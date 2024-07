Ni McGregor ni Topuria: Este es el chico de moda en la UFC

La UFC es una liga que sabe muy bien como sacarse nuevos referentes de la chistera, peleadores que tengan algo más que simple talento para las MMA para enamorar a nuevos aficionados a este deporte y hacer más grande una empresa que ya es referencia mundial.

Islam Makhachev, Jon Jones o el mismo Ilia Topuria, que en febrero se convirtió en campeón del peso pluma tras noquear a una leyenda como Volkanovski, son algunos de los nombres favoritos de Dana White en la actualidad cuando tiene que pensar orquestar un nuevo 'Pay Per View' (Pago por visión), aunque hoy en día hay un hombre que sobresale por encima de todos.

DEJEN PASO AL NUEVO REY

Es Alex 'Poatan' Pereira, que en el último UFC 303 se colocó en el olimpo de las artes marciales mixtas tras vencer a Jiří Procházka en el combate estelar que debía protagonizar Conor McGregor. El legendario púgil irlandés se cayó a falta de dos semanas por lesión y la UFC llamó a sus 'salvadores' de confianza.

El momento en el que Pereira noquea a su rival en el UFC 303 / AP

Pereira y Procházka aceptaron el pleito en corto aviso, una revancha del duelo que ambos libraron el pasado mes de noviembre y que terminó por la misma vía, la del KO. 'Poatan', que había dejado al checo tambaleando cuando sonó el campanazo final del primer asalto, remató la faena a pocos segundos de la reanudación y le propinó una patada infernal a su oponente. Jiri cayó dormido a la lona en uno de los noqueos más 'feos' de los últimos tiempos, mostrándose incapaz de mantenerse de pie hasta pasados unos minutos.

YA ES UNA LEYENDA

Alex, que hacía poco más de dos meses borraba del mapa a Jamahal Hill en el histórico UFC 300, volvía a hacer de las suyas y se coronaba de nuevo. Con tan solo 13 peleas como artista marcial profesional (11-2-0) y con un balance de 8-1 dentro de la compañía, el brasileño ya es uno de los mejores de todos los tiempos. Es uno de los pocos elegidos en adjudicarse dos cinturones de campeón: a finales de 2022 ganó el del peso medio ante Adesanya y en noviembre del 2023 el del semipesado, justamente ante Procházka. Ha finalizado por KO en 7 de sus 9 peleas dentro de la UFC, un peleador con una fuerza de puños descomunal al que tan solo le hace falta un golpe certero para enviar a su rival a otra galaxia.

Lo que más sorprende del peleador de ya 36 años es su curiosa personalidad. No es el más charlatán, el más activo en redes sociales y ni siquiera habla una palabra de inglés. Aun así, ha conseguido meterse en el bolsillo a casi todos los amantes de la UFC, que alucinan con su imponente apariencia de guerrero. Pereira es todo lo que podríamos considerar como un gladiador moderno. Habla donde tiene que hacerlo, dentro de la jaula, y se le da a las mil maravillas. Una vez finalizado a su rival, tan solo le hace falta pronunciar su ya icónico 'Chama' para encandilarnos. Recordemos que Pereira ha escalado recientemente hasta el puesto número 2 del ranking 'libra por libra' de la UFC, la lista de peleadores más prestigiosa del planeta, superando al 'GOAT' Jon Jones y tan solo por detrás de Islam Makhachev.

Y AHORA..¿QUÉ?

La UFC tiene claro cuáles son sus intenciones de futuro con Pereira: convertirlo en el primer peleador de la historia en ser campeón de 3 categorías diferentes. Tan solo le queda la categoría de los pesos pesados. Sin embargo, 'Poatan' aún tiene una asignatura pendiente en su división. Es Magomed Ankalaev, luchador de 32 años que apunta a ser el próximo retador del semipesado.

El ruso, que se encuentra actualmente en el número 2 del ránking, sería la última prueba de fuego para Alex en su división. Ankalaev, como todos los nacidos y criados deportivamente en la república del Daguestán, es un experto en la lucha y el sambo, uno de los posibles talones de Aquiles de Pereira, por lo que este duelo es casi una obligación para la UFC. "Chicos, creedme, voy a noquear a Alex Pereira, no me hace falta derribarlo. No tiene mandíbula" dijo el ruso en su cuenta de 'X' sobre el actual monarca de las 205 libras horas después del UFC 303.

DEL ALCOHOLISMO A LA CIMA

Nacido un 7 de julio de 1987 en Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, Alex Pereira creció en un ambiente conflictivo y lleno de dificultades en las favelas, un ecosistema con el que era difícil plantearse un futuro prometedor. De hecho, a los 12 años abandonó la escuela para empezar a trabajar como ayudante de obra y más tarde en una tienda de neumáticos, una época en la que se dejó llevar por las malas influencias y acabó cayendo en el alcoholismo a muy temprana edad.

Como suele suceder en muchos luchadores de alto nivel, las extremas dificultades en las que creció Pereira fueron la principal motivación para labrarse un camino mejor. En 2009 empezó a entrenar la disciplina del KickBoxing, y en 2014 ya se proclamó campeón del Glory14: Middleweight Contender en Zagreb Croacia, competición en la que iniciaría su enemistad con un tal Israel Adesanya, con el que más tarde se batiría en duelo en la mayor empresa del planeta del mundo.