en redes como 'MMARC', es una de las voces que mejor explican el crecimiento de la UFC y las artes marciales mixtas en habla castellana. Lo que empezó como una cuenta de TikTok para hablar de combates, rankings y grandes historias del octágono terminó convirtiéndose en un canal de YouTube de referencia, en una comunidad masiva de aficionados y, ahora, en un libro.

‘Leyendas de la UFC: de Ilia Topuria al fenómeno global’, publicado por Roca Editorial, nace precisamente de ese estilo que ha hecho reconocible a Mmarc: explicar la historia de la UFC con narrativa, humor, contexto y una mirada pensada tanto para el fan veterano como para quien acaba de descubrir el deporte. En esta entrevista con SPORT, Marc repasa su salto de creador a autor, el papel de Ilia Topuria en el auge de las MMA en España, la metamorfosis de un deporte que ha pasado de ser un nicho a llenar recintos y una experiencia que, hace unos meses, todavía era un sueño: cubrir un evento de la UFC como periodista acreditado.

EL LIBRO Y EL SALTO DE CREADOR A AUTOR

Marc, primero de todo, bienvenido a Diario SPORT. Es tu primera vez aquí, pero esta es tu casa. Y tenemos al lado el libro: ‘Leyendas de la UFC: de Ilia Topuria al fenómeno global’. ¿Cómo nace esta primera obra?

Para empezar, gracias por la invitación. Es un gusto estar en SPORT. Y nada, vengo aquí a hablar de mi libro, nunca mejor dicho. Es una frase que siempre quise decir, así que había que aprovechar.

La obra nace a raíz de mi canal de YouTube. A la gente de Roca Editorial le gustó la forma en la que escribía mis vídeos más narrativos, los rankings, los top 10 de mejores campeones y ese tipo de contenido. Les pareció interesante que, con el auge que está habiendo últimamente de la UFC y con Ilia Topuria siendo campeón, pudiera tener sentido abordar la historia completa de la UFC, desde el día uno hasta la actualidad. Así nació el libro.

MMARC en la redacción de SPORT / SPORT

¿Te habrías imaginado algún día tener un libro tuyo en la mesa?

No, es un poco raro. Para empezar, yo ni siquiera era el mejor estudiante de todos. Luego estudié algo que no tenía nada que ver con escribir libros ni con las artes marciales. La vida da muchas vueltas, pero también tiene esa parte mágica.

DE SOUTHAMPTON A REFERENTE DE LA UFC EN HABLA CASTELLANA

Tú estudiaste producción audiovisual en Southampton y, con 27 años, abriste un canal de TikTok. ¿Cómo cambia tu vida desde ahí hasta convertirte en una de las grandes referencias de la UFC para el público hispanohablante?

Creo que ni yo sabría explicar muy bien el cambio ni el día exacto en el que todo pasó. Yo era una persona que aspiraba a ser músico, a vivir de su música, incluso a hacer de DJ cuando era más joven, y acabé haciendo esto.

Pero creo que todo empezó desde muy pequeño. Recuerdo ir de camino a la escuela con cinco, seis o siete años, escuchar a Manolo Lama en la radio y pensar: “Me gusta esto de comunicar, de hablar”. Se quedó ahí escondido.

Con el paso del tiempo me llamó mucho la atención la música electrónica y empecé a hacerla yo. En vez de ir de discoteca a escuchar la música de otros, pensé: “¿Y si la hago yo?”. Estuve intentándolo desde los 18 o 19 años hasta los 27. Incluso estudié en Southampton, que fue una aventura increíble.

Después me hice fan de la UFC poco a poco, sobre todo a raíz de la pelea de Conor McGregor contra Khabib, el combate más grande de todos los tiempos. En mi grupo de amigos se hablaba mucho de UFC, de combates, de qué opinábamos de esto o de lo otro. Y pensé: “Creo que tengo algo que contar a la gente”. Ya era 2022, llevaba un par de años siendo bastante fan y dije: “¿Y si en vez de hablar tres horas con mis amigos, lo cuento en TikTok y que surja lo que tenga que surgir?”. Y al final surgió algo grande.

