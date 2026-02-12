Las MMA también se leen: Asalto al octágono, la historia de la UFC a través de 20 combates

Las artes marciales mixtas (MMA) viven un momento de expansión sin precedentes y, para quienes quieren entender de dónde viene este fenómeno —y por qué ha cambiado el deporte de combate—, ya está disponible Asalto al octágono, el nuevo libro de Álvaro Colmenero (KOlmenero). Publicado por HarperCollins Ibérica en su colección de No Ficción, la obra propone un recorrido por la historia de la UFC, la mayor liga de MMA del mundo, narrado desde dentro y con vocación de “guía definitiva” para aficionados y curiosos.

El libro se estructura alrededor de veinte peleas legendarias que funcionan como hitos: no solo combates espectaculares, sino momentos que definen épocas, cambian reglas, elevan rivalidades o transforman estrellas en iconos. En ese viaje aparecen nombres imprescindibles para cualquier seguidor de la UFC: Jon Jones, Conor McGregor, Ronda Rousey, Khabib Nurmagomedov, Demetrious Johnson, Max Holloway o Georges St-Pierre, entre otros.

Uno de los grandes reclamos de la publicación es que llega arropada por dos figuras de primer nivel. El prólogo lo firma Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC, quien subraya el componente humano de un deporte que “no se explica solo por los golpes”, sino por el respeto, la estrategia y el corazón, y reivindica además el salto de España dentro del movimiento global de las MMA. El epílogo corre a cargo de Georges St-Pierre, considerado uno de los grandes referentes históricos del octágono.

Ilia Topuria / UFC

Colmenero, periodista especializado con más de una década cubriendo UFC y conocido por su trabajo como analista en Eurosport, comentarista en Movistar Plus y creador de la marca KOlmenero, apuesta por una narración que combina contexto, memoria y mirada periodística: “hay historias, anécdotas, frases y conversaciones” que, según explica en el material de prensa, no aparecen en otros proyectos, además de su estilo personal al contar lo vivido en primera persona.

Más allá del repaso histórico —de los orígenes más controvertidos de la UFC hasta su consolidación como industria global—, el libro pone el foco en lo que no se ve cuando se apagan las luces del pabellón: la presión, los sacrificios y las batallas interiores. En palabras del autor, los luchadores “no son solo máquinas de competir”, sino personas que ponen en juego tiempo, salud, familia y sueños. Esa idea vertebra capítulos pensados para que el lector entienda que el combate empieza mucho antes de que suene la campana.

La obra también mira el auge de las MMA en clave hispana, prestando atención a figuras y capítulos conectados con el crecimiento del deporte en España y en el mundo latino. Ese enfoque, unido a la selección de combates, pretende explicar el “boom” reciente del octágono como producto deportivo, cultural y mediático.