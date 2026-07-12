En directo
UFC 329
McGregor vs Holloway, UFC 329 en directo: última hora y resultado del combate en vivo y online
Conor McGregor se enfrenta a Max Holloway en el combate estelar de UFC 329 en el T-Mobile de Las Vegas
Cartelera UFC 239: horarios, orden de los combates y cuándo pelea McGregor vs Holloway
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Conor McGregor (22-6) y Max Holloway (27-9) se disputan la gloria este sábado 11 de junio (madrugada del domingo 12) en la pelea estelar del UFC 329 en Las Vegas en el peso wélter. Una revancha que llega trece años después de su primer enfrentamiento y en el ansiado regreso de 'The Notorious' a la UFC cinco años después.
- Las (nuevas) condiciones del Barça en la operación Julián Álvarez
- Florentino Pérez se venga de Rodri
- Acuerdo por el fichaje de Adeyemi: las cifras del traspaso entre Barça y Borussia Dortmund
- España - Bélgica: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2026
- El multimillonario plan de Klopp para fichar a Mbappé: 'Fue a bordo de un jet privado con cinco habitaciones
- Reacciones y polémica del España - Bélgica del Mundial, en directo
- ¡El Barça vuelve a la carga para fichar a Bisiwu!: oferta de 10 millones
- Las parejas de los jugadores del Barça, juntas en los gimnasios de Estados Unidos