Eres un futbolero reconvertido en friki de la UFC. ¿Viste que en este nicho había un hueco que quizá no existía en un deporte tan saturado como el fútbol?

Sí, cien por cien. Si me hubiera dado por intentarlo con el fútbol, quizá no habría empezado, porque está súper saturado. Yo antes era muy fan del fútbol. No es que ahora lo deteste, sigo viéndolo, pero menos que antes.

En la UFC vi una oportunidad. Pensé que la cosa podía subir bastante, sobre todo porque había un prospecto hispano-georgiano que tenía muy buena pinta. Uno empieza a pensar: si este tipo es campeón, como pasó con Alonso en la Fórmula 1, Gasol en el baloncesto o Nadal en el tenis, todo puede escalar mucho. Y si yo entro antes de que todo explote, quizá estoy bien colocado. Creo que entré en el momento perfecto, antes de que Ilia combatiera contra Josh Emmett.

LA UFC EN LA ERA DEL CONTENIDO RÁPIDO

¿Cómo explicas que la UFC haya crecido tanto, especialmente entre el público joven y en redes sociales?

Cada vez se escucha más que los jóvenes ya no pueden ver un partido entero de fútbol porque es muy largo, o que es casi imposible ver una película sin estar en Instagram, en el móvil o en TikTok. Y creo que a la UFC le ayuda mucho esta época en la que cuesta tanto mantener la atención.

No hay nada más adictivo que estar haciendo scroll en TikTok o Instagram y ver un KO espectacular. Te dan ganas de ver más y más. Eso ha ayudado mucho a la UFC.

Yo también empecé en TikTok. En vez de empezar directamente en YouTube con un vídeo de 15 minutos, empecé con contenido rápido: “Vamos a hablar de los diez mejores KOs del año”, “vamos a hablar de los diez mejores peleadores”. Creo que esta época de contenido rápido le viene muy bien a la UFC.

EL SALTO A YOUTUBE Y VIVIR DE LAS MMA

¿Cómo cambia tu vida cuando das el salto a YouTube? Al final, ahí están las raíces que acaban creando este libro.

Mi vida cambia radicalmente. En TikTok me iba muy bien, incluso me invitaron a algunos eventos para entrevistar a gente, pero con TikTok no se ganaba un duro, literalmente. Yo seguía con mi trabajo, haciendo mis ocho horas, y luego estaba con TikTok, pensando vídeos y creando contenido.

Llegó un momento, cuando llevaba justo un año en TikTok, en el que dije: “Creo que esto ya puede escalar a YouTube”. Me lancé en octubre de 2023 y en febrero del año siguiente, apenas tres o cuatro meses después, ya estaba ganando lo mismo que en el trabajo.

Ahí pensé: “Esto no solo ha funcionado en TikTok, también hay futuro en YouTube”. Sobre todo con ese formato que se ha acabado asociando a mi marca: los rankings, los top 10. Mi vida cambió al cien por cien. Llegó un momento en el que dejé el trabajo y, por suerte, aquí seguimos.

¿Te parecía utópico poder dejar tu trabajo y apostar por crear contenido sobre un deporte que entonces seguía siendo muy de nicho?

Sí, ni yo me lo creía. Cuando empecé en TikTok era casi imposible pensar: “¿Te imaginas que algún día puedo vivir de esto?”. En ese momento creo que solo había una persona capaz de vivir de hablar de UFC en YouTube en habla hispana, que era Green Fits. Era el ejemplo de todo el mundo.

Cuando empecé a ver que la cosa funcionaba y que crecía muy rápido, ni siquiera fui capaz de comprender lo que estaba pasando. Mis amigos estaban flipando y mis padres también me apoyaron mucho. En ningún momento me dijeron que mejor siguiera en el trabajo. Me dijeron: “Creemos que esto se te da bien, eres un charlatán, estás todo el día hablando, así que adelante”. Y por suerte, de momento estamos bien.

CÓMO NACE ‘LEYENDAS DE LA UFC’

Uno de los grandes frutos de todo ese trabajo es el libro. ¿Cómo aparece la posibilidad de escribirlo?

