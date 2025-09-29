¿El fin de la mayor estrella de UFC? Alex Pereira, ante su juicio final

Hay un rival frente al que ningún deportista en el planeta puede competir: el padre tiempo. La edad no perdona a nadie, ni siquiera a quien fue la mayor estrella de la UFC en 2024 y ex campeón de dos categorías de peso, Alex Pereira (12-3) . ‘Poatan’, que durante años fue uno de los mayores activos de la promotora junto a Islam Makhachev, se enfrenta este próximo sábado al combate más importante de su carrera como artista marcial: una revancha ante Magomed Ankalaev (21-1-1) que podría definir su futuro profesional. Será este próximo sábado (madrugada del domingo) en el UFC 320 de Las Vegas.

38 años y...¿al borde del abismo?

A sus 38 años, el brasileño acumula ya 55 combates profesionales entre su carrera como kickboxer —donde fue doble monarca de Glory— y su trayectoria en MMA, coronándose en años consecutivos, 2022 y 2023, en las divisiones del peso medio y semipesado. En peso medio cerró una histórica trilogía ante Israel Adesanya, mientras que en semipesado llegó a acumular hasta tres defensas en solo seis meses. Su increíble actividad dentro de la jaula le valió el premio a Peleador del Año en 2024 por unanimidad, convirtiéndolo en salvador de la UFC en grandes eventos como el UFC 300 o el UFC 303, donde Conor McGregor causó baja a menos de 20 días del evento.

Magomed Ankalaev celebra su campeonato en la UFC / AP

Pese a su sobresaliente pasado reciente, el futuro se presenta mucho más incierto. En marzo sufrió su primera derrota en años ante quien muchos consideran su kryptonita. Ankalaev dominó los cinco asaltos del combate estelar del UFC 313 y le arrebató a Pereira su preciado cinturón, neutralizando todo su arsenal ofensivo. El daguestaní combinó su maestría en la lucha y el clinch para impedir que el brasileño lanzase sus ya icónicos crochets de izquierda o patadas altas, que habían noqueado a rivales de la talla de Procházka, Jamahal Hill o Khalil Rountree Jr.

Magomed, criado en las montañas de Daguestán —las mismas que formaron a Khabib y a Islam Makhachev—, tiene todas las herramientas para volver a dominar a Pereira y, esta vez, poner el primer clavo en el ataúd del ex campeón. Una finalización contundente podría marcar casi el punto final a la carrera de ‘Poatan’. Dos derrotas consecutivas a sus 38 años podrían significar su adiós definitivo en las 205 libras y una posible transición a la categoría reina.

Ankalaev quiere retirar al 'Poatan'

Aunque Pereira sigue siendo uno de los mejores strikers de la última década en UFC, el ruso también cuenta con argumentos sólidos para noquearlo en el juego de pie, además de un cardio posiblemente más preparado para un combate largo. Ankalaev, de 33 años, se encuentra en su ‘prime’ físico. Y aunque los peleadores daguestaníes destacan por su dominio en el suelo, el currículum de Magomed habla por sí solo: de sus 21 victorias, 11 han llegado por KO o TKO. Solo tiene una derrota, en su debut en UFC ante Paul Craig, y acumula más de seis años sin caer derrotado, incluyendo un empate y un ‘no contest’.

El entrenador de Ankalaev quiso añadir picante a la previa: “Su técnica es estándar, sus golpes son estándar. Es un kickboxer veterano. No tiene velocidad. Alex tiene un buen puñetazo, pero no del tipo que realmente pueda noquearte.” Ahora queda por ver qué bando se llevará la victoria: la experiencia y veteranía de ‘Poatan’ o el hambre de Ankalaev por instaurar su dinastía en la división.