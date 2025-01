Merab Dvalishvili, el obrero que desafió la UFC hasta ser campeón

Merab Dvalishvili (18-4) es uno de los grandes protagonistas del próximo UFC 311, que se celebrará en Inglewood, California, este 18 de enero. El evento contará con dos cinturones masculinos en juego: el del peso ligero, que Islam Makhachev defenderá ante Arman Tsarukyan, y el del peso gallo, que estará en disputa por primera vez para Merab. Su oponente será el prometedor Umar Nurmagomedov (18-0), primo de la leyenda Khabib, considerado uno de los mejores en la historia de este deporte.

El georgiano Dvalishvili, a pesar de ser el campeón de la división, llegará al Intuit Dome como el 'underdog' (menos favorito) en las apuestas, algo poco común en peleas de campeonato. Esta desconfianza se debe en gran medida al nivel de su rival: otro ruso formado en la escuela Nurmagomedov, quien parece tener todas las herramientas para brillar en la UFC. Con habilidades excepcionales en lucha, suelo y striking, Umar lo tiene todo para ser una futura estrella de la promotora.

Dvalishvili, de Georgia a la cima

Sin embargo, Merab Dvalishvili sabe perfectamente lo que significa ir a contracorriente. Que las apuestas estén en su contra no es algo nuevo para él; al contrario, le brinda ese 'plus' de motivación. Su historia personal hasta alcanzar la cima del deporte es digna de una película: comenzó trabajando en la construcción y, como inmigrante en Estados Unidos, se labró un camino hasta lograr su sueño de ser campeón en la mejor liga del mundo. Este enfrentamiento contra Umar Nurmagomedov será una batalla más en el historial de guerra de Dvalishvili, y si logra levantar el brazo al final del combate, podremos hablar de él como uno de los grandes en la historia de su división.

Apodado 'The Machine', Merab no es el peleador más mediático ni destaca por un carisma arrollador delante de los micrófonos, pero lo que nadie puede cuestionar son sus habilidades dentro del octágono. Acumula 11 victorias consecutivas en la UFC, una racha que solo es superada actualmente por Islam Makhachev (14), quien a su vez persigue el récord de Anderson Silva (16). Si Dvalishvili logra un triunfo ante Nurmagomedov, añadiría otro nombre ilustre a una lista de víctimas que incluye a ex campeones como Henry Cejudo, Petr Yan y José Aldo.

El georgiano se ganó con total mérito su oportunidad titular, coronándose campeón el pasado septiembre en UFC 306, donde derrotó a Sean O'Malley en el combate estelar celebrado en 'La Esfera'. Aunque su estilo no sea el más vistoso, basado en buscar el derribo y llevar la pelea al suelo, es innegable que ha demostrado ser una fórmula ganadora. De sus 11 victorias en UFC, solo una ha llegado por finalización; todas las demás han sido decididas por los jueces.

Un diamante pulido en la obra

El georgiano tuvo que trabajar como obrero en la construcción cuando llegó a Estados Unidos desde su natal Georgia en 2013, a la edad de 21 años. Fue en ese entorno donde 'The Machine' forjó su ética de trabajo y determinación, cualidades que años después lo llevarían a la cima del deporte. Cabe recordar que Merab incluso llegó a plantearse el retiro tras perder dos de sus primeros tres combates profesionales, como ha admitido en varias ocasiones.

A pesar de lidiar con problemas legales y burocráticos en suelo estadounidense, nunca perdió el enfoque. La UFC lo llamó para debutar en 2017. Aunque perdió sus dos primeros combates en la promotora de Dana White, Merab supo aprender de sus errores y empezó a arrasar con todos sus oponentes en la división. Leyendas como José Aldo, Petr Yan y el campeón olímpico y doble campeón de la UFC Henry Cejudo sucumbieron ante sus inexpugnables intentos de derribo. La más reciente de sus víctimas fue 'Suga' Sean O'Malley, que parecía ser la próxima 'super estrella' de la UFC antes de verse las caras con 'La Máquina'.

Íntimo de Topuria y 'enemigo' del clan Nurmagomedov

Merab Dvalishvili es uno de los dos campeones georgianos que tiene la UFC. El otro es nuestro Ilia Topuria, monarca del peso pluma además de compatriota e íntimo amigo de Merab. Ambos entrenan juntos desde hace años y se utilizan como 'sparring' en sus respectivos Training Camps.

Merab, íntimo de los Topuria y compañero de sparring ocasional en el Climent Club, se proclamó campeón en el UFC 306 / AGENCIAS / INSTAGRAM

De hecho, vimos a Dvalishvili en la preparación del último UFC 308 en el que Topuria se medía a Holloway y era un habitual en el Climent Club junto a Alexksandre Topuria u otros georgianos como Guram Kutateladze, también en UFC.

Umar Nurmagomedov, un hueso duro de roer

La realidad es que a Merab le ha tocado bailar con la más fea en su estreno como defensor del título de las 135 libras. Umar Nurmagomedov se presenta como otra evolución más del arquetipo de peleador daguestaní casi invencible en la lucha y el suelo. El ruso, además de dominar en el barro, demostró en su último combate una clara mejoría en el striking, algo parecido a lo que replica su amigo Makhachev en el peso ligero. Nurmagomedov derrotó por decisión en agosto a Cory Sandhagen, actual número cuatro del ranking, para ganarse esta oportunidad por el cinturón y demostró también poderío con sus puños, algo que hasta el momento no habíamos visto. Al contrario de Sean O'Malley, Umar sí puede defender el derribo y mantener la pelea arriba contra Dvalishvili. Está invicto como profesional y, de sus 6 triunfos dentro de UFC, tres son finalizaciones. Veremos si el ruso puede hacer frente al cardio inagotable de Merab, que pelea igual en el primero como quinto asalto.