Aunque el libro salga ahora, en abril de 2026, a mí me contactaron por primera vez, si no me equivoco, en noviembre de 2024. Yo no sabía que estos procesos eran tan largos.

Me escribieron porque veían que la UFC estaba subiendo mucho y que iba a subir todavía más. Roca Editorial ya había sacado antes un libro sobre Ilia Topuria que funcionó muy bien, y les pareció interesante abrir más el abanico: no hablar solo de Ilia, sino también de otros peleadores, otros combates y otras leyendas.

Entiendo que les gustó la forma en la que yo narraba combates e historias. Me preguntaron qué me gustaría hacer si salía un libro de la UFC y les planteé mi idea: contar una historia desde el día uno hasta la actualidad, incluir mis rankings típicos y explicar también todo lo que significa Ilia Topuria para este deporte en España. Me dijeron: “Adelante, tú mandas”. Empecé a escribir, les gustó y así casi durante dos años.

¿Qué podemos encontrar dentro del libro?

Me gusta decir que es un libro dividido en tres partes.

En la primera cuento de forma tranquila, objetiva y sin opinar demasiado la historia de cómo surge la UFC. No solo desde el UFC 1, sino incluso desde antes: a quién se le ocurre, quién compra, quién vende… Fue un lío. Todo empezó, por ejemplo, a raíz de que un empresario estaba mirando una revista Playboy. Es curioso, pero de una anécdota así surge la UFC. Luego explico cómo se vendió porque la cosa iba mal, cómo la compraron Dana White y los Fertitta y cómo la convirtieron en lo que es hoy, algo casi comparable a la NFL o la NBA.

Era una historia imprescindible de explicar. No quería hacer solo rankings, aunque Mmarc también tenía que explicar rankings. Esa es la segunda parte del libro: los diez mejores peleadores que nunca fueron campeones, récords imposibles de superar, anécdotas, rivalidades… Hay de todo.

Y al final, casi en modo homenaje, hablo de todos los grandes nombres españoles que han estado en la UFC: Ilia Topuria, su hermano Aleksandre, Joel Álvarez y otros. Pero centrándome, obviamente, en lo que ha significado Ilia, no solo por lo que ha hecho deportivamente, sino por lo que representa fuera del octágono. Creo que está ayudando mucho a quienes intentamos que este deporte se vea como algo legítimo y no como algo de locos.

ILIA TOPURIA COMO MOTOR DEL FENÓMENO

¿Qué papel tiene Ilia Topuria en este libro y en tu propia historia? Sin Ilia, ¿estarías aquí?

Es una reflexión interesante. He llegado a pensar que quizá, si no existiera la figura de Ilia como doble campeón y como una figura tan mediática, yo no estaría aquí viviendo de esto y seguiría en la tienda. Puede ser.

Quizá seguiría haciendo TikToks y algún vídeo, pero no habría tanta audiencia hispanohablante, sobre todo en España, porque no habría una gran referencia en el deporte. Lo que sí creo es que, sin Ilia Topuria, como mínimo este libro seguramente no existiría. Y mi trabajo, quizá tampoco.

MMARC en SPORT / SPORT

Es increíble pensarlo y es algo que, sin que Ilia lo sepa, le agradezco muchísimo. Por eso, cada vez que él está en el octágono, no solo lo apoyo porque me alegro por él, sino porque pienso que una parte de mi trabajo depende de lo bien o mal que le vaya a este señor en el octágono. Es como vivir una final de la Champions multiplicada por diez cada vez que Ilia pelea.

¿Sientes esa batalla cada vez que Ilia sube al octágono?

Sí. Llega un punto en el que pienso: si pierde, ¿estaré más triste porque ha perdido él o porque a mí me puede ir peor en el trabajo? Igual es lo segundo. Es lo que hay, cada uno intenta comer de su pan.

Ojalá en el futuro no haya solo un Ilia Topuria y tengamos otros peleadores que puedan ocupar su lugar. No sé si como doble campeón invicto, porque eso es casi único, pero creo que hay talento. Llegará un momento en el que no hará falta una única estrella para que el deporte sobreviva.

