McGregor: "¿Topuria? Le mandaré a Georgia a bofetadas..."

Conor McGregor fue el gran protagonista del acto promocional de la compañía Bare Knuckle Fighting Championship celebrado este jueves en Marbella, compañía de la que es copropietario desde hace unos meses y que aterriza en la ciudad de la costa del sol el próximo 12 de octubre. 'The Notorius', que nunca se muerde la lengua, no se contuvo al hablar de Ilia Topuria, la referencia de las MMA en nuestras fronteras.

El irlandés, la mayor super estrella en la historia de las artes marciales mixtas, lleva unas semanas copando todos los titulares. Tras casi tres años lejos de los octágonos de la UFC, su tan esperado regreso estaba programado para el 29 de junio en el UFC 303, pero una lesión en un dedo meñique de su pie a falta de dos semanas lanzó todo por los aires.

En medio de toda rumorología sobre si volverá o no a pelear dentro de la jaula, y con Michael Chandler esperando el combate "de su vida", McGregor se desplazó hacia Marbella para presentar el próximo evento de BKFC, una velada por el título mundial que tendrá al siempre aclamado Franco Tenaglia como atractivo principal. El peleador argentino, campeón de Europa y que cuenta con centenares de miles de seguidores en nuestro país, se medirá a Tony Soto en el peso ligero el 12 de octubre. Recordemos que esta disciplina, a diferencia de las MMA tradicionales, se disputa sin ningún tipo de protección en los puños. Puñetazos a mano descubierta, vamos.

¿TOPURIA? LE SACARÉ LA CABEZA..."

En este acto abierto a los medios de comunicación, entre los que figuraban nuestros compañeros de MARCA, ABC y Diario AS, Conor respondió a preguntas sobre Ilia Topuria, actual campeón del peso ligero de la UFC y que retó a 'The Notorius' a un combate tras adjudicarse el cinturón de las 145 libras. "Topuria... Le sacaré la cabeza a bofetadas. Sin problema. Le mandaré de vuelta a Georgia a bofetadas. No hay problema" afirmaba a la prensa en Marbella.

El peleador hispanogeorgiano siempre ha tenido a McGregor en mente y nunca ha escondido su admiración por su carrera como peleador y empresario, un modelo de vida que Ilia trata de replicar también con sus negocios fuera de la jaula. Pese a esto, Topuria no se demoró en contestar al irlandés en su cuenta de 'X': "¡Dedito! Bienvenido a mi casa. ¡Es genial verte trabajando para nosotros! Ven a Madrid y veremos quién le pega a quién. Topuria Knuckles para cenar!".

ESPAÑA GUSTA A CONOR

No es de extrañar que Conor haya elegido España como país en el que abrir sus fronteras con BKFC. Junto a su socio David Feeldman, la promotora ya acumula eventos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, siendo Marbella el siguiente punto estratégico. "Juzgando por lo que vimos hace una o dos semanas atrás, en el que unos influencers estuvieron boxeando y 80.000 personas llenaron el estadio, las ganas por la lucha en un combate deportivo son grandes aquí en España” aseguró 'Mystic Mac' refiriéndose a la velada que el influencer Ibai organizó la pasada semana en el Santiago Bernabéu, con millones de seguidores alrededor del mundo. De hecho, el propio Feldman declaró que Madrid está en los planes de la compañía para el futuro.