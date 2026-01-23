El mensaje de Pimblett a Topuria antes de su pelea con Gaethje en el UFC 324

Paddy Pimblett está a las puertas de una de las peleas más importantes, si no la que más, en su carrera en la UFC. 'The Baddy' se enfrenta durante la madrugada de este sábado 24 a Justin Gaethje en el combate estelar dentro del estreno de la compañía en su nueva alianza con Paramount+ para el UFC 324 en el T-Mobile de Las Vegas. En juego estará el cinturón interino del peso ligero tras la decisión de Ilia Topuria de apartarse temporalmente de su actividad hasta solucionar los problemas legales derivados de su divorcio.

Con el hispanogeorgiano es con quien precisamente el peleador de Liverpool comparte una enemistad trabajada a lo largo de los años, siendo enemigos públicos y objeto de una posible pelea entre ambos que no acaba de llegar. Carismático, provocador y charlatán ante cámaras y micrófonos, Paddy aprovecha cualquier oportunidad para acordarse de Ilia y dedicarle alguna que otra 'caricia'.

Así lo hizo de nuevo en la previa del UFC 324, durante la rueda de prensa y el careo con su rival Justin Gaethje. Al ser preguntado sobre Ilia Topuria por un aficionado, el peleador inglés no dudó en responder con dureza: "Prepárate, salchicha", un apodo despectivo que se suma al de "chorizo" dentro de su repertorio.

Dentro de esta historia entre ambos peleadores hay un aliciente sobre su hipotética pelea, y es que cuando parecía que Ilia Topuria estaba dispuesto a enfrentarse "entre abril y junio al ganador del Pimblett - Gaethje", Paddy fue a contracorriente y dejó al doble campeón en 'stand by': "Tendrá que esperar. Me hizo esperar, puede esperar unos meses. Abril no será, muchacho. Él puede comer mierda. Pelearé en junio/julio". Habrá que ver, primero, si Paddy sale 'campeón' y si entonces recula y recupera las ganas de enfrentarse a Ilia. Es la pelea picante que quiere todo aficionado a la UFC.