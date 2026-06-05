Michael Chandler pronostica la caída de Topuria en la Casa Blanca: "Nadie se mantiene invicto en este deporte para siempre"

Pocos confían en Justin Gaethje para destronar a Ilia Topuria en la Casa Blanca. Pese a la experiencia, el currículum y el indudable talento del estadounidense, el reto de quitarle el invicto al actual campeón del peso ligero se antoja monumental. 'El Matador' llegará a Washington con esa sensación de imbatibilidad que en su día transmitía Khabib Nurmagomedov y que hoy solo parece compartir otro nombre de la élite mundial: Islam Makhachev, actual campeón del peso wélter y número uno del libra por libra.

Las casas de apuestas, los pronósticos de expertos y buena parte de la comunidad de las MMA coinciden en señalar a Topuria como claro favorito. El hispanogeorgiano, de hecho, ha dejado claro en varias ocasiones cuál cree que será el desenlace del combate. Su idea pasa por provocar que Gaethje entre en el tipo de pelea que más le gusta, una guerra caótica de intercambios en el centro del octágono, para aprovechar los huecos defensivos del estadounidense y buscar un nocaut temprano, en una fórmula similar a la que tan bien le funcionó frente a Charles Oliveira.

Ilia cree que Gaethje acabará avanzando hacia delante en busca del intercambio, fiel a su naturaleza competitiva, y que ahí aparecerán las oportunidades para castigarle. Es un guion que el campeón ha repetido en varias entrevistas durante los últimos meses y que encaja perfectamente con la imagen que muchos tienen de ambos peleadores: uno extremadamente técnico, calculador y preciso; el otro, agresivo, imprevisible y siempre dispuesto a convertir cualquier combate en una batalla.

CHANDLER CONFÍA EN GAETHJE

Sin embargo, no todo el mundo comparte ese pronóstico. Dentro de la propia UFC todavía hay quienes creen que Gaethje tiene herramientas suficientes para dar la sorpresa. Uno de ellos es Michael Chandler, antiguo rival del estadounidense y uno de los hombres que mejor conoce su forma de competir. Ambos protagonizaron en 2021 una de las mejores peleas de la historia reciente de la compañía y, con el paso de los años, han desarrollado una buena relación fuera de la jaula. Chandler, excampeón de Bellator y uno de los luchadores más respetados de su generación, considera que el campeón tendrá delante una prueba mucho más complicada de lo que muchos imaginan.

"Mi corazón dice Justin. Él y yo nos hemos hecho amigos en los últimos años. Estamos cortados por el mismo patrón: luchadores, luchadores universitarios, personas trabajadoras criadas por padres trabajadores. Ilia Topuria es tan imbatible como hemos visto en mucho tiempo. Pero habiendo dicho eso, nadie se mantiene invicto en este deporte para siempre", afirmó a 'MMAJunkie' sobre el campeón hispanogeorgiano.

Y fue un paso más allá al analizar las opciones reales del aspirante. "Y si alguien tiene la capacidad de vencer a Ilia Topuria, tomar su récord invicto y tomar su cinturón, es Justin Gaethje — especialmente con tanto en juego, en el cumpleaños de América, durante la celebración del 250 aniversario de esta gran nación. Me inclino por Gaethje. Creo que va a hacer el trabajo", aseguró con rotundidad.

La opinión de Chandler no deja de ser minoritaria dentro del panorama actual de las MMA, pero sirve para recordar que Gaethje sigue siendo uno de los peleadores más peligrosos y experimentados de toda la UFC. El estadounidense ha compartido octágono con prácticamente todos los grandes nombres de su generación y ha demostrado una y otra vez que puede sobrevivir en escenarios de máxima presión.

Noticias relacionadas

Además, jugará un papel especial dentro del Freedom 250. Gaethje será uno de los grandes representantes locales en una cartelera diseñada para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos y que contará también con otros nombres estadounidenses de peso como Sean O'Malley, Derrick Lewis o Josh Hokit. El campeón interino ejercerá de héroe local ante su público y tratará de arruinar la fiesta del hombre que muchos consideran ya la mayor estrella de la UFC actual.