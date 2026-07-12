McGregor vs Holloway, UFC 329 en directo: última hora y resultado del combate en vivo y online

Conor McGregor (22-6) y Max Holloway (27-9) se disputan la gloria este sábado 11 de junio (madrugada del domingo 12) en la pelea estelar del UFC 329 en Las Vegas en el peso wélter. Una revancha que llega trece años después de su primer enfrentamiento y en el ansiado regreso de 'The Notorious' a la UFC cinco años después.