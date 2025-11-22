El mensaje de Topuria tras la espectacular victoria de Aleksandre en la UFC: "Gracias a Dios"

Los hermanos Topuria siguen marcando tendencia en la UFC. Mientras Ilia domina la división del peso ligero y se mantiene firme como número dos del ránking libra por libra, su hermano mayor Aleksandre continúa dejando grandes sensaciones en sus primeros pasos dentro de la mayor promotora de MMA del mundo.

En su segunda aparición en la compañía, ‘El Conquistador’ se impuso de forma contundente a un durísimo Bekzat Almakhan. Dentro de las preliminares del UFC Qatar, Aleks se llevó una clara decisión unánime frente a un rival que mostró dinamita en sus manos durante los primeros intercambios, pero que acabó sucumbiendo ante la solidez, la disciplina y el excelente IQ de pelea del hispanogeorgiano.

ALEKS CATAPULTA SU CARRERA EN CATAR

Topuria fue desgastando a su oponente con inteligencia hasta dejarlo al borde del KO en el tercer asalto gracias a un volado de derecha que estremeció a todo el pabellón.

Aun así, Aleksandre optó por no precipitarse y mantuvo la cabeza fría para asegurar la victoria en las cartulinas. Su actuación lo impulsa directamente hacia la zona noble fuera del ránking gallo, dejándolo muy cerca de un duelo que podría abrirle las puertas del Top-15 en 2026.

Precisamente Ilia Topuria estuvo en su esquina, como suele ocurrir. Ambos hermanos compaginan sus carreras y se alternan el foco en función de los retos de cada uno. Esta vez era el turno del mayor, mientras el campeón del ligero aparcaba temporalmente su calendario para apoyarlo.

EL MENSAJE DE ILIA TRAS EL TRIUNFO

Tras el combate, El Matador celebró la victoria de su hermano con un mensaje en redes sociales: “Gracias a Dios conseguimos una victoria más. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Todo tu esfuerzo ha tenido recompensa”, escribió en Instagram.

Ahora todas las miradas vuelven hacia Ilia, que debe cerrar su próximo compromiso. Con el evento numerado de enero casi descartado por tiempos, todo apunta a que su regreso podría llegar en marzo en Las Vegas, donde Paddy Pimblett parece el candidato mejor posicionado para convertirse en el primer aspirante al cinturón en la era Topuria.