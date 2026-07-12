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UFC 329

McGregor vs Holloway, UFC 329 en directo: última hora y resultado del combate en vivo y online

Conor McGregor se enfrenta a Max Holloway en el combate estelar de UFC 329 en el T-Mobile de Las Vegas

Cartelera UFC 239: horarios, orden de los combates y cuándo pelea McGregor vs Holloway

Conor McGregor vs Max Holloway

Conor McGregor vs Max Holloway / UFC

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Iker Lloveras

Nil Jaimejuan

Conor McGregor (22-6) y Max Holloway (27-9) se disputan la gloria este sábado 11 de junio (madrugada del domingo 12) en la pelea estelar del UFC 329 en Las Vegas en el peso wélter. Una revancha que llega trece años después de su primer enfrentamiento y en el ansiado regreso de 'The Notorious' a la UFC cinco años después.

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