McGregor no perdona a Topuria tras su derrota: "No es un luchador completo al cien por cien"

Conor McGregor no tiene filtro. Nunca lo ha tenido y tampoco lo tuvo cuando le preguntaron por Ilia Topuria tras la derrota del georgiano ante Justin Gaethje en su entrevista en el videopodcast de Ariel Helwani. El irlandés, que también prepara su propio regreso a la UFC el próximo 11 de julio ante Max Holloway, analizó sin piedad técnica ni diplomacia lo que vio aquella noche.

La conversación arrancó con una pregunta inevitable: las comparaciones que durante años han situado a Topuria como el "nuevo McGregor". La respuesta del dublinés fue inmediata y contundente: "¡De ninguna manera lo hace!" Pero acto seguido admitió lo que todos piensan: "tiene los mismos tatuajes, dice las mismas cosas, hace los mismos malditos movimientos". Una paradoja que solo Conor es capaz de sostener con esa naturalidad.

Lo que siguió fue un análisis táctico más serio de lo que sus apariciones públicas suelen dejar ver. McGregor fue directo al problema: "Caminando hacia adelante con las manos abajo al sonar la campana de apertura, te van a dar una paliza".

Un defecto que, según él, venía de lejos. "Sabía que eso le iba a pasar. Lo sabía por el entrenamiento, solo vi todo", añadió, dando a entender que conocía las carencias del campeón antes de que se hicieran evidentes para el mundo.

"Su cara está detrozada"

La sentencia más dura llegó con una frase que resume toda su filosofía de preparación: "Necesitas sacarlo en el gimnasio si no lo estás sacando en el gimnasio".

El irlandés, excampeón también de dos pesos, no cerró la puerta a la recuperación de Topuria. "Su cara tendrá que sanar seguro, está destrozada", reconoció, antes de ir más lejos: "Va a ser un lugar oscuro en el que está ahora mismo, va a tener que cavar profundo". Y luego, casi con ternura: "¿Puede hacerlo? Creo que podría hacerlo, habrá motivación para que lo haga y le deseo lo mejor."

Un McGregor que, lejos del octágono desde hace tiempo, sigue hablando como quien todavía siente que domina la conversación del deporte. Quizás porque, de momento, nadie le ha quitado ese espacio. La prueba llega en julio, cuando él mismo tendrá que demostrar frente a Holloway que sus palabras sobre "sacarlo en el gimnasio" no son solo retórica.