McGregor vs Holloway en el UFC 329: cuándo es la pelea, cartelera y cómo ver en directo en España

Llegó su hora. Conor McGregor se prepara para pisar el octágono de la UFC casi cinco años después de su última pelea ante Dustin Poirier el pasado 10 de julio de 2021. En la que es la tercera ausencia más larga en la historia de la compañía, "The Notorious" se medirá a Max Holloway (por segunda vez) en el combate estelar del UFC 329 en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 11 de julio durante la International Fight Week.

A sus 37 años, el peleador irlandés volverá a despetar la atención mediática que merece: es, sin lugar a dudas, la figura más mediática que ha tenido la UFC en su historia, pasando por el combate histórico con Khabib Nurmagomedov o la pelea con Floyd Mayweather en boxeo. Tras intentar sin éxito su regreso en 2024 ante Michael Chandler, el que fuera campeón del peso pluma y del peso ligero se medirá en pocos días a Max Holloway (a quien noqueó Topuria), que llega tras caer ante Charles Oliveira el pasado 7 de marzo de 2026.

McGregor, la vuelta más esperada de la UFC / UFC

Antes del combate, y como viene siendo habitual a lo largo de toda su carrera, McGregor ya se ha encargado de encender la pelea atizando tanto a Holloway como a Gaethje: "Le di una paliza a Max cuando peleé con él, y planeo hacerlo de nuevo de una manera aún más devastadora. Max dejó a Justin fuera de combate, boca abajo, knockeado. No los valoro. No están a mi nivel".

Además del estelar choque de McGregor, la cartelera tiene también combates de grandísimo nivel: la pelea coestelar enfrentará a Paddy Pimblett con Benoït Saint-Denis en el peso ligero; con otros nombres destacados como Sandhagen, Kavanagh o Whittaker.

CARTELERA COMPLETA DEL UFC 329

Cartelera principal:

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter

— peso wélter Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca

Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado

Cartelera preliminar:

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado

Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma

Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio

Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo

Early prelims:

Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca

Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino

Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio

Cartelera del UFC 329 / UFC

CUÁNDO PELEA MCGREGOR VS HOLLOWAY EN LA UFC Y DÓNDE VER EN ESPAÑA

La pelea entre McGregor y Holloway está programada para el próximo 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En España, esto se traduce a la madrugada del sábado 11 al domingo 12: las early-prelims arrancarán a las 23:00 horas CEST, mientras que la cartelera principal está programada a las 03:00 horas CEST, por lo que el combate de McGregor podría ser entre las 05:00 y las 06:00 dependiendo de la velocidad de los combates.

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En España, las peleas del UFC 329 pueden seguirse por televisión por streaming a través Eurosport y HBO Max. Ambas plataformas emitirán el evento en directo y en diferido. Quien quiera seguirlo en streaming tendrá en Max su mejor aliado, que tiene previsto arrancar el directo a las 01:00 CEST, con la posibilidad de revisionarlo después si el horario se hace cuesta arriba para los que no estén acostumbrados a trasnochar.