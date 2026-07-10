McGregor vs Holloway: horario de la pelea y dónde ver el combate del UFC 329 por TV y en directo en España

¡Mystic Mac is back! La UFC vela armas para una de las noches más esperadas de su historia: el regreso de la mayor estrella que haya pisado jamás el famoso octágono, Conor McGregor, que tras casi un lustro inactivo volverá a batirse en duelo ante otra leyenda como Max Holloway. El UFC 329 se celebrará en el mítico T-Mobile Arena de Las Vegas, sede de grandes noches para Dana White y uno de los grandes coliseos de los deportes de combate.

Tan solo un mes después del UFC White House, que inauguró este verano de locura en la promotora, las mejores artes marciales mixtas viajarán hasta la capital del pecado para este duelo de altos vuelos en el peso wélter. El irlandés, excampeón del pluma y del ligero y primer hombre en coronarse en dos categorías de forma simultánea en la UFC, hará efectivo el penúltimo combate que tiene en vigor en su contrato con la compañía. Su rival será, nada más y nada menos, que ‘Blessed’, exmonarca de las 145 libras que ya en su día, hace más de diez años, perdió ante Conor en la que era su segunda pelea en la UFC.

Como es normal, las principales dudas recaen en el estado físico de McGregor tras tantos años alejado del alto nivel competitivo. A nivel mental, al menos de puertas hacia fuera, parece que las cosas están en su sitio y Conor ha encontrado una estabilidad que le faltó durante estos años, marcados por polémicas, juicios y problemas con el alcohol. Sus últimas entrevistas están dejando una mejor imagen de ‘The Notorious’, aunque todo se resolverá dentro del octágono. Y es ahí donde aparecen los grandes interrogantes sobre su nivel actual.

En su día fue uno de los mejores strikers de la UFC: habilidoso, elusivo, preciso y con poder de KO. Ahora queda por ver cuánto de ese talento conserva y, sobre todo, cómo responde su tanque de gasolina. El cardio ya le puso en aprietos en algunos momentos de su carrera y, frente a Max Holloway, un maratoniano de las MMA que no se cansa nunca, puede ser un factor determinante.

Las entradas para ver el regreso más esperado de los últimos años se agotaron en cuestión de segundos y se espera un T-Mobile Arena a rebosar para ver a dos iconos volver a cruzar sus caminos. Además, Dana White se ha encargado de vestir la noche con una cartelera repleta de grandes pleitos.

En el combate coestelar habrá un duelo europeo de mucho interés entre Benoit Saint Denis y Paddy Pimblett en la categoría del peso ligero. El de Liverpool viene de perder de forma clara ante Justin Gaethje y deberá frenar la caída ante un perro de presa como BSD, exmilitar de las fuerzas especiales francesas que, en caso de conseguir una finalización, podría quedar muy cerca de una oportunidad titular

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 329

El UFC 329 se disputa en la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con Conor McGregor y Max Holloway peleando en el combate estelar dentro de la categoría wélter. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular)

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En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada.