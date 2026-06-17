Maravilla Martínez, leyenda del boxeo, sobre el combate de Topuria: "Ilia prometió KO, pero esto es como una escalera, peldaño por peldaño, no te puedes saltar ninguno"

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en la Casa Blanca sigue dando mucho de qué hablar. El estado de salud del peleador hispanogeorgiano es favorable, debido a que no tendrá que pasar por quirófano, pero sufrió varias fracturas sin desplazamiento en ambos huesos orbitales, con especial afectación en el ojo derecho.

Una de las personas que quiso compartir su punto de vista sobre cómo fue el combate, donde el peleador estadounidense venció después de derrotarlo por TKO al término del cuarto asalto, fue Sergio Gabriel Martínez, más conocido como Maravilla Martínez, una de las leyendas máximas del boxeo.

El argentino analizó la pelea profundamente y empezó diciendo que a Topuria "le faltó creatividad en los golpes", especialmente en el primer asalto, aunque no lo tuvo nada fácil de revertir, pues "no veía bien a través de sus ojos por la sangre que tenía".

No cabe duda de que Gaethje sorprendió al hispanogeorgiano, pero el principal problema fue en cómo afrontó 'El Matador' el combate, según contó Maravilla Martínez. "Ilia prometió hacer un knockout y salió a buscarlo, pero esto es como una escalera, peldaño por peldaño, no te puedes saltar ningún peldaño", señaló.

Estado físico actual de Ilia Topuria tras la UFC 250 Freedom en la Casa Blanca. / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

"Con todo el respeto del mundo Ilia, pero te saltaste algunos peldaños y fuiste a buscar la definición cuando todavía no creaste la oportunidad. Es decir, lo tenías allá y le podía haber hecho un knockout, probablemente, pero sabes lo que realmente pasó que para entrar al territorio de tu rival tienes que entrar cuando allanaste el territorio de tu rival", expuso.

La solución que él hubiese llevado a cabo durante el segundo asalto es encerrar a Gaethje: "Era necesario que su rival estuviese encerrado y que solo estuviese concentrado para defenderse".

Es consciente de que el luchador hispanogeorgiano es "un campeón mundial", pero cree que cometió ese error en el combate ante Gaethje, lo que le hizo perder la racha de 17-0.

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Sin embargo, tiene claro que volverá más fuerte y aprenderá de este error para no volverlo a cometer nunca más. Ayer, Pablo Motos desveló en 'El Hormiguero' que Topuria ya está pensando en la revancha ante Gaethje y le gustaría que el combate fuese en España.