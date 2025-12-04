Merab Dvalishvili, el campeón invencible de la UFC que amenaza a Topuria y Makhachev

El campeón incansable está de vuelta. Merab Dvalishvili aterriza en el UFC 323 como un monarca a las puertas de la historia de la división del peso gallo. En la madrugada del sábado al domingo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, "The Machine" intentará convertirse en el primer peleador de la UFC capaz de defender un cinturón cuatro veces en un mismo año natural. Un objetivo imposible para cualquier otro peleador que Merab convierte en 'rutina'.

Enfrente tendrá de nuevo a Petr Yan, el excampeón al que ya derrotó en 2023, el actual número '3' de la división, sólo por detrás de dos referentes que también han sido vapuleados por el georgiano. Los ha ganado a todos. Y es que el camino hacia este posible récord se ha construido sobre tres defensas que, cada una a su manera, han reforzado la narrativa de un campeón único.

La primera, en enero, fue un golpe directo al prestigio del clan Nurmagomedov: en UFC 311, en Inglewood, Merab frenó al invicto Umar con una decisión unánime trabajadísima, un combate en el que igualó la intensidad daguestaní y demostró que no tiene nada que envidiar al de los luchadores de esa escuela. En junio llegó la revancha con Sean O’Malley, pues el georgiano ya le había arrebatado el cinturón en 2024, pero esta vez quiso dejar aún menos dudas: sometió a "Suga", una de las mayores estrellas de la compañía, con una estrangulación north-south en el tercer asalto.

UN CAMPEÓN HISTÓRICO

Ni cuatro meses pasaron hasta el clinic de dominio ante Cory Sandhagen, en la tercera defensa exitosa de Dvalishvili en 2025. Merab salió tras una actuación digna de "GOAT" habiendo batido múltiples registros de derribos y control en una pelea por el título. Esa trilogía de defensas le ha colocado a las puertas de una hazaña inédita: ser el primer campeón en las tres décadas de historia de la UFC que defiende un cinturón cuatro veces en un mismo año natural. Hasta ahora, solo un grupo selecto formado por Alex Pereira, Demetrious Johnson, Matt Hughes, Tito Ortiz o Kamaru Usman había logrado tres defensas en 12 meses, y Merab está a un paso de ir más allá de todos ellos.

Merab Dvalishvili's come a long way since losing his first two fights in the UFC 🦾



His 14-fight win streak is the third longest in UFC history 🙌 #UFC323 pic.twitter.com/p9Gp3bdwZz — Sportsnet (@Sportsnet) December 1, 2025

Y por si fuera poco, si derrota de nuevo a Petr Yan este domingo, Dvalishvili alcanzaría las 15 victorias consecutivas en la UFC, lo que le permitiría empatar con Islam Makhachev y Kamaru Usman como segunda racha más larga, solo por detrás de las 16 de Anderson Silva. Mientras tanto, Merab se limita a sonreír y a trabajar. Hijo de Georgia, emigrado a Estados Unidos y curtido en oficios de la construcción antes de dedicarse al cien por cien a las artes marciales mixtas, representa a la perfección la figura del campeón, sin grandes campañas de marketing detrás. Sus vídeos en redes sociales contrastan con la seriedad con la que asume los campamentos y con una ética de trabajo que roza la obsesión.

En esa construcción de personaje hay un elemento clave: su relación con los hermanos Topuria. El hispano-georgiano, hoy doble campeón y una de las grandes estrellas mundiales de la UFC, no ha dudado en cederle parte del foco a su amigo. Tras la tercera defensa ante Sandhagen, Ilia le dedicó un mensaje que refleja su gran amistad: "Hermano, hemos llegado al punto en que tus victorias parecen casi normales, pero todos sabemos lo difícil que es llegar ahí… Lo digo con orgullo: eres una leyenda viva".

Así está la clasificación del libra por libra de la UFC / UFC

Todo ello desemboca inevitablemente en el gran debate entorno al trono del libra por libra. Hoy, ese número uno vuelve a estar en manos de Islam Makhachev, que recuperó el liderazgo del ranking tras proclamarse doble campeón al imponerse a Jack Della Maddalena. Topuria, en modo 'reposo' a la espera de resolver su situación personal, se mantiene en la conversación como uno de los dos o tres mejores peleadores del planeta. Y, por detrás, ya asoma la figura de Merab, que podría escalar posiciones en caso de salir victorioso de su cuarta defensa del cinturón. Va a ser difícil seguir negándole la candidatura al número uno absoluto del planeta de las MMA.