Merab Dvalishvili, campeón de la UFC, sobre Ilia Topuria: "Después del segundo round, estaba ciego de los dos ojos"

Merab Dvalishvili ha salido en defensa de Ilia Topuria después de la dura derrota del hispanogeorgiano ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250. El excampeón del peso gallo, amigo cercano y compatriota del ‘Matador’, reconoció que el resultado le afectó mucho más de lo esperado y que ha vivido semanas complicadas tras ver caer por primera vez a Topuria dentro de la jaula.

Ilia sufrió la primera derrota de su carrera profesional en la Casa Blanca, donde Gaethje acabó imponiéndose después de que la esquina del hispanogeorgiano detuviera el combate antes del quinto asalto. La derrota también significó el final de su reinado en el peso ligero y abrió un debate inmediato sobre su futuro, su recuperación y el impacto mental que puede tener un golpe de este tipo.

MERAB SUFRE POR SU AMIGO

Dvalishvili, durante una retransmisión con N3on, defendió a su amigo y criticó con dureza a todos aquellos que se han burlado de Topuria tras la pelea. El georgiano admitió que le dolieron especialmente los comentarios negativos que llegaron desde otros peleadores de la UFC.

“Toda esta gente hablando mierda sobre Ilia, diciendo cosas locas. Todos me rompieron el corazón. Las últimas dos semanas, hermano, no he dormido por la pelea”, aseguró Merab.

El excampeón también señaló directamente a Arman Tsarukyan, uno de los nombres que más ha sonado alrededor de Topuria en los últimos meses y que también criticó al hispanogeorgiano después de la derrota ante Gaethje.

“Es un buen peleador, pero habló mierda sobre mi amigo, así que con Arman me siento dolido. Toda esta gente hablando mierda sobre Ilia y diciendo cosas locas me ha roto el corazón. Las últimas dos semanas no he dormido por la pelea”, añadió.

¿TRAMPAS DE GAETHJE?

Más allá de la parte emocional, Dvalishvili también dio su versión sobre lo ocurrido dentro del octágono. Según explicó, Topuria empezó bien el combate, pero la pelea cambió después de los problemas de visión que sufrió a partir del segundo asalto.

“Ilia estaba ciego después del segundo asalto. Estaba ciego de ambos ojos. Dominó los dos primeros asaltos y luego Justin Gaethje le golpeó así, con los dedos extendidos”, afirmó mientras recreaba la acción.

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Merab considera que Topuria tenía el combate bajo control en los primeros minutos y que estuvo cerca de terminar la pelea cuando llevó a Gaethje al suelo. En su opinión, Ilia pudo haber hecho más daño con golpes desde arriba, pero optó por buscar la sumisión, lo que permitió al estadounidense sobrevivir, recuperarse y cambiar el rumbo del combate.

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Pese a la derrota, Dvalishvili mantiene plena confianza en el regreso de su amigo. Para el excampeón georgiano, una noche mala no borra todo lo que Topuria ha construido en la UFC ni cambia su nivel como peleador. Ilia, que sigue centrado en recuperarse de las fracturas sufridas en el rostro, tendrá que cumplir ahora con los plazos médicos antes de pensar en una fecha de regreso al octágono.