LA DERROTA DE ILIA Y EL CAMINO DE VUELTA

Después de la derrota de Ilia, ¿cómo ves su situación y su futuro?

Es cierto que empezó a haber una especie de runrún cuando, en el evento anterior, Sean Strickland dio también una sorpresa histórica contra Chimaev. La gente empezó a alertar de que cuidado, que Ilia Topuria no se iba a pasear contra Gaethje, porque en esto de las MMA, como se acaba de comprobar, todo puede pasar. Y efectivamente tuvimos también una de las mayores sorpresas de los últimos cinco o diez años, seguro.

Es una pena, porque creo que Ilia ya tenía pensado que su carrera tuviera una o dos peleas más y ya está. Y esto seguramente le haya hecho cambiar los planes, más aún después de perder de una forma quizá mucho más contundente de lo que él jamás imaginó, si algún día en su cabeza estaba la idea de no salir como ganador en un combate.

Ahora hay dos vías. Una es que se hunda, porque él se veía como invicto para siempre y, como les ha pasado a otros peleadores en la historia, no logre remontar. La otra es que esto le sirva como un extra de motivación para intentar volver a donde estaba: a lo más alto del peso ligero y a retomar otra vez ese cinturón.

Va a ser complicado, pero seguramente lo que ha pasado es que, si antes pensaba que le quedaban dos peleas como mucho, quién sabe si tres, ahora el camino parece un poquito más largo para intentar ser campeón de nuevo. A la larga, para los fanáticos, puede ser hasta positivo si vemos el vaso medio lleno, porque quizá Ilia se quede un poco más en las MMA.

Espero que pueda hacerlo, porque creo que tiene el nivel para volver a estar arriba del todo. Sea quien sea el siguiente rival, lo va a tener complicado para ganar a un Ilia que espero que sea aún mejor de lo que ya es.

UN LIBRO PARA EL FAN NUEVO Y PARA EL VETERANO

¿Para quién es este libro? ¿Lo puede leer alguien que no tenga conocimientos de UFC?

Desde el primer día tuve claro que quería que fuera para todo el mundo. No quería que fuera demasiado de nicho ni que diera por hechas cosas que alguien que está empezando quizá no sabe. Pero tampoco quería hacerlo tan básico que un fan que lleve dos, tres, cuatro, cinco o diez años viendo este deporte no encontrara nada nuevo.

Sinceramente, creo que es para todos. Una persona que está empezando puede encontrar toda la historia, las leyendas y el contexto. Y alguien que lleva una década enganchado a esto quiero creer que también encontrará datos o anécdotas que no conocía. Yo diría que sirve para todo el mundo.

El subtítulo habla de “fenómeno global”. ¿Cómo lo defines tú?

Creo que el fenómeno global se resume en que la UFC ya ha traspasado cualquier nicho. El deporte ha pasado de ser algo que mucha gente veía como un deporte de tipos violentos, o de gente que no estaba muy bien de la cabeza, a convertirse en algo para grandes masas. Y aun así creo que sigue teniendo margen para crecer.

El cricket es enorme en la India y aquí casi no lo ve nadie. El fútbol americano es enorme en Estados Unidos y aquí no tanto. El fútbol allí no se vive igual que aquí. Pero las peleas tienen algo universal: si dos personas se pelean en la calle, todo el mundo se gira. Hay algo en el ADN que hace que las peleas interesen. Por eso creo que, aunque ya estamos muy arriba, es un fenómeno global que puede seguir creciendo todavía más.

LA METAMORFOSIS DE LAS MMA EN ESPAÑA

En estos dos últimos años, ¿cómo has vivido la metamorfosis de las MMA en España? Hemos pasado de un deporte muy de nicho a eventos con miles de personas.

Creo que lo que ocurrió recientemente con grandes eventos nacionales es el ejemplo claro de que no hará falta una figura como Ilia para que las MMA sigan teniendo mucho seguimiento en España y margen de crecimiento.

