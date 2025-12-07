Merab Dvalishvili dice adiós al título del peso gallo de la UFC a manos de un despiadado Petr Yan: "Fue duro"

En algún momento tenía que pasar. Merab Dvalishvili, el campeón incansable de la UFC que hacía historia en Las Vegas en su cuarta defensa del título en un año natural, cayó a manos de Petr Yan en su particular revancha en el UFC 323. Contra todo pronóstico, el peleador georgiano, que acumulaba una racha de 14 victorias consecutivas, no tuvo opción alguna de derrotar al ruso.

Un resumen de cómo fue la pelea fue el descomunal derribo que firmó Yan sobre Merab lanzándolo de cabeza, en un clarísimo intercambio de papeles. Mientras el georgiano intentaba una y otra vez sin suerte derribar al ruso, Petr respondía con un striking muy poderoso y con mucha inteligencia en el 'clinch', llegando a mandar al suelo a su rival de esta forma tan espectacular.

Casi tres años después de su primer enfrentamiento, Petr Yan se tomó su revancha ante Merab con una actuación sobresaliente: su intratable defensa de derribos y el castigo constante con el jab al rostro del georgiano decantó de su lado un combate que no tuvo misterio. Ni el empuje de Dvalishvili ni su cardio fueron suficientes para remontar una pelea que perdió desde el primer intercambio y desde el golpe al cuerpo que le hizo quejarse de dolor.

Nunca habíamos visto a un Merab así de perdido, tan dominado e incapaz de encontrar su hueco en la pelea. Su rostro ensangrentado con una importante brecha en la nariz fue un fiel reflejo del triunfo de Yan. Los jueces confirmaron el veredicto unánime con un 49-46, 49-46 y 48-47 favorable al ruso. El nuevo campeón Petr Yan, emocionado tras el triunfo, afirmó que "trabajé muy duro, esta es mi vida. Gracias, Dana, la UFC me cambió la vida".

La puntuación del Merab Dvalishvili - Petr Yan / UFC

En un mensaje a través de redes sociales, un deportivo Merab se disculpó por su actuación y prometió que volverá más fuerte en su próximo compromiso: "Esta noche no fue mi noche, pero volveré con más fuerza que nunca. Gracias a todos por su apoyo". "Él fue mejor. Felicidades, pero quiero una revancha de esta derrota. Fue duro, pero no pongo excusas. Soy un buen trabajador para la compañía y él fue mejor hoy”, añadió.

LAS REACCIONES DE TOPURIA Y MAKHACHEV

Uno de los mejores de la historia de la compañía como Islam Makhachev, reconoció el mérito del georgiano y felicitó al nuevo campeón: "Merab, eres uno de los mejores que ha entrado en esta jaula. ¡Felicidades! Petya, te lo mereces". Lo próximo e inevitable será la trilogía entre Merab y Yan en 2026, a menos que Dana White nos sorprenda con otro retador para el nuevo campeón.

Ilia Topuria, gran amigo y compatriota de Merab, también quiso salir en su defensa con una publicación en sus 'stories' de Instagram: "Hermano, la vida está llena de giros y vueltas pero para nosotros siempre serás el mejor. Volverás mucho más fuerte", dijo.