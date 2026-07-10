McGregor y Holloway casi llegan a las manos antes de su combate en UFC 329: "Puedo destruirte en diez segundos"

La previa de UFC 329 dejó momentos de máxima tensión entre Conor McGregor y Max Holloway. Durante el cara a cara previo al combate, ambos peleadores protagonizaron un intercambio de manotazos que obligó a intervenir al equipo de seguridad de la organización.

McGregor y Holloway se enfrentarán este sábado 11 de julio en la pelea estelar del evento, una revancha que llega más de una década después de su primer cruce en 2013.

El momento más tenso llegó cuando, durante el careo, McGregor le quito las gafas a Holloway y las lanzó al suelo. El hawaiano no respondió de inmediato, pero ambos terminaron acercándose hasta quedar frente a frente. Tras varios segundos con los rostros pegados, Holloway pidió repetir el gesto, algo que McGregor rechazó apartando las manos de su rival. Fue entonces cuando los miembros de seguridad se vieron obligados a separarlos.

Durante la rueda de prensa, Holloway abrió la puerta a una posible trilogía entre ambos, dejando claro que su prioridad es ganar el sábado, aunque sin descartar un tercer capítulo en el futuro. Esas palabras no sentaron bien a McGregor, que interpretó el comentario como una señal de que el interés económico pesa más que el deportivo. "Lo encuentro irrespetuoso. Siento que demuestra que está aquí por la parte económica. Debe no darse cuenta del peligro en el que está", declaró el irlandés.

El de Dublín fue más allá y aseguró que no habrá una segunda revancha después de este combate. "Pronostico una retirada de Holloway el sábado por la noche. No una trilogía por dinero", afirmó, dejando claro su convencimiento sobre el desenlace de la pelea.

McGregor también habló de sus opciones dentro del octágono. "Puedo destruir a Max en 10 segundos. Tengo KO's de tres segundos en mi récord", comentó.

Por su parte, Holloway no se quedó callado y avisó de sus intenciones para la noche del sábado. "Voy a entrar ahí y ponerle las patas encima", declaró, para después matizar entre risas su idea real: "Voy a hacer que piense que puede hacerlo una vez más para que podamos tener una revancha a finales de año".

El combate entre McGregor y Holloway marcará el regreso del irlandés al octágono tras cinco años de ausencia y añade un nuevo capítulo a una rivalidad que, después de lo visto en la previa, promete emociones fuertes desde el primer asalto.