El hecho de que se llenen recintos con 13.000 o 14.000 personas, incluso antes de que se sepa del todo quién va a estar en el main event, habla muy bien de la salud de este deporte. También hay promotoras como WOW o AFL, grandes prospectos que tienen pinta de acabar en la UFC y un público que responde.

Hace años parecía histórico llenar un recinto grande para MMA en España. Creo que en el futuro será más normal. No es imposible pensar que cada mes o cada dos meses haya un gran evento nacional con 10.000 personas. También ayuda que Ilia Topuria vaya a programas como ‘El Hormiguero’ y que la gente que no está dentro del nicho sepa quién es. Todo suma. Soy muy optimista con el futuro.

Hace tres años parecía una locura pensar que se podía monetizar la creación de contenido de MMA. ¿Sientes que el tiempo te ha dado la razón?

Es rarísimo. Estoy aquí, en SPORT, haciendo una entrevista porque he sacado un libro y soy youtuber. Es rarísimo.

Soy una persona que piensa mucho en que esto algún día puede acabarse, pero también intento disfrutar el presente. Lo que estoy viviendo ahora son días que siempre voy a recordar. Toca seguir trabajando y esperar que el deporte siga hacia arriba, que creo que es lo que va a pasar.

CUBRIR UFC CASA BLANCA COMO ACREDITADO

Uno de tus sueños era cubrir un evento de la UFC como periodista acreditado, algo que ya has podido cumplir. ¿Cómo fue la experiencia de cubrir UFC Casa Blanca?

La experiencia fue incluso mejor de lo que yo llegué a soñar. Tiempo atrás, mi objetivo era quizá algún día poder cubrir eventos de la UFC, pero lo que nunca tuve valor a imaginarme es que la primera vez que me iban a acreditar sería para quizá el evento más especial que se ha hecho nunca en la historia de la compañía, en un sitio tan emblemático como la White House, la Casa Blanca.

Estar allí una semana entera cubriendo la rueda de prensa, los pesajes, los careos y, por supuesto, el día del combate fue increíble. Y más aún sabiendo que era un evento encabezado por uno de los nuestros, por Ilia Topuria.

Aunque la cosa no tuvo un final feliz, me quedo con el resto de la semana, que fue aún mejor que un sueño. Eso me ayuda a seguir trabajando para poder vivir algún día algo igual de especial, aunque lo veo muy difícil.

EL PRÓXIMO SUEÑO DE MMARC

Después del libro y de cubrir un evento de la UFC como acreditado, ¿cuál es el próximo sueño que te gustaría cumplir?

Mi gran sueño era cubrir eventos de la UFC y ya lo he hecho. Pero como creador de contenido, algo que me haría mucha ilusión sería poder trabajar algún día de la mano con la gente oficial de la UFC, entiendo que con el equipo español.

Me haría ilusión crear algún reel compartido o hacer algún trabajo conjunto. Yo me dedico sobre todo a hacer vídeos de historias, rankings y ese tipo de contenido, así que sería muy especial que alguna vez quisieran contar conmigo para echarles un cable. Que la propia UFC subiera algún día a sus redes contenido hecho por mí sería algo muy guay.

MENSAJE A LOS LECTORES

Para acabar, envía un mensaje a toda la gente que te sigue y que quizá está pensando en comprarse el libro.

Lo primero, muchas gracias a todos los que ya tenéis el libro en casa. Y a los que estáis con dudas, creo sinceramente que si os gusta lo que hacemos en YouTube, esos rankings con un poquito de humor, aquí también vais a encontrar eso, incluso con más cuidado.

También hay cosas que todavía no he contado en YouTube y que se guardan solo para este libro. Quizá hable de ellas dentro de tres, cuatro o cinco años. Así que si os gusta la UFC, que entiendo que si me seguís es porque sí, os prometo que el libro os va a encantar. Es un extra a lo que hay en mi canal.

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Tengo ganas de que lo leáis, que me escribáis por Instagram y me digáis qué os ha gustado, si habéis encontrado una errata o cualquier cosa. Estoy encantado de recibir feedback. Pero creo que, si le dais una oportunidad, os va a encantar